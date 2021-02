Jussi-voittaja Chike Ohanwe haluaa hyvää palkkaa eikä häpeile myöntää sitä – päätti 11-vuotiaana, että pääsee Teatterikouluun ensiyrittämällä: ”Sinne mentiin”

Chike Ohanwen kunnianhimon taustalla vaikuttaa kokemus erilaisuudesta. – Jos en olisi vahva, moni olisi helposti onnistunut lyttäämään minua ihan vain ulkonäköni tähden.

Chike Ohanwe uskoo, että mikä tahansa on mahdollista: ”On ihan mahdollista kuulua parhaaseen yhteen prosenttiin.”­

Miessivuosan Jussi-palkinnon lokakuussa voittanut Chike Ohanwe, 31, ei ole koskaan arastellut sanoa ääneen, että tavoittelee suuren luokan menestystä.

– Haluan tehdä mageita juttuja, joista tietenkin myös maksetaan hyvin. Se on suurin unelmani, eikä minua pelota puhua siitä. Jos ei uskalla myöntää itselleenkään, että haluaa hyvää palkkaa, niin miten sitä voisi saada? Chike sanoo.

Chike ajattelee, että kaikki on mahdollista – kunhan jättää turhat jossittelut pois.

– Ei ole oikeastaan merkitystä, onko tavoitteen saavuttaminen vaikeaa, pitää vain keksiä oikea keino. Jos järkeilee, että oma haave on niin iso, että vain harva voi saavuttaa sen, ajatuksen takana puhuu monesti pelko.

Chike itse päätti jo 11-vuotiaana, että pääsisi ensiyrityksellä Suomen parhaaseen teatterikouluun. Ja niin hän myös pääsi, vaikka sisäänpääsyprosentit Teatterikorkeakouluun ovat hyvin pienet: viime vuonna opiskelemaan otettiin 3,5 prosenttia hakijoista.

– Ihmisen pitää muistaa, että ei ole keskiarvo. On ihan mahdollista kuulua parhaaseen yhteen prosenttiin, Chike sanoo.

– Kortit eivät kuitenkaan ole olleet samat minulle kuin jollekin valkoiselle tyypille. Kun elää maassa, jossa suunnaton määrä ihmisiä on halunnut kertoa, mitä olen tai en ole, monen asian taustalla vaikuttaa väistämättä väri tai erilaisuus, niin myös kunnianhimoni. Jos en olisi vahva, moni olisi helposti onnistunut lyttäämään minua ihan vain ulkonäköni tähden.

Chike kokee, ettei hänen oikeastaan olisi ollut mahdollistakaan tavoitella unelmiaan puolitehoilla.

– Minun on pitänyt tavoitella päämääriäni hyvin tarkasti ja taidolla, koska en ole koskaan edustanut ainoastaan itseäni.

Chike ei vaihtaisi omaa matkaansa mihinkään.

– Eivät haasteet ole huono juttu. Kun kulkee vähän painavammissa saappaissa, on vähän vahvemmat jalkalihakset.

