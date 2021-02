Jenni Alexandrovan poika toivoi joululahjaksi mikroa – sai sen lisäksi vain kaksi pakettia: ”Säästeliäisyys periytyy”

Usein seitsenpäiväistä työviikkoa tekevä radiojuontaja Jenni Alexandrova elää muutoin säästeliäästi mutta törsää ruokaan. Pojan mukaan äidin bravuuriruoka on Wolt.

Vau, minähän pärjään!

Ensimmäistä kertaa elämässään radiojuontaja ja media-alan yrittäjä Jenni Alexandrova, 40, pyörittää koko talouttaan yksin.

Jenni on seurustellut lähes koko aikuiselämänsä. Puolitoista vuotta sitten tapahtuneen eron jälkeen hän on kantanut kokonaisvastuun myös asumismenoistaan.

– Parasta on tunne siitä, että pystyn yksin pitämään itsestäni ja pojastani huolta.

Uusi tilanne on saanut Jennin panostamaan toden teolla uraansa.

Kokopäivätyö Me Naiset Radiossa on nykyään vain yksi osa palettia. Sen lisäksi Jenni tekee myös juontokeikkoja, esiintyy televisiossa, kirjoittaa, kuvaa ja tekee kaupallisia yhteistöitä. Työpäiviä kertyy viikossa vähintään kuusi, yleensä seitsemän.

Omena ei ole pudonnut kauas puusta, Jenni nauraa. Myös hänen isänsä oli yrittäjä, joka paiski parhaimmillaan useassa eri työssä. Jennillä oli tapana kiusata isäänsä kutsumalla tätä työnarkomaaniksi.

– Nyt huomaan, että olen itse ihan samanlainen.

Jenni toivoo, että voisi tehdä töitä vielä seitsenkymppisenäkin.

– Olisi toki hienoa, jos matkan varrella voisi pitää muutaman kuukauden mittaisia pausseja. Pysähtyä ja miettiä, onko menossa oikeaan suuntaan, hän sanoo.

– Mutta ei, en halua jäädä ikinä eläkkeelle.

”Olen säästeliäs rahankäyttäjä. Se on suoraa verenperintöä vanhemmilta.”­

Maanantai

Ruokakauppa 26 €

Lounas 7,90 €

”Vuosi sitten aloin potea huonoa omaatuntoa siitä, etten ole koskaan kotona, kun 11-vuotias poikani tulee koulusta. Halusin, että hän voisi kerrankin avata kotioven niin, että vastaan tulee ruuan tuoksu.

Siirryin tekemään radiossa nelipäiväistä viikkoa.

Kokeilu kesti neljä kuukautta. Se oli tosi ihanaa aikaa, mutta samalla tajusin, ettei poikani juuri huomannut eroa. Lapsi ei mene rikki, vaikka keittiössä ei tuoksu kotiin tullessa pulla.

Kun pojalta kysyy, mikä on maman bravuuri keittiössä, hän vitsailee ’Wolt’. Jos en ole ehtinyt tehdä ruokaa valmiiksi, saatan tilata töistä hänelle ruokaa kotiin kuljetettuna. Joku ehkä paheksuu, mutta meillä homma toimii näin.

Haluaisin kuitenkin olla suunnitelmallisempi ruokaostoksissa. Lapsi asuu minun ja isänsä luona vuoroviikoin. Silloin, kun hän on kotona, suunnittelen ruuat vähän paremmin. Syömme yleensä samaa ruokaa muutaman päivän ajan, jolloin kulut ovat pienemmät. Tämä viikko oli sellainen, vaikka tulikin käytyä aika monta kertaa ruokakaupassa.

Kun olen yksin, käyn ihan joka päivä kaupassa ostamassa ruokaa vain yhdeksi illaksi. Siinä ei ole taloudellisesti mitään järkeä.”

Tiistai

Ruokakauppa 19,40 €

Mikroaaltouuni 139 €

”Olen säästeliäs rahankäyttäjä. Se on suoraa verenperintöä vanhemmilta.

