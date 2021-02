Suhteen alussa Vappu Pimiän Teemu-puoliso ihmetteli, miten jatkuvaa ihmisten lähestymistä kestää – Vapun napakan vastauksen jälkeen asiasta ei enää keskusteltu

Julkisuus on osa Vapun työtä, ja myös Teemu-puoliso on hyväksynyt sen. Pariskunnan kotona puhutaan paljon ja avoimesti työstä ja siinä jaksamisesta.

Juontaja-yrittäjä Vappu Pimiä, 42, on monessa mukana, joten häntä saattaa luulla reippauden perikuvaksi. Vapunkin jaksamisen rajat kuitenkin tulevat välillä vastaan.

Viime vuoden alussa Vappu juonsi Maajussille morsian maailmalla -ohjelmaa, joka nähdään tv:ssä pian. Kuvausten takia hän lensi useamman pitkän lennon lähes peräkkäin.

– Kun palasin kotiin yhden 17 tunnin ja kahden stopin lennon jälkeen, rojahdin eteisen lattialle itkemään. Teemu sanoi, että nytkö se burnout sitten iski? Vappu muistelee miehensä Teemu Huuhtasen reaktiota.

– Oli vähän absurdia, kun minun piti parin tunnin kuluttua tuosta olla puhumassa Finlandia-talolla kiitollisuudesta.

Vappu ja peliyhtiön johtajana työskentelevä Teemu ovat olleet yhdessä kymmenen vuotta. Molemmat tekevät paljon töitä, joten he myös tarkkailevat toistensa jaksamista.

– Kyllä me toppuutellaan toinen toistamme. Kun on ollut näin kauan yhdessä, huomaa heti toisesta, jos on mielen päällä jotakin. Silloin on hyvä kysyä, onko nyt stressattu olennaisesta vai ulkokehän asioista, Vappu sanoo.

Vapun ja Teemun kotona työasioista puhuminen on normaalia.

– Puhumme tosi paljon myös kotona töistämme, sparrailemme ja pallottelemme. En koskaan ole halunnut parisuhteessa seisoa toisen unelmien edessä.

”Sen jälkeen asiasta ei ole puhuttu”

Viime vuoden lopulla esitetyssä Yökylässä Maria Veitola -ohjelman jaksossa Vappu muisteli nuoruudenliittoaan. Kun Vapun ura lähti nousukiitoon, silloinen puoliso kysyi, milloin kaikki palaa taas entiselleen.

Teemu on hyväksynyt Vapun julkisuuden osana hänen työtään.

– Alkuun Teemu ihmetteli, miten jaksan jatkuvaa ihmisten lähestymistä. Totesin, että he maksavat minun palkkani. Sen jälkeen asiasta ei ole puhuttu. Mutta täytyy sanoa, että kun liikun perheen kanssa, ihmiset arvostavat selvästi omaa tilaani eikä yhteiskuvan ottajia ole samalla tavalla kuin joskus kuppiloissa.

5- ja 8-vuotiaiden tyttärien vanhemmilta ajankäyttö vaatii myös sumplimista.

– Välillä se onnistuu paremmin, välillä huonommin, mutta kyllä meillä on kokonaisuudessaan ajanhallinta kunnossa. Ennen kotonaa Teemu matkusti ainakin kerran kuussa töiden takia pidemmälle.

Vappu pitää itseään nykyään hyvänä arvioimaan omia voimavarojaan. Tämän vuoden tammikuun hän oli lomalla ja hoiti vain pakolliset työasiat, joita yrittäjällä tuppaa aina olemaan. Loman tarpeeseen hän havahtui jo viime vuoden lopulla.

– Loppuvuonna unet alkoivat jäädä heikoiksi, ja se ei ole hyvä merkki. Pohdin Teemulle, että olenko ansainnut kuukauden sapatin. Hän oli ihan, että todellakin pidät.

– Joskus Teemu vitsailee, että pitäisikö sinun ottaa vielä yksi lisäprojekti itsellesi, Vappu kertoi Maajussien lehdistöpäivässä.