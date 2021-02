Jenny Rostain kertoo, miten sai vihiä, että treffiseuralaiset olivatkin varattuja – puolet deiteistä salasivat parisuhteensa

Kirjailija Jenny Rostain on törmännyt deittaillessaan ikävään ilmiöön: moni mies salaa parisuhteensa. Se syö itsetuntoa. – Aikuisilla ihmisillä pitäisi olla kanttia sanoa suoraan, miten asiat ovat.

Kotiovessa lukee Rostain. Vain Rostain, ei muuta.

Rankkojen parisuhdekokemusten jälkeen oma koti on tärkeä turvapaikka ja itsenäisyyden symboli kirjailija Jenny Rostainille, 38.

– Kotiini ei tule kukaan, joka on minulle vaarallinen, jonka kanssa koen olevani millään tavalla uhattuna tai jonka kanssa en voi olla oma itseni, Jenny sanoo.

Jenny on saavuttanut turvallisen olon itsensä kanssa vasta viimeisimmän eronsa jälkeen. Parisuhde ex-jääkiekkoilija Tommi Kovasen kanssa päättyi kaksi ja puoli vuotta sitten. Tämä on pisin aika, jonka Jenny on aikuisiällä viettänyt sinkkuna.

– Toki olen surrut menetettyä rakkautta, mutta olen toipunut erosta ja oppinut itsenäisyyttä. Viimeisimmän eron jälkeen olen oppinut katsomaan kaikkia elämäni suhteita ja eroja uusin silmin ja näkemään, mikä on ollut minulle hyväksi ja mikä ei. En voi etsiä toista ihmistä täyttämään tyhjiötä, vaan minun pitää olla aidosti kokonainen ihminen itsekseni.

Turvapaikan lisäksi koti on Jennylle osa taloudellista itsenäisyyttä.

– Olen niin monta kertaa jäänyt eron jälkeen tyhjän päälle, että oma koti on minulle elintärkeä asia. Varsinkin meidän naisten pitäisi oppia, että ikinä ei saa jäädä tilanteeseen, jossa ei eron tullessa olisi rahaa, kotia eikä minkäänlaista taloudellista turvaa.

Treffailua ilman tavoitteita

Jenny kertoo nyt nauttivansa siitä, ettei hänen tarvitse selitellä kenellekään minne menee ja mitä tekee.

– Parisuhteissa olen usein unohtanut itseni ja siirtänyt oman hyvinvointini syrjään toisen hyvinvoinnin edeltä. Jos toinen on epävarma, alan kutistaa omaa persoonaani, jotta hänen on helpompi hengittää suhteessa.

Jenny sanoo, että vapaus on viety häneltä niin monesti aiemmin, että enää hän ei aio luopua siitä kenenkään toisen takia. Jos hän vielä päätyy parisuhteeseen, kumppani ei saa rajoittaa häntä tai hänen työntekoaan.

Jenny kertoo treffailevansa nyt avoimesti useampia miehiä ilman sen kummempia tavoitteita.

– Menneisyyteni on opettanut, ettei kannata suunnitella hirveän pitkälle. Jos nyt päätän haluta pitkän parisuhteen, eikä se onnistukaan, hyvin todennäköisesti petyn. Tavoitteellinen tapailu voi rajoittaa onnea, hän uskoo.

– Minulla on miesystäviä, joiden kanssa ei tarvitse puhua siitä, aletaanko suhteeseen vai ei – mihinkään ei ole kiirettä. On ihanaa tapailla, ihastua ja rakastuakin, mutta ihan yhtä lailla voin kokea onnea itsekseni.

Valehtelusta narahtaneita

Joulukuussa Jenny nosti Instagramissa esiin ikävän ilmiön, johon on deittaillessaan törmännyt: moni mies valehtelee olevansa vapaalla jalalla, vaikka on todellisuudessa parisuhteessa. Tällaisia tyyppejä on Jennyn arvion mukaan ollut jopa puolet hänen treffikumppaneistaan.

Pisimmillään tapailua on jatkunut pari kuukautta, kun totuus on valjennut esimerkiksi somekuvista tai yhteisten tuttujen kanssa jutellessa. Silloin Jenny on nostanut kissan pöydälle, mutta yksikään mies ei ole myöntänyt totuutta. Todisteista huolimatta asia on kielletty tai sitä on yritetty selitellä. Osa on suuttunut ja pyrkinyt kääntämään huomion toisaalle.

– Haavekuvia yhteisestä tulevaisuudesta rakentaneet henkilöt ovat väittäneet, että se olenkin minä, joka odottaa liikaa. Kun kerroin yhdelle miehelle kuulleeni ystävältäni hänen elämäntilanteestaan, hän sanoi, ettei tuollaisia ystäviä kannata pitää elämässään.

