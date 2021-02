Listasimme 26 piirrettä, jotka ovat nyt erityisen tavoiteltuja – kuinka moni mukavan ihmisen merkki pätee sinuun?

Nyt jos koskaan kannattaa olla mukava tyyppi! Listasimme 26 asiaa, joista sellaisen tunnistaa.

Tämän hetken toivotuin luonteenpiirre on mitä tervetullein, nimittäin mukavuus. Helsingin Sanomat kirjoitti viime vuonna, että mukavuus (engl. being nice) on jopa trendi-ilmiö. Tämä näkyy niin työelämässä, kuluttamassamme viihteessä kuin lasten kasvatuksessakin.

Etäisten ja kovien johtajien sijaan nyt arvostetaan myötätuntoista pomoa, joka luo turvallisen ilmapiirin, ja työpaikkoihin haetaan muutenkin ”hyviä tyyppejä”. Siihen on myös pätevä syy: raha. Mukavien työntekijöiden nimittäin ajatellaan auttavan paremman taloudellisen tuloksen tekemisessä.

Myös vapaa-ajalla halutaan ympärille mieluusti hyvää mieltä tuottavia asioita. Televisiosta halutaan seurata kivoja tyyppejä ja iloita muiden onnistumisista sen sijaan, että naureskeltaisiin tosi-tv-osallistujien mokailuille kuten ennen vanhaan.

Enää kiltteyttä ja ystävällisyyttä ei siis pidetä heikkouksina, vaan arvostettavina ja tavoiteltavina ominaisuuksina. Mukavuus ei silti tarkoita, että heittäytyisi ovimatoksi ja eläisi vain toisten toiveiden mukaan. Mukava ihminen voi sanoa rehellisen mielipiteensä ja nostaa epäkohtia esiin. Kyse on siitä, miten hän sen tekee. Mukavuus onkin myös yhteistyökykyä eli rakentavaa ja ystävällistä kanssakäymistä muiden kanssa.

Mistä tunnet sä mukavan ihmisen?

Mistä mukavan tyypin sitten tunnistaa? Listasimme alle asioita, jotka voi tulkita merkeiksi mukavuudesta, oli kyse sitten työelämästä tai muista kohtaamisista tuttujen ja tuntemattomien kanssa.

Mukavinkaan ihminen ei tietenkään voi aina olla parhaimmillaan, ja meillä kaikilla on myös huonommat hetkemme. Arvelemme kuitenkin, että mitä useammasta kohdasta itsesi tunnistat, sitä mukavampi olet.

1. Mukava ihminen kysyy, mitä sinulle kuuluu, ja on aidosti kiinnostunut vastauksesta.

2. Mukava ihminen hymyilee tavatessa.

3. Mukava ihminen tervehtii ja kiittää myös tuntemattomia, kuten bussikuskia ja kaupan kassaa.

4. Mukava ihminen myöntää, kun huomaa olleensa väärässä.

5. Mukava ihminen huomioi muut ympärillään tekemättä siitä numeroa. Hän pitää ovea auki seuraavalle, poimii toiselta pudonneet tavarat tai täydentää kaverinkin vesilasin automaattisesti.

6. Mukava ihminen ei etuile jonoissa, kiilaa liikenteessä tai töni tungoksessa.

7. Mukava ihminen kehuu herkästi. Oli kyseessä sitten hyvin hoidettu työtehtävä tai hauska pusero, mukava tyyppi huomaa sen ja muistaa mainita asiasta sinulle.

8. Mukava ihminen iloitsee toisen onnesta.

9. Mukava ihminen ei puhu muista pahaa selän takana eikä osallistu juoruiluun.

10. Mukava ihminen kuuntelee, mitä sanottavaa sinulla on, ja jaksaa keskustella kanssasi.

11. Mukava ihminen ymmärtää, että kaikki ovat erilaisia. Hän ei tuomitse ja yrittää aina ymmärtää myös vastapuolen näkökulmia, vaikka ei kaikkea hyväksyisikään.

12. Mukava ihminen ei anna sinun mennä työhaastatteluun ruokaa hampaiden välissä, vaan kertoo siitä kohteliaasti, jotta voit korjata tilanteen.

13. Mukava ihminen pyytää anteeksi, kun on tehnyt jotain väärin.

14. Mukava ihminen myös antaa anteeksi. Hän ymmärtää, että kaikki tekevät joskus virheitä.

15. Mukava ihminen osaa lukea muita ja antaa tarvittaessa omaa tilaa.

16. Mukava ihminen ottaa muiden mielipiteet huomioon, oli kyseessä sitten vaikkapa ravintolan valinta tai se, mitä musiikkia kuunnellaan.

17. Mukava ihminen ymmärtää, että kaikilla on joskus huonoja päiviä. Hän ei ota henkilökohtaisesti, jos joku joskus äksyilee.

18. Mukava ihminen on aina valmis auttamaan vaikkapa muutossa – ja tekee sen mieluusti.

19. Mukava ihminen ei arvostele toisen elintapoja, ulkonäköä tai muitakaan valintoja, jotka eivät ole haitaksi tälle itselleen tai muille. Haitallisetkin valinnat mukava tyyppi ottaa puheeksi asiallisesti ja ystävällisesti.

20. Mukava ihminen pysähtyy auttamaan, kun huomaa, että jollain on pudonnut pyörästä ketjut tai vanhus tarvitsee apua kauppakassien kantamisessa.

21. Mukava ihminen ei vitsaile muiden kustannuksella – ainakaan muutoin kuin korkeintaan lämpimän hyväntahtoisesti.

22. Mukava ihminen laittaa puhelimen äänettömälle tai ainakin pois käsistään tavatessaan ystävää.

23. Mukava ihminen katsoo seurassa ihmisiä silmiin tasapuolisesti eikä jätä ketään huomiotta. Hän huomaa, jos joku uhkaa jäädä syrjään, ja huolehtii, että hiljaisemmatkin saavat äänensä kuuluviin.

24. Mukava ihminen kertoo rehellisesti myös ikävämmät asiat, mutta ei koskaan möläyttele ajattelemattomasti. Hän antaa kritiikin niin, ettei se kuulosta syytökseltä.

25. Mukava ihminen kohtelee hyvin myös eläimiä.

26. Mukava ihminen antaa ruuhkabussissa tilaa, kun näkee, että joku tarvitsee istumapaikkaa häntä kipeämmin.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten digissä 01/2020.