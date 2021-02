5 vuotta rikollispomon roolissa näkyy jo Turkka Mastomäen arjessa – erikoisia tilanteita miestenhuoneessa ja baaritiskillä

Näyttelijä Turkka Mastomäki on vakuuttanut katsojat rikollisen roolissa. Hänen henkilökohtaisessa elämässään härdellin saavat aikaan lähinnä tytär ja kissanpennut.

Turkka Mastomäki, 50, nähdään jälleen rikollisliigapomon Upin roolissa, kun Aallonmurtaja-sarjan kolmas kausi pyörähtää käyntiin.

Rikollisen rooli suositussa sarjassa on ulottunut vuosien aikana myös vapaalle. Turkka miettiin pitkään ennen kuin vastaa kysymykseen siitä, millä tavalla.

– Miten tämän nyt muotoilisi. Sanotaanko, että Upin alan ihmisiltä on tullut palautetta, että sä olet meidän miehiä! Minua se palaute imartelee, sillä oma duunini on kolahtanut.

Turkka on huomannut, että roolin myötä suhtautuminen häneen on muuttunut. Tietyissä paikoissa hän on havainnut saavansa ympärilleen tilaa eri tavalla kuin ennen Upin roolia.

– Kun sarja oli pyörinyt jonkin aikaa, baaritiskillä alkoi saada hyvin tilaa. Samoin kävi miestenhuoneessa pisuaarin luona. Kukaan ei ole tullut enää kylkeen kiinni, vaan ilmassa on ollut sellaista pelonsekaista kunnioitusta.

Aallonmurtajan pääosissa nähdään Turkka Mastomäen (oik.) lisäksi Maria Ylipää ja Joonas Saartamo.­

– Aluksi olin ymmälläni, mutta pian ymmärsin, että ihmisillä menevät nyt fakta ja fiktio sekaisin. Tämä on kuitenkin ollut isoin tv-työni aikoihin, niin ehkä minut huomaamatta sekoitetaan roolihahmooni, Turkka sanoi sarjan lehdistöpäivässä.

Vuoroviikkoisä

Turkka ei ihannoi roolihahmonsa arvoja millään tavalla.

– Hän tekee julmuuksia ja antaa julmuuksien tapahtua. Oma elämäni on paljon rauhallisempaa.

Siviilissä Turkka on vuoroviikkoisä kouluikäiselle tyttärelleen ja kahdelle kissanpennulle. Tyttären äiti on laulaja Sani.

– Joka toinen viikko kotona on haudanhiljaista, sitten tuon kolmikon mukana tulee täysi härdelli. Tänäkin aamuna heräsin, kun kissantassu lävähti kasvoihin.

Viime kesänä Turkka juhli viisikymppisiään ja myös 25 vuoden taiteilijanuraansa. Hän on huomannut, että jotkin asiat eivät iän myötä muutu.

– Minulla on yhä sama itsemääräämisen ja itsenäisyyden tarve kuin nuorempana.

Aallonmurtajan kolmas kausi alkaa C More -suoratoistopalvelussa 25.2.