Kerran miehen kotona oli vaatehuone täynnä naisen vaatteita, mutta tämä ei silti myöntänyt suhdetta.

Jenny kokee, että valehtelijat pitävät häntä itseään alempiarvoisena.

– Minulle tulee olo, että älyäni ja ymmärrystäni väheksytään. Ajattelen, että jokainen hengenveto on kallisarvoinen. Jos joku käyttää aikaani siihen, että valehtelee intiimisuhteeseen vaikuttavista seikoista, se on elämäni hukkaan heittämistä. Siinä otetaan valta toisen elämästä, ja sellainen on väärinkäyttöä.

Jenny ymmärtää, että pettämisen taustalla voi olla monia syitä. Valehtelua ne eivät kuitenkaan oikeuta.

– Ihminen saattaa ajatella, että jos kertoo totuuden, ei saakaan toiselta sitä, mitä haluaa. Mutta aikuisilla ihmisillä pitäisi olla kanttia sanoa suoraan, miten asiat ovat. Jokaiselle pitäisi antaa mahdollisuus päättää kaiken olemassa olevan tiedon pohjalta, haluaako edetä suhteessa.

Valheen paljastuttua Jenny on usein lopettanut yhteydenpidon. Joka kerta valehtelu syö hieman itsetuntoa ja saa hetkeksi tuntemaan, ettei hän ansaitsekaan parempaa. Sen seurauksena hän vetäytyy usein joksikin aikaa täysin omiin oloihinsa.

Deittailukokemusten joukkoon on onneksi mahtunut myös hyviä ja rehellisiä tyyppejä.

– Olen rakentanut miesten kanssa ihania ystävyyssuhteita. Se, että voin kokea turvaa ja luottamusta miesten kanssa, on ollut menneisyyteni käsittelemisen kannalta äärimmäisen tärkeää.

Pakovaihde päälle

Jennyllä on takanaan rankkoja kokemuksia. Hän on kärsinyt traumaperäisestä stressihäiriöstä, jonka syyt ovat alkaneet kerrostua jo lapsuudessa. Jenny on aiemmin kertonut esimerkiksi tulleensa raiskatuksi 16-vuotiaana.

2000-luvun puolivälissä Jenny eli kolmisen vuotta väkivaltaisessa parisuhteessa karismaattisen newyorkilaismiehen kanssa. Hän on kertonut kirjassaan Liian rikki kuolemaan (2019) kokeneensa suhteessa toistuvaa seksuaalista, henkistä ja fyysistä väkivaltaa.

Suomeen palattuaan Jenny eli parisuhteessa, jota varjosti muun muassa kumppanin alkoholismi.

– Olen aiemmissa suhteissani ollut usein pelastamassa kumppaneitani, vaikka minun olisi pitänyt pelastaa itseni.

Jenny on käsitellyt traumojaan terapiassa pian kolmen vuoden ajan. Hän on ymmärtänyt kiinnostuvansa helposti ihmisistä, jotka eivät aina ole hänelle hyväksi. Hän kertoo viehättyvänsä vahvoista persoonista, poikkeuksellisen älykkäistä ja lahjakkaista ihmisistä. Sellaisia ovat olleet oikeastaan kaikki tähänastiset kumppanit.

– Heidän mielensä kiehtoo minua. Valitettavasti hälytysmerkit kulkevat usein käsi kädessä näiden piirteiden kanssa.

Jenny varoo kuitenkin tarkkaan, ettei yleistä. Toki älykkäiden menestyjienkin joukossa on myös paljon hyviä ihmisiä.

Hälyttävää on, jos toinen antaa alusta asti ylenpalttisesti huomiota ja rakentaa pilvilinnoja yhteisestä tulevaisuudesta. Samoin, jos heti vaaditaan sitoutumaan ja olemaan tilivelvollinen kaikista menoista.

Näitä varoitusmerkkejä Jenny on viime vuosien aikana oppinut tunnistamaan.

– Silloin minulla menee pakovaihde päälle.

Ei ikinä Tinderiin

Menneet kokemukset ovat tehneet Jennyn muutenkin varovaiseksi.

– En esimerkiksi osaa nähdä itseäni Tinderissä, vaan tapailen jo pelkästään oman turvallisuuteni takia lähinnä ihmisiä, jotka tunnen ystävien kautta.

Siitä huolimatta useita kertoja on päässyt käymään niin, että deitillä on ollut suhde, jonka hän on Jennyltä salannut.

