Japanilainen Gen listasi pahimmat kulttuurishokit suomalaisessa ruokakaupassa – erityisesti olutpakkauksiin liittyvä tapa yllätti

”Mistä suomalaisesta ruoasta sinä pidät?”

Tämän kysymyksen japanilainen Gen Takagi, 31, kuulee usein. Siihen vastaaminen on vaikeaa.

– Suoraan sanoen tykkään enemmän japanilaisesta ruoasta kuin suomalaisesta ruoasta. Mutta on täällä hyviäkin ruokia, kuten lohi ja jouluruuat, koomikko ja tubettaja Gen Takagi kertoo.

Vielä viisi vuotta sitten Gen ei tiennyt Suomesta juuri mitään. Vuonna 2016 hän tapasi Tokiossa suomalaisen vaihto-opiskelijan.

Sen jälkeen Gen kävi useita kertoja Suomessa. Viime vuonna hän sai oleskeluvan, ja heinäkuussa hän muutti Tampereelle. Lokakuussa hän meni naimisiin vaimonsa kanssa.

Nyt Gen luettelee suosikkijuttujaan sujuvalla suomen kielellä: maito ja munkki, Turun sinappi, glögi, Geisha-suklaa…

Japanissa hän opiskeli kieltä useamman tunnin päivässä ja sama tahti jatkuu vieläkin; tämäkin haastattelu on tehty suomen kielellä.

Youtubessa Gen on julkaissut jo vuosia videoita, joissa hän esiintyy suomeksi. Useimmiten hän kertoo videoillaan kulttuurieroista. Kanavalla on noin 44 500 tilaajaa, joista 95 prosenttia on suomalaisia.

– Ensimmäisen Suomi-matkani jälkeen tein videon Suomesta. Se oli tarkoitettu japanilaisille. Mutta kun vaimoni auttoi tekemään tekstityksen, kanavalleni tuli paljon suomalaisia katsojia. Ajattelin heti, että perheen perustamisen lisäksi unelmani on luoda uraa koomikkona Suomessa.

Kotimaastaan Japanista Gen kaipaa läheistensä lisäksi paikallista ruokaa ja ruokakauppakulttuuria.

– Japanilaisista ruokakaupoista löytyy todella paljon hyviä eväitä ja valmisruokia, bentoja. Ne ovat todella halpoja, kolmesta viiteen euroa. Niissä on yleensä riisiä, salaattia, lihaa tai kalaa.

Suomeen muuttaminen on saanut Genin käymään aiempaa useammin ruokakaupassa.

– Japanissa kävin harvoin ruokakaupassa. Siellä on Suomea edullisempaa syödä ulkona ja ruuat ovat todella laadukkaita. Suomessa säästän ostamalla ruokaa kaupasta ja kokkaamalla itse.

Kysyimme Geniltä, mitkä asiat suomalaisissa ruokakaupoissa ovat yllättäneet hänet. Näin hän vastasi:

1. Hedelmien punnitseminen

Suomalaiskaupoissa Gen ihmetteli alkuun tuotteiden punnitsemista. Japanissa vihannekset ja hedelmät myydään yleensä kappalehinnalla eikä kilohinnalla.

– Kun käytin ensimmäistä kertaa ruokakaupan vaakaa, taisin olla vähän hermostunut ja tarkistin monta kertaa tuotteideni numeron.

Hänestä on kätevää, että Suomessa ilmoitetaan tuotteiden kilohinnat varsinaisen hinnan ohessa. Se auttaa hintavertailussa.

Punnitaanko tässä jättikurkkua?­

2. Jättimäiset vihannekset

Kaupassa olevat vihanneksetkin ovat erilaisia Suomessa. Suomalainen kurkku näyttää jättimäiseltä japanilaisen silmissä.

– Vihannesten koot ovat valtavia. Esimerkiksi kurkun koko on täällä kaksinkertainen ja munakoison koko voi olla kolminkertainen Japaniin verrattuna.

