Kun isä kuoli traagisesti, Joonatan Tola sisaruksineen laitettiin lastenkotiin – ”Rikkonainen lapsuus jätti pohjattoman turvattomuuden tunteen”

Joonatan Tolan vanhemmat unelmoivat täydellisestä vapaudesta, mutta todellisuudessa arki oli kaoottista ja lapset näkivät välillä nälkää.

Joonatan Tola on opiskellut kotimaista kirjallisuutta ja suomen kieltä Helsingin yliopistossa. Nykyään hän asuu Joensuussa ja tekee parhaillaan väitöskirjaa, jossa tutkii Suomi24.fi-keskustelupalstan kieltä.­

Ensimmäiseksi on esiteltävä kertomuksen päähahmot.

Isä, Mikko J. Tola, helsinkiläislähtöinen runoilija ja taidemaalari. Hautapaikka Joensuun hautausmaalla.

Hänen poikansa Joonatan Tola, 37, esikoiskirjailija ja tohtoriopiskelija, näyttelijä Pamela Tolan veli. Asuu kivenheiton päässä isänsä haudalta, idyllisessä puutalokaupunginosassa.

Kivenheiton päässä on myös Rantakylä, kaupungin vuokratalokeskittymä, jossