Taina suunnitteli häitä eikä tiennyt, että mies eli kaksoiselämää: ”Hän sai Tinderissä matchin ystäväni kanssa ja kertoi etsivänsä puolisoa”

9 naista kertoo, miten he saivat selville, että mies seurusteli toisen kanssa. Jäljille on päästy auton rekisteritiedoilla, sosiaalisen median avulla ja tutkimalla kaappeja.

”Yritin etsiä huijauksen merkkejä, mutta hän selitti kaiken aina itselleen parhain päin.”

Me Naiset kysyi lukijoiden kokemuksia siitä, mistä merkeistä he huomasivat deittihuijarin. Kaikki eivät ole osanneet aikoinaan epäillä, että treffikumppanilla voisi olla toinen. Yli 40 vastaajaa listasi joukon merkkejä, joista he tajusivat tulleensa petetyiksi.

Huijauksen paljastumisen jälkeen tunteiden kirjo vaihteli pettymyksestä suruun ja suuttumuksesta kiitollisuuteen. Jotkut mainitsivat jopa kostonhalusta sekä pahasta olosta, joka johti masennukseen.

Tässä jutussa yhdeksän naista kertoo, miten he saivat selville deittailevansa huijaria. Useampi on etsinyt tukea epäilyilleen sosiaalisesta mediasta. Muutama kertoi hakeneensa henkilötietoja auton rekisterinumeron perusteella.

1. ”Ystävien kautta selvisi, että mies oli Tinderissä”

”Mies eli kaksoiselämää tietämättäni. Kännykkä kyllä piippaili usein ja hän piilotteli sitä. Osan viikkoa hän asui työkaupungissaan.

Ystävieni kautta minulle selvisi, että mies oli ollut Tinderissä vuoden ajan. Olimme yhdessä kaksi vuotta ja suurimman osan siitä kihloissa.

Mieheni nappasi matchin sinkkuystäväni kanssa ja kertoi tälle olleensa sinkku jonkin aikaa sekä etsivänsä puolisoa. Me suunnittelimme häitä ja yhteistä tulevaisuutta kotona. Miehelläni tuntui olevan jopa kiire naimisiin, mikä oli ristiriitaista.

Olin loukkaantunut ja pettynyt, kun sain tietää tästä. Luottoni meni miehiin eromme jälkeen ja jouduin kyseenalaistamaan kaiken. Jotenkin meni pohja myös tulevaisuudesta ja siitä, miten voin alkaa rakentaa mahdollisesti uutta suhdetta enää koskaan.” Taina, 44

2. ”Hän pahoitteli, että kärsi seksiaddiktiosta”

Luulin, että treffikumppanini on äärimmäisen pikkutarkka, kun hän sopi tapaamisemme aina tietyille ajankohdille eikä koskaan venyttänyt niitä. Julkisilla paikoilla hän piti minuun etäisyyttä ja se tuntui friikiltä käytökseltä. Kotonani hän kävi aina suihkussa ja pesi hampaat ennen kuin lähti pois.

Jaksoin tätä puoli vuotta. Sitten halusin tutustua häneen paremmin. Aloin seurata hänen Twitter- ja muita sometilejään. Huomasin, että useampi nainen oli tägännyt hänet postauksiin. Yhdellä naisella oli avoin Facebook-sivusto, josta huomasin, että hän oli parisuhteessa deittikumppanini kanssa. Otin yhteyttä ja kysyin naiselta asiaa. Hän kertoi samanlaisesta oudosta käytöksestä.

Lopetin suhteemme, ja kuukausi jälkeen päin sain mieheltä kirjeen. Hän pahoitteli, että kärsi seksiaddiktiosta ja oli vuosia pyörittänyt monia naisia. Olin kiitollinen hänen avoimuudestaan sekä siitä, että osaan nyt lukea paremmin huijareiden metkuja.” Tarza, 39

3. ”Mies väitti olevansa rikkinäinen”

Tapailimme puoli vuotta. Näimme vain noin joka kolmas viikonloppu, koska hän muka kaipasi omaa aikaa palautuakseen työstään. Mies väitti olevansa niin rikkinäinen, ettei pysty etenemään kanssani pidemmälle.

