Pikkuveljen kuolemaa seurasi rankka vuosi – Marco Bjurström: ”Suru muuttui pysyväksi osaksi minua”

Marco Bjurström istui veljensä vieressä, kun tämä menehtyi viime keväänä rakkaittensa ympäröimänä. Rankka vuosi on opettanut surusta ja toiveikkuudesta sen keskellä. – Suru ei ikinä häviä, mutta jossain vaiheessa siinä lakkaa rämpimästä.

Marco Bjurström täyttää keväällä 55 vuotta. ”Paljon kivaa on vielä edessä, mutta suurin osa hommista on jo takana päin.”­

– Päättynyt vuosi pisti minut monella tavalla polvilleni. Ilman sen helvettiä ikä ei tuntuisi vielä miltään. Tiedän, että paljon kivaa on edessä, mutta tämä aika on pakottanut pysähtymään eri tavalla kuin koskaan aiemmin. Kun on tahtomattaan pitkiä aikoja ilman tekemistä, sellainen alkaa syödä itsetuntoa, Marco Bjurström kertoo Elämäni oivallukset -haastattelussa tämän viikon Me Naisissa.

Korona on koetellut tanssikouluyrittäjää, mutta rankimmin iski pikkuveljen kuolema viime vuoden keväällä. Ravintoloitsija Janek Bjurström menehtyi silloin 49-vuotiaana.

– Istuin veljeni vieressä, kun hän nukahti viimeisen kerran kotonaan rakkaittensa ympäröimänä. Vaikka syöpä loppuvaiheessa muuttaa ihmistä fyysisesti, silmistä kyllä näki, milloin hän oli läsnä. Janek sanoi olevansa sujut lähtönsä kanssa ja ymmärsi, ettei sairaudesta ollut paluuta. Siksi tuntui jotenkin rauhalliselta hyvästellä ja todeta, että mene vain, Marco muistelee nyt.

Menetykset ovat koskettaneet Bjruströmin perhettä aiemminkin, ja lapsuuden ydinperheestä ovat jäljellä enää Marco ja hänen isänsä. Marco sanoo läheisen kuoleman olevan erilainen kokemus, kun siihen ehtii valmistautua.

– Janek itse sanoi olleensa onnenpoika, koska sai jutella kaikesta rakkaittensa kanssa. Siksi ajattelen, että mekin olimme onnentyyppejä, hän liikuttuu haastattelussa.

” Alan jollain tasolla hyväksyä Janekin kuoleman, mutta tuskin koskaan kokonaan.

Vaikka Marco ja Janek asuivat vanehmpiensa avioeron jälkeen eri kodeissa, veljet pysyivät aina läheisinä.

– Alan jollain tasolla hyväksyä Janekin kuoleman, mutta tuskin koskaan kokonaan, Marco sanoo.

– Suru on jännä tunne, miten se muuttuu pysyväksi osaksi minua. Suru ei ikinä häviä, mutta jossain vaiheessa siinä lakkaa rämpimästä.

Marco puhuu haastattelussa myös laajasta perhekäsityksestään. Sen mukaan ei tarvita yhteistä dna:ta voidakseen olla perhettä.

– Minulle perhe tarkoittaa paitsi verisukulaisia myös läheisiä, lapsuudenystäviä ja työryhmiä, hän sanoo.

– En ole kaivannut omaa perhettä tai tuntenut halua isäksi. Ehkä hyvä niin. Olisi varmasti ollut kivuliasta haluta lapsia, kun se nuoruudessani ei ollut yhtä mahdollista kuin nykyään tai ainakin se olisi vaatinut erityistä rohkeutta.

Marcoa haastateltiin myös Me Naiset Radioon.