Kotona rahaa ei koskaan saanut vain pyytämällä. Jouduimme aina lumitöihin tai hakkaamaan halkoja ansaitaksemme taskurahaa. Jos olin aikeissa käyttää rahat johonkin turhamaiseen, esimerkiksi Leviksiin, sain ripityksen. Eikö farkkuja muka saisi jostain halvemmalla?

Isä opetti, että rahaa täytyy aina olla säästössä pahan päivän varalle. Arjen hankintoja ei pitäisi koskaan joutua ostamaan velaksi. Oppi on mennyt hyvin perille. Minulle on tärkeää, että tilillä on hätävara ja rahaa säästössä. Sen merkitys on korostunut nyt, kun vastaan taloudestani yksin.

Haluan opettaa myös lapselleni, ettei raha kasva puussa. Hän sai jouluna vain kaksi lahjaa – tai no, oikeastaan kolme. Hän toivoi mikroaaltouunia, jonka ehdin hankkia vasta nyt.

Lapseni saa myös viiden euron suuruista viikkorahaa, mutta joutuu tekemään askareita sen ansaitakseen. Hän ei tuhlaa rahojaan esimerkiksi karkkiin, vaan säästää niitä johonkin mielestään tarpeelliseen. Tällä hetkellä hankinnat ovat lähinnä videopelien hahmoja. On kivaa huomata, että säästeliäisyys periytyy edelleen.”

”Vaatteiden shoppailua en juuri enää harrasta. Kaapistani löytyy kaikki, mitä tarvitsen.”­

Keskiviikko

Ei kuluja

”Aloitin pari vuotta sitten sijoittamisen. Menin sijoitusneuvojan pakeille pankkiin ja ilmoitin, että haluan aloittaa, mutta homma ei kiinnosta minua lainkaan. Nyt tililtä menee automaattisesti pieni summa sijoitustileille. Ajattelen, että sitä rahaa ei ole, enkä siksi voi sitä kaivata.

Isoimmat taloudelliset unelmat liittyvät poikaani. Haluaisin, että hänkin pystyisi aikanaan viettämään välivuoden ulkomailla, kuten minä tein. Olisi myös hienoa, jos voisin antaa hänelle jonain päivänä käsirahan omaan asuntoon.

Voi toki olla, että joudun käyttämään säästöt jonain päivänä itse. Ikinä ei voi tietää, mitä tapahtuu. Sain siitä karun muistutuksen joulun alla, kun radiolla alkoivat isot irtisanomiset. Oma työpaikka ei ollut uhattuna, mutta tilanne muistutti, ettei mikään ole varmaa.

Tuli mietittyä paljon sitä, mitä tulojen loppuminen tarkoittaisi. Unettomina öinä olin erityisen onnellinen säästöistäni. Tiesin, etten olisi ollut ihan heti katuojassa, vaikka työt olisivat loppuneet. Olisi ollut aikaa miettiä seuraavaa askelta.”

Torstai

Avokadoleipä 6,90 €

HSL-lippu 2,90 €

Falafelsalaatti 2,90 €

”Isompien hankintojen suhteen käyn aina mielessäni saman kelan: tarvitsenko tätä vielä vuoden päästä, tykkäänkö tästä oikeasti ja tarvitseeko tämän hankinnan takia miinustaa jostakin muualta. Jos hankinta tarkoittaisi tinkimistä jostakin tärkeästä, se saa jäädä hyllylle.

Viimeksi, kun muutin, hankin designvalaisimen, josta olin haaveillut vuosikaudet. Järkeilin, että lopulta säästän, sillä en tule ikinä kyllästymään siihen.

En halua hankkia omaa autoa, vaan käytän mieluummin julkisia. Se on mielestäni iso säästö, vaikka tarkoittaakin, että pitää asua suhteellisen lähellä keskustaa.”

Perjantai

Ruokakauppa 34,27 €

Illallinen Lily Lee -ravintolassa 131,50 €

”Panostan asioihin, joissa monet ehkä pihistävät.

En kitsastele ravintoloissa. Parasta ajanvietettä on syödä illallinen pitkän kaavan mukaan ystävien kanssa. Tällä viikolla vietimme ravintolassa Radio Aallon aamuohjelman hautajaisia Sami Kurosen ja Jarkko Valteen kanssa.

Välillä maksan koko seurueen laskun. Varsinkin, jos olen itse ehdottanut ravintolaillallista. Vietin nuorena paljon aikaa lapseni isän kotimaassa Bulgariassa, jossa laskua ei koskaan jaettu. Se tapa pinttyi minuunkin.

Tykkään myös hyvästä viinistä. Kalleimmat viinit maistelen ravintolassa, sillä siellä hyvää viiniä saa ostettua laseittain.

Opiskeluaikana asuin solukämpässä ja elin muuten säästeliäästi, mutta panostin juomiin. Meillä oli kämppikseni kanssa keskiviikkoinen viini-ilta, jolloin ostimme pullollisen vähän laadukkaampaa viiniä.”

Lauantai

Kauppaostokset 39,57 €

”Välillä on tehnyt vähän tiukempaa rahasta.

Avioero on monelle taloudellisesti haastavaa. Aikoinaan oman eroni jälkeen koin nuo haasteet, kun asuinkulut tuplaantuivat. Silloin töitä oli vähemmän, eikä taloudellinen tilanteeni ollut näin hyvä. Selvisin ilman isompia taloudellisia vaikeuksia, mutta kuluja piti miettiä tarkasti.

”Haluaisin olla suunnitelmallisempi ruokaostoksissa. Lapsi asuu minun ja isänsä luona vuoroviikoin. Silloin, kun hän on kotona, suunnittelen ruuat vähän paremmin.”­

En ole joutunut juuri riitelemään rahasta parisuhteissa. Joskus on väsyneen päivän päätteeksi tullut tiuskaistua, että kävin muuten kolmatta kertaa tällä viikolla kaupassa. Sen enempää ei ole tarvinnut vääntää.

Jostain syystä en pysty puhumaan rahasta täysin avoimesti. En halua esimerkiksi kertoa julkisuuteen, paljonko ansaitsen. En itsekään ihan ymmärrä, miksi näin on. Ehkä pelkään joutuvani vertailun kohteeksi, mikä ei sinänsä olisi lainkaan huono juttu, jos se havahduttaisi jonkun pyytämään lisää liksaa tai olemaan entistä tyytyväisempi omaansa. Tässä työssä palkan vertaileminen on kuitenkin vaikeaa, koska liksa riippuu persoonasta. Sitä on hankala hinnoitella.”

Sunnuntai

Ei kuluja

”Vaatteiden shoppailua en juuri enää harrasta. Teini-iässä matkustimme kavereiden kanssa Raahesta Kempeleeseen ostoskeskukseen koko päiväksi. Sellainen ei tulisi enää kuuloonkaan. Kaapistani löytyy kaikki, mitä tarvitsen. Kyse on vain siitä, miten vaatteita yhdistelen.

Jos hankin jotain, panostan laatuun. Kolme vuotta sitten olimme kesäreissulla Nizzassa. Näin liikkeen ikkunassa Chloén laukun, josta olin haaveillut pitkään. Vaikka lasku oli iso, en ole katunut ostosta hetkeäkään. Laukku on ollut niin kovassa käytössä, että sen kulumia pitäisi korjauttaa.

Paljon töitä tekevänä ymmärrän, että suurinta luksusta on aika. Joulun alla pidin pitkästä aikaa kahden viikon loman. Matkustimme poikani kanssa Raaheen lapsuudenkotiini. Jossain vaiheessa ryhdyin leipomaan sämpylöitä ja porkkanakakkua. Äitini soitti sisarelleen ja pyysi häntä tulemaan nopeasti katsomaan suurta, ennennäkemätöntä ihmettä: Jenni leipoo!”

Viikon menot yhteensä 420,34 €