Kuulin tuttavalta, että mies suunnittelee muuttoa toiselle paikkakunnalle. Tivasin asiaa, ja hän sanoi ensin, että muuttaa yksin. Lopulta hän myönsi muuttavansa toisen kanssa.

Sen jälkeen ahdistus ja järkytys vyöryivät kuin aaltoina, enkä tiennyt mitä tehdä. Minulle myös puhkesi masennus enkä kokenut maailmaa enää mielekkäänä paikkana elää. Yritin etsiä myöhemmin menneistä ajoistamme huijauksen merkkejä, mutta hän oli selittänyt kaiken aina itselleen parhain päin, enkä osannut aavistaa mitään.

” Mietin, mikä minussa on vikana, kun kelpaan vain sivusuhteeksi.

Hän onnistui rikkomaan minua perustavanlaatuisella tavalla, mikä surettaa yhä. Itsetuntoni ja luottoni miehiin romahti totaalisesti. Mietin, mikä minussa on vikana, kun kelpaan vain sivusuhteeksi. Vaikka olen tavannut ihanan ja hyvin kohtelevan kumppanin, en uskalla luottaa häneenkään kunnolla. Hämmästyn jopa saamastani normaalista ja hyvästä kohtelusta.” Pilattu nainen, 31

4. ”Hän valehteli kaiken, jopa olevansa leski”

Miestä ei kiinnostanut lähteä koskaan ravintolaan tai yleensäkään mihinkään. Asuimme eri paikkakunnilla, emmekä koskaan nähneet hänen luonaan. Syy oli kuulemma se, että lukioikäinen tytär ei suvaitse muita naisia äitinsä kuoleman jälkeen.

Tapailin ”leskimiestä” kolme kuukautta, kunnes selvitin hänen tietonsa auton rekisteritiedoilla. Siitä avautui moni asia: hän oli valehdellut minulle kaiken. Sukunimensä, paikkakuntansa ja leskeydenkin. Vaimo oli elossa.

Suutuin, koska itse olin rehellisesti ja aidosti mukana. Soitin miehelle ja kerroin, että aion paljastaa tämän vaimolle. Mies itki ja pyysi, etten pilaisi hänen liittoaan. En tiedä, saiko vaimo ikinä lähettämääni kirjettä. Aikuinen nainen, 50

5. ”Taskusta pyörähti sormus”

”Olimme päivittäneet Facebookin suhdestatukset jo toisilla deiteillä. Treffailin miestä useamman kuukauden ennen kuin sain kutsun hänen kotiinsa. Huomasin, että sisustuksessa oli paljon naisellisia elementtejä. Mies sanoi muuttaneensa äskettäin asuntoon ja tyttären, 10, valinneen sisustuksen.

Kylpyhuoneessa oli meikkejä sekä naisten hajuvettä. Juttelimme asiasta ja mies väitti kaiken kuuluvan tyttärelleen. Toisella kertaa katsoin miehen vaatekaappiin, kun hän oli suihkussa, ja meinasin pyörtyä: yksi kaapeista oli täynnä siististi pinottuja naisten vaatteita. Kuulin, että ne ovat ’eksän’, joka oli mennyt ulkomaille eikä ottanut kaikkia vaatteistaan mukaan. En ostanut selitystä.

” Seksi sujui, ja halusin pitää hänet elämässäni, kunnes eräällä kerralla hänen housujen taskustaan pyörähti esiin kiiltävä sormus.

Tapailimme hetken ja kävin silloin tällöin hänen luonaan, vaikka suurimmaksi osaksi olimme taas paljon minun kotonani. Hänelle alkoi tulla kuitenkin yhä useammin esteitä ja ehti käydä luonani vain pikaisesti.