Suomessa on myös vihanneksia, joihin Gen ei ole koskaan aiemmin törmännyt. Muun muassa purjon hän näki ensimmäistä kertaa Suomessa. Japanissa vastaavan näköinen vihannes on nimeltään negi; sen maku muistuttaa Genin mukaan kuitenkin suomalaista kevätsipulia.

Joku on kaivannut juotavaa punaisesta pakkauksesta.­

3. Juomapakkausten repiminen

Japanilaisissa ruokakaupoissa olut myydään yksittäisinä tölkkeinä ja pulloina sekä esimerkiksi kuuden juoman pakkauksina. Genin mukaan suuria monipakkauksia löytyy lähinnä alkoholikaupoista.

Suomessa Geniä hämmästytti alkuun suuresti se, että asiakkaat avaavat suuria pakkauksia, jos hyllyllä ei ole samaa juomaa yksittäisinä pulloina. Japanissa kukaan ei revi pakkausta itsenäisesti.

– Jos joku tekee niin Japanissa sanomatta mitään myyjälle, häntä pidetään helposti epäkohteliaana. Kun Suomessa revin ensimmäistä kertaa juomapakkauksen, minusta tuntui, että käyttäydyin huonosti.

– Nyt olen sopeutunut Suomen kulttuuriin ja minulla on itsevarma olo, joten voin ottaa lähes huoletta kaupassa yhden juoman monipakkauksesta, Gen naurahtaa.

4. Alkoholin myynti

– Alkoholilaki on mielenkiintoinen, Gen toteaa Suomen lainsäädännöstä.

Kuten tiedämme, alkoholia ei myydä kaupoissa iltayhdeksän jälkeen, ja väkeviä juomia myydään vain Alkoissa. Japanissa vastaavaa lakia ei ole, vaan Genin mukaan alkoholia voi ostaa mistä tahansa ja milloin tahansa. Henkilöllisyyttäkään ei tarvitse todistaa, vaikka näyttäisi nuorelta.

– Yllätyin suomalaisen kaupan kassalla, kun kuulin, että myyjien täytyy tarkistaa henkkarit alle 30-vuotiailta alkoholin ostajilta.

Suomalaiselle voi olla normaalia kävellä kauppaan porttien läpi, mutta japanilainen kummastelee tätä käytäntöä.­

5. Kaupan portit ja liukuhihna

Kun suomalaiseen kauppaan menee sisälle, edessä on usein yksi tai useampi portti. Ne ovat Genin mukaan japanilaiselle hämmentävä näky. Japanin ruokakaupoissa ei ole sisääntuloportteja.

– Portista on hyötyä luultavasti monissa asioissa. Se esimerkiksi estää varastamista, koska asiakkaiden on pakko kulkea kassan kautta, vaikka ei ostaisi mitään.

Kauppa-asiointi kassalla on muutenkin erilaista suomalaisissa ja japanilaisissa ruokakaupoissa. Japanilaiskaupoissa ei ole esimerkiksi kassahihnaa, vaan ostoskori laitetaan pöydälle ja myyjä siirtää asiakkaiden ostamat tuotteet toiseen ostoskoriin samalla, kun hinnat lasketaan. Maksamisen jälkeen asiakkaat siirtävät korinsa toiselle pöydälle ja pakkaavat ostoksensa kasseihin.

6. Rahapeliautomaatit

Kauppojen rahapeliautomaatit ovat myös yksi kulttuurishokeista.

Japanissa on paljon isoja pelihalleja sekä rahapelifirmoja. Rahapeliriippuvuus on sielläkin Genin mukaan yhteiskunnallinen ongelma, mutta tavallisista ruokakaupoista ei löydy peliautomaatteja.

– Näen usein, että varsinkin iäkkäät ihmiset pelaavat Suomessa rahapelejä. Minä en ole vielä kertaakaan kokeillut automaatteja täällä.