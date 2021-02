Onko treffikumppanisi salannut sinulta olevansa suhteessa toisen kanssa? Kerro, mistä merkeistä tunnistit deittihuijarin

Kirjailija ja näyttelijä Jenny Rostain kertoi törmänneensä parisuhteensa pimittäviin deittailijoihin. Miten treffikumppanin salailu selvisi sinulle?

Kun muutamat treffit saman tyypin kanssa ovat takana ja kiinnostusta vaikuttaa olevan molemmin puolin, mielessä alkaa pyöriä kysymyksiä. Miten tästä edetään? Onko suhde rentoa hengailua ilman sen suurempia tavoitteita, vai olisiko tässä ainesta johonkin vakavampaan?

Jossain vaiheessa tulee se hetki, kun asiat on syytä puhua auki – mutta se ei ole aina helppoa. Jotkut saattavat pimittää todellisia aikeitaan eivätkä halua kertoa totuutta parisuhdestatuksestaan.

– Aikuisilla ihmisillä pitäisi olla kanttia sanoa suoraan, miten asiat ovat. Jokaiselle pitäisi antaa mahdollisuus päättää kaiken olemassa olevan tiedon pohjalta, haluaako edetä suhteessa, kirjailija ja näyttelijä Jenny Rostain, 38, kertoo uusimmassa Me Naiset -lehdessä.

Joulukuussa Jenny kirjoitti Instagramissa ikävästä deitti-ilmiöstä, johon hän on törmännyt: moni mies valehtelee olevansa vapaalla jalalla, vaikka on todellisuudessa parisuhteessa. Jennyn arvion mukaan tällaisia tapauksia ollut jopa puolet hänen treffailukumppaneistaan.

Pisimmillään tapailua on jatkunut muutaman kuukauden, kun totuus on valjennut esimerkiksi somekuvista. Silloin Jenny on nostanut kissan pöydälle, mutta yksikään mies ei ole myöntänyt totuutta. Todisteista huolimatta asia on kielletty tai sitä on yritetty selitellä.

Kerran miehen kotona oli vaatehuone täynnä naisen vaatteita, mutta tämä ei siltikään myöntänyt suhdetta.

Oletko sinä törmännyt deittihuijariin, joka on salaillut toista suhdettaan ja pimittänyt tietoa parisuhdestatuksestaan?