Seksi sujui, ja halusin pitää hänet elämässäni, kunnes eräällä kerralla hänen housujen taskustaan pyörähti esiin kiiltävä sormus. Sain puristettua hänestä ulos tiedon, että hän on mennyt kihloihin seurustelumme aikana. Ehdimme tapailla viisi kuukautta ja halusin hänet ulos elämästäni.” Merja, 32

6. ”Tein feikkiprofiilin Tinderiin”

”Tapasin mukavan miehen, jonka kanssa muutin yhteen vuoden seurustelun jälkeen. Pian ystäväni kertoi miehen olevan Tinderissä sinkkustatuksella etsimässä seuraa. Emme tosiaankaan olleet vapaassa suhteessa, vaan puhuimme jopa naimisiin menosta.

Tein muutaman feikkiprofiilin Tinderiin ja viestittelin miehen kanssa. Mies luuli sopivansa treffit jonkun toisen naisen kanssa. Hän antoi osoitteensa minulle ja sopi ajankohdan, jolloin minä olin töissä. Pistin välit poikki ja muutin pois.

Tunsin itseni tyhmäksi ja halveksin pitkään miestä. Päätin, etten enää ikinä muuta kenenkään kanssa yhteen.” Suski, 51

7. ”Selvitin asuinpaikan ja vein kortin postilaatikkoon”

”Mies soitti usein työpaikaltaan eikä hän koskaan ehtinyt jäädä yöksi. Myöhemmin selvitin, että hän valehteli kaiken, jopa paikkakuntansa ja lastensa nimet. Hän ei koskaan myöntänyt minulle totuutta, vaikka pyysin häntä olemaan rehellinen.

Minua suututti ja janosin kostoa. Päätin näyttää, ettei olisi kannattanut valehdella. Lopulta vein hänelle synttärikortin postilaatikkoon, kun selvitin asuinpaikan.

Ilmoitin hänelle, että ’petetty nainen on vaarallinen’.

Odotin muutamia kuukausia ja lopulta tapasin hänen vaimonsa; todisteiden kanssa kerroin tarinani. Hän soitti jopa miehelleen, kun minä olin vieressä. Olin pettynyt ja edelleen vihainen, mutta sain tyydytystä, kun paljastin miehen.” Sotkuinen aviokriisi, 59

8. ”Miehellä oli lisäkseni toinen tyttöystävä ja vaimo”

”Tapasin hänet Tinderissä. Suhteemme jatkui kymmenen kuukautta, kunnes selvisi, että miehellä on vaimo ja tyttöystävä minun lisäkseni. Olimme aiemmin sopineet, että tapailemme vain toisiamme.

” Toinen tyttöystävä otti minuun yhteyttä Facebookissa ja olin shokissa.

Toinen tyttöystävä otti minuun yhteyttä Facebookissa ja olin shokissa. Olimme molemmat viettäneet öitä miehen ja tämän vaimon kodissa. Kerroimme totuuden myös vaimolle, mutta hän ei uskonut meitä.

Olin surullinen ja loukkaantunut. Oloni oli myös nöyryytetty: vaimon mielestä olimme vain hulluja ja kateellisia naisia, jotka juoksevat hänen miehensä perässä.” Miss, 29

9. ”Onnellisia muistoja”

”Olin 19-vuotias harjoittelija. Vakituisena työskentelevä, kymmenen vuotta vanhempi mies hakeutui seuraani juttelemaan. Asiat johtivat suhteeseen. Sovimme salaavamme sen työkavereilta.

Olin miehen luona, kun hänen ’ystävänsä’ erään kerran soitti hänelle. Nopeasti ymmärsin, että juttelukaveri oli hänen kumppaninsa. Kuulin samana iltana häneltä, että heillä oli yhteinen koti toisella paikkakunnalla. Tapailimme miehen työsuhdeasunnossa.

Olin kokematon ja ensimmäisessä intiimissä suhteessani. Pahoitin mieleni, mutta olin rakastunut enkä pystynyt jättämään häntä. Mies vakuutteli, että naisystävän kanssa menee huonosti. Jäin suhteeseen vielä vuodeksi, kunnes muutin toiselle paikkakunnalle.

En kadu mitään, vaikka suhde oli väärin. Minulle jäi onnellisia muistoja ajastamme.” Ihana muisto, 44