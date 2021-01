Raiskauksen jälkeen Iida-Maaria koki, että hänen piti kantaa myös muiden ikävät tunteet – nyt hän kertoo, mitä jokaisen pitäisi uhrin kohtaamisesta ymmärtää

Uhriksi lokeroiminen on satuttavaa, sanoo seksuaalista väkivaltaa kokenut Iida-Maaria Lindstedt.

”Ihmisillä on paljon oletuksia siitä, mitä minulle on tapahtunut”, sanoo Iida-Maaria Lindstedt.­

Seksuaalinen väkivalta saattaa järkyttää siitä kuulevaa sivullista niin paljon, ettei uhri tule ollenkaan kuulluksi. Etenkin raiskaukseen liittyy vahvoja tunteita.

Näin sanoo Iida-Maaria Lindstedt, 36, jolla on seksuaalisesta väkivallasta omakohtaista kokemusta.

– Minulta on kysytty, että tuliko minulle mustelmia, ihmetelty, miten en joutunut psykoosiin ja päätelty, millainen raiskaajan täytyi olla. Tällaiset kommentit tuntuvat siltä, että ylitseni kävellään.

– Ihmisillä on paljon oletuksia siitä, mitä minulle on tapahtunut ja mitä minä olen silloin tuntenut. Välillä on tuntunut, että oma kokemukseni ei enää mahdu siihen väliin, hän sanoo.

Pelkkää kuvitelmaa?

Keväällä 2007 Iida-Maaria oli toisen vuoden teatteriopiskelija Pietarin valtiollisessa teatteriakatemiassa. Se oli kova ja henkisesti rankka koulu. Opiskelupaineita piti välillä päästä purkamaan baariin.

– Ilman itsesuojeluvaistoa ajauduin tilanteeseen, jossa seksi muuttui väkivallaksi ja raiskaukseksi. Koin, että minut yritettiin tappaa. Kuolemanpelko oli tilanteessa vahvasti läsnä, Iida-Maaria kertoo.

Muistikuvat raiskauksen jälkeisistä tapahtumista ovat hatarat. Se on traumaattisten tapahtumien jälkeen tyypillistä. Kesti pitkään, ennen kuin Iida-Maaria todella ymmärsi, että hänet oli raiskattu.

Lääkäriltä Iida-Maaria sai rauhoittavia lääkkeitä. Iida-Maarian mukaan lääkäri kuitenkin suositteli, ettei rikosilmoitusta kannattanut tehdä. Asian selvittämisestä miliisin kanssa olisi lääkärin mukaan voinut tulla itse tapahtumaa raskaampi prosessi.

Iida-Maaria ei ilmoittanut asiasta viranomaisille. Ystävät olivat tukena. Psyykkistä apua hän haki ammattilaiselta ensimmäisen kerran vasta kesälomalla Suomessa.

– Välillä pohdin, että olenko hullu ja vain kuvitellut kaiken. Asian käsittelyssä on ollut vuosien mittaan hyvin ristiriitaisia ja -vetoisia vaiheita.

Kauhistelu ei auta

Iida-Maarian mielestä on hämmentävää, miten vähän rikosten uhrien kohtaamisesta ylipäätään puhutaan. Se tuntuu hurjalta, koska ihmisille sattuu koko ajan kaikenlaisia kauheita asioita. Mistä tietää, miten kannattaa toimia, jos läheinen joutuu rikoksen uhriksi? Kuka ja miten sellaiseen voisi opettaa?

Omia tunteita voi olla vaikea pitää sivussa, kun läheinen kärsii, eikä sanoja vakavan rikoksen edessä ehkä ole helppo löytää. Mutta kauhistelusta tai säälistä ei ole hyötyä. Se ei auta eikä ehkäise vastaavaa tapahtumasta uudelleen jollekin toiselle.

– Alkaa olla jo selvää, että seksuaalinen väkivalta on kamalaa ja väärin. Jos keskustelu jumiutuu siihen, ei koskaan päästä puhumaan syvemmistä syistä, käyttäytymismalleista ja tilanteista, jotka siihen johtavat.

– Kaiken sen kivun ja häpeän lisäksi kannan uhrina myös kaikki ne ikävät tunteet, joita muut joutuvat käymään läpi sen takia, että minut on raiskattu. Aivan kuin olisin siten syyllinen muiden pahaan oloon.

” En jaksa enää pelätä.

Iida-Maaria toivoo, ettei rikoksen kohdanneita nähtäisi vain uhreina. Uhriuttaminen ei hänen mukaansa liity pelkästään seksuaalista tai muuta väkivaltaa kokeneisiin, vaan myös esimerkiksi vakavasti sairastuneisiin ihmisiin. Uhrina näkeminen on hänestä leima, josta voi olla paljon monenlaista haittaa.

– Uhrina oleminen on passiivinen ja pysähtynyt tila. Aivan kuin siinä ei olisi mitään liikettä, eikä siitä mentäisi koskaan eteenpäin. Satuttavaa voi olla myös se, millaiseen asemaan tapahtunut ihmisen sysää.

Traumaattisen kokemuksen käsittelyyn saattaa usein liittyä monenlaisia vaiheita, Iida-Maaria sanoo. Toipuminen ei välttämättä ole suoraviivainen matka kohti eheyttä, vaan siihen voi kuulua myös takapakkia. Niin hänellekin kävi. Kokemus heijastuu arkeen välillä enemmän, välillä vähemmän.