– Se, että tuttavani tuntee jonkun ihmisen vaikka työelämästä, ei välttämättä tarkoita sitä, että hän tietäisi tämän ihmisen siviilielämän seurustelukuvioista. Moni pitää tällaiset asiat erossa työmaailmasta, ja jotkut kertovat seurustelusuhteistaan hyvin rajatusti myös ystävilleen.

Jenny sanoo kaikesta huolimatta uskovansa uudesta tuttavuudesta lähtökohtaisesti hyvää. Hänen on ollut pakko oppia erottamaan traumojen nostattama reaktio aidosta uhasta. Yksittäinen tietty luonteenpiirre ei automaattisesti tarkoita vaaraa.

Vain äärimmäisen harvoin Jenny on tehnyt itse aloitteen tapailusta. Hän arvelee, että kohtaa siitä syystä edelleen usein samantyyppisiä, hyvin voimakkaita persoonia. Vain sellaiset ihmiset tuntuvat uskaltavan lähestyä rakkaudesta ja pettymyksistä avoimesti puhuvaa naista.

Jenny itse saattaisi nykyisin valikoida toisenlaista treffiseuraa.

– Tässä on minulla ehkä korjauksen paikka, hän virnistää.

Hän uskoo, että jokaisella voi olla useita sielunkumppaneita.

– Mielikuva satavuotiaasta rakkaussuhteesta on äärimmäisen kaunis, mutta jos saa rakastua useamman kerran, niin aina parempi!

Oman elämänsä ruorissa

Jennyn terapia päättyy helmikuussa. Aivan loppusuoralla Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurto horjutti hyvin toiminutta terapiasuhdetta: Jenny on yksi kymmenistätuhansista suomalaisista, joiden tiedot varastettiin.

Alkuun hän järkyttyi lähinnä muiden uhrien puolesta. Kunnolla todellisuus iskeytyi tajuntaan vasta, kun sähköpostiin kilahti kiristysviesti hakkerilta.

– Tulin tosi surulliseksi, että kaikista kamalimmat asiat elämässäni olivat yhtäkkiä kenen tahansa käsiteltävänä. Olin tarkoin varjellut sitä, ettei kukaan paitsi terapeuttini saa koskaan tietää niistä hirveyksistä, se voisi traumatisoida muita.

Eniten Jennyä järkytti, miten heppoisella tolalla asiakkaiden tietosuoja oli Vastaamolla ollut. Häntä mietitytti, mitä hän uskaltaisi enää puhua tapaamisissa. Tuntui myös ristiriitaiselta käsitellä murrosta syntynyttä luottamuspulaa terapiassa, josta maksoi Vastaamolle. Yrityshän oli omalla toiminnallaan mahdollistanut murron.

Jenny korostaa, että hänen epäluottamuksensa kohdistui nimenomaan Vastaamon johtoon, ei työntekijöihin.

– Työntekijätkin ovat uhreja, sillä myös heidän tietojaan on viety. He ovat varmasti olleet huolissaan potilaistaan ja kriisin keskellä hoitaneet ihmisiä, vaikka olisivat ehkä itsekin tarvinneet tukea.

Omalta osaltaan Jenny on saanut kokemuksen käsiteltyä.

– Se, mitä minulle on tapahtunut, on tapahtunut menneisyydessä, ja tässä hetkessä olen turvassa. Jos joku kokee tyydytystä sellaisen informaation levittämisestä, niin suon sen heille. Minua se ei enää satu.

Tapahtuneesta huolimatta Jenny kokee hyötyneensä terapiasta valtavasti. Hän on päässyt irti peloista ja hyväksyy nyt itsensä paremmin.

– Olen oppinut nauramaan epätäydellisyydelleni ja sille, miten aina ajaudunkin samoihin, tyhmiin virheisiin. Itselleen nauraminen on ollut tosi puhdistavaa.

Virheillä Jenny viittaa siihen, että on kerta toisensa jälkeen uskonut suhteissaan samanlaisia valheita.

– Koska sama kaava on toistunut useasti, minun pitää itse ottaa vastuu siitä, että tunnistan hälytysmerkkejä ja toimin niiden mukaan. Vaikka oman vastuun ymmärtäminen ei tuntunut hyvältä, on ollut voimauttavaa tajuta, että minulla on myös valta muuttaa elämäni suunta paremmaksi.

Jenny uskoo, että oman toiminnan muuttaminen voi olla avain onneen.

– En voi ajatella, että onneni on kiinni muista ihmisistä. Minä olen ruorissa ja ohjaan omaa elämääni. Onneni on lopulta omissa käsissäni.