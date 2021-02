Hannan kaikki vaatteet mahtuvat yhteen matkalaukkuun – pitää vaatekaapin sisällön kurissa Excelin avulla

– En omista yhtään römppäasua. Yhtäkään vaatetta ei pitäisi alentaa pelkästään kotivaatteeksi, kertoo tamperelainen Hanna Paltaani, 34.

Hanna Paltaani ei koe olevansa ”puhdas” minimalisti, mutta se on hänen tavoitteensa.­

Hanna Paltaanin vaatekaapissa roikkuu neljä henkaria. Niihin on ripustettu neule, neuletakki ja kaksi aamutakkia.

Hameille, housuille ja paidoille on varattu oma pieni laatikkonsa. Kaappi on kapea, alle metrin levyinen, ja siellä näyttää silti olevan runsaasti tilaa.

– Vaatekaappini sisältö mahtuu yhteen isoon matkalaukkuun. Tosin jollain superminimalistilla mahtuisi samaan laukkuun myös laukut, kengät ja ulkovaatteet, tamperelainen Hanna sanoo.

Viime vuonna Hanna, 34, alkoi kirjata omistamiaan vaatteitaan exceliin. Hanna ei koe olevansa vielä minimalisti, mutta se on hänen tavoitteenaan.

Tällä hetkellä listalla on 102 vaatetta. Siihen määrään kuuluvat ihan kaikki sukista lähtien, mutta myös kengät, takit ja asusteet, joita ei hänen vaatekaappikuvassaan näy.

Matkansa minimalismia kohti Hanna Paltaani käynnisti kymmenisen vuotta sitten, ja nyt hänen vaatekaappinsa näyttää tältä. Tangossa roikkuvaan harmaaseen säilytysjärjestelmään mahtuvat kaikki alusvaatteet.­

Kymmenen vuotta sitten Hannalla oli moninkertaisesti suurempi vaatekaappi, jonka sisältö vaihtui usein. Silti hän ei löytänyt sieltä aina mieluista puettavaa.

Hanna etsi omaa tyyliään ja kaappiin kertyi monenlaisia vaatteita. Hän rakasti kauniita asuja ja yritti toteuttaa niiden avulla unelmiaan sekä rakentaa identiteettiään.

Shoppailuvimma kuitenkin loppui kuin seinään, kun hänellä oli muutto edessä. Samaan aikaan hänen perheenjäsenensä menehtyi, ja Hanna joutui raivaamaan myös tämän tavaroita.

– Tein ikään kuin kahta muuttoa yhtä aikaa. Tavaramäärä ahdisti kauheasti ja ajattelin, että en enää koskaan halua olla samassa tilanteessa. En halua tavaraa painolastikseni, vaan haluan vapautta.

”Konmari on kuin Raamattuni”

Kun Konmarista ilmestyi ensimmäinen suomenkielinen kirja vuonna 2015, Hanna sai siitä paljon tukea. Hän alkoi pystyviikata vaatteensa japanilaisella metodilla; sitä hän tekee edelleen omille vaatteilleen.

– Konmari on kuin Raamattuni. Se inspiroi minua yhä suuresti.

Viime vuonna ennen lapsensa syntymää hän myös viikkasi vauvan vaatteet, mutta siitä hän on nyt luopunut säästääkseen aikaa muihin asioihin.

” Vauvallamme on enemmän vaatteita kuin meillä yhteensä.

– Avopuolisollani on reilusti enemmän vaatteita kuin minulla, vaikka hänkin on tehnyt viime aikoina inventaariota. Vauvallamme on enemmän vaatteita kuin meillä yhteensä.

Hanna uskoo, että löytäisi vielä paljonkin raivattavaa sadan vaatteen listastaan. Mutta joitakin vaatteita hän yksinkertaisesti rakastaa niin paljon, ettei halua luopua niistä.

Esimerkiksi kahdesta aamutakista toinen on saatu lahjaksi ja toinen niin ihana, että kummatkin saavat olla kaapissa. Hän omistaa kuusi hametta, vaikka tulisi toimeen vähemmälläkin, mutta hän pitää kaikista niistä.

Kengät ja takit ovat hänen heikkoutensa. Jalkineita hänellä on 12 paria, kun mukaan lasketaan kaikki rantasandaaleista sisäpelitossuihin. Takkeja on puolestaan seitsemän; niitäkin hänellä on joskus ollut paljon enemmän.

– Minimalismiprojektini etenee välillä kaksi askelta eteen ja sitten menen yhden askeleen taaksepäin, kun luulen tarvitsevani jotain ja ostan sen.

Ennen vauvansa syntymää Hanna kävi läpi vaatteensa tarkasti. Matkalaukussa on hänen vaatekaappinsa sisältö.­

”En kaipaa mitään hörsylöitä”

Hanna on lahjoittanut ja myynyt monia vaatteitaan ystävilleen sekä tehnyt vaihtokauppojakin heidän kanssaan. Yksikään pois annettu tai myyty vaate ei ole jäänyt harmittamaan Hannaa.

Sen sijaan hän sanoo nauttivansa, kun vaatekaapin sisältö on niukka: silloin olemassa olevilla vaatteilla on hänen mukaansa tilaa loistaa.

Vähäinen määrä helpottaa hänen mielestään myös päätöksentekoa, eikä hän kaipaa vaihtelua kaappinsa sisältöön.

” Miksi vaatteita pitäisi hilloa parempia aikoja varten?

– Poissa silmistä, poissa mielestä -sanonta ei päde minuun. En voi siirtää ylimääräisiä varastoon ja antaa niiden odottaa siellä käyttöä. Miksi vaatteita pitäisi hilloa parempia aikoja varten? Jos en käytä jotain vaatetta, laitan sen mieluummin kiertoon ja siitä pääsee hyötymään joku toinen.

Nyt Hanna etsii täydellistä collegepaitaa ja blazeria, joita kumpaakaan hän ei vielä omista. Kaapista ei löydy tunikoitakaan eikä kauluspaitoja, koska hän ei sellaisia käytä.

– En kaipaa myöskään kuviollisia vaatteita enkä mitään hörsylöitä.

Hannan vaatteet ovat suurimmaksi osaksi mustia tai valkoisia. Vain muutamassa vaatteessa on jotain muuta väriä.

– En omista yhtään römppäasua. Yhtäkään vaatetta ei pitäisi alentaa pelkästään kotivaatteeksi. Pyrin siihen, että kaikki kävisi kaikkien kanssa ja minulla on vaatteita jokaiseen tilanteeseen.

Hannan vaatelista näyttää nyt tältä:

Paidat 13 kappaletta

Housut 2

Treenihousut 3

Legginsit 2

Sukkahousut 3

Shortsit 1

Hameet 7

Juhlamekot 1

Muut mekot 2

Aamutakit 2

Yömekko 1

Bikinit 1

Uimapuku 1

Sukat ja alusvaatteet 30

Takit 7

Kengät 12

Pipot, huivit ja hanskat 6

Laukut ja reput 8

Yhteensä 102

Kerro tarinasi

Onko sinulla minimalistinen koti tai vaatekaappi? Tai oletko tehnyt elämänmuutoksen ja suuren raivauksen kotona?

Jos suostut haastatteluun omalla nimelläsi, lähetä sähköpostia osoitteeseen annakaisa.vaaraniemi(a)sanoma.com