Toisaalta, vaikka olisi kokenut jotakin syvästi traumaattista, elämä voi olla myös hyvää.

Iida-Maarian mielestä myös traumaattisen tapahtuman läpikäyneen itsensä tulisi ymmärtää olevansa muutakin kuin uhri. Hänestä uhrin roolin omaksuminen voi pahimmillaan olla toipumisen esteenä.

– Jos traumoista haluaa eteenpäin, pitäisi kyetä toteuttamaan ja näkemään itsensä muissakin kuin vain uhrin roolissa.

Kokemuksia näyttämölle

Iida-Maaria on ammatiltaan näyttelijä. Hän on käsitellyt kokemuksiaan taiteessaan ja tehnyt aiheesta ohjaaja ja käsikirjoittaja Tuomo Rämön kanssa monologiesityksen. I niin kuin Idiootti -näytelmässä Iida-Maarian omat kokemukset lomittuvat Dostojevskin Idiootin naisen, Nastasja Filippovnan tarinaan. Hän on hyödyntänyt myös dokumenttimateriaalia raiskaustapausten oikeuskäsittelyistä.

Esitykseen Iida-Maaria on myös kiteyttänyt asioita, joita muiden hänen mielestään olisi hyvä raiskauksen vaikutuksista ymmärtää. Ne lisäisivät ymmärrystä ja murtaisivat ennakkoluuloja.

Ensinnäkin, läheisen ei tarvitse hoitaa raiskauksen uhria. Se on ammattilaisten tehtävä. Riittää, että kysyy, voiko hankkia hänelle apua, tarjota kyydin tai vaikka soittaa uhrin puolesta hankala puhelu.

Keinottomuuden tunne on kamalaa. Rikoksen uhriksi joutuneen läheisen voi olla vaikea olla tunteidensa kanssa. Vaikka haluaisi tehdä kaiken, ei välttämättä voi tehdä mitään. Sitä tunnetta pitää vain sietää. Myös rikosten uhrien läheisille on saatavilla apua.

Asian käsittely voi kestää pitkään. Saattaa mennä vuosia, ennen kuin rikoksen uhriksi joutunut pystyy siitä puhumaan.

Seksuaalinen väkivalta herättää paljon voimakkaita ajatuksia ja tunteita. Kannattaa miettiä, mitä niistä jakaa uhrin kanssa. Hänen ei pidä joutua kantamaan tai käsittelemään muiden kokemia tunteita.

Keho muistaa

Neljätoista vuotta sitten tapahtuneen raiskauksen jäljet tuntuvat Iida-Maarian kehossa välillä yhä.

– Kehoni on säikky. Minua häiritsee, jos esimerkiksi kaulan ympärillä tuntuu jotain kireää. Vaaran tunne on jäänyt kehoon jotenkin päälle.

Vuosien varrella Iida-Maaria on kokeillut useita erilaisia terapioita. Kokemukset terveydenhuollosta ovat olleet pääasiassa huonoja. Avun saamista on hänen mukaansa vaikeuttanut se, että asuinpaikat ovat vaihdelleet. Avun hakeminen on ollut joskus jopa raskaampaa kuin raiskauksen seurausten sietäminen.

Hänen mielestään hoitohenkilökunnan asenteissa tuntuvat toisinaan yhä esimerkiksi stereotyyppiset käsitykset siitä, millainen on kunnollinen raiskauksen uhri.

” Vaaran tunne on jäänyt kehoon jotenkin päälle.

– Sanoin kerran eräälle terapeutille haaveilevani siitä, että voin taas vetää hyvillä mielin saappaat jalkaan, hameen päälle ja lähteä pelkäämättä baariin. Hänen vastauksensa oli, ettei se varmaan olisi järkevää. Miksei minulla olisi siihen oikeutta?

Kehoterapia on ollut fyysistä työtä tekevälle näyttelijälle kaikkein toimivin tapa käsitellä traumaa.

– Olen joutunut pohtimaan paljon suhdetta kehooni. Onko kehoni yhä arvokas, ja voinko olla siitä ylpeä. Raiskaus pakotti minut ajattelemaan myös seksuaalisuuttani ja sitä, miten tärkeä osa se on ihmisenä olemista. Parhaimmillaan siinä on hirveästi voimaa.

Seksuaalisen väkivallan uhrikin voi vielä nauttia seksistä ja hänelläkin on siihen oikeus.

Irti pelosta

Iida-Maaria suoritti opintonsa Venäjällä loppuun ja palasi sitten Suomeen.

Nykyään Iida-Maaria asuu perheensä kanssa Raaseporissa ja työskentelee freelance-näyttelijänä. Hän myös opiskelee venäjän kääntäjäksi Helsingin yliopistossa.

– En ajattele, että olen selviytynyt. Raiskaus ei ole kuin syöpä, jonka voi voittaa. Se on nytkäyttänyt elämääni radikaalisti monin tavoin enkä voi tietää mitä siitä kymmenen vuoden päästä ajattelen. Se on asia jonka kanssa ollaan ja eletään.

– Mutta kaiken sen pelkäämisen ja epämääräisyyden jälkeen juuri nyt minulla on sellainen olo, etten enää jaksa pelätä. Se tunne on imetty minusta kuiviin. Se tuntuu sairaan kevyeltä ja vapaalta.

Iida-Maaria Lindstedtin I niin kuin Idiootti -monologinäytelmä kiertää ympäri Suomea. Esitykset Rauhanasemalla Helsingin Pasilassa 7.3.–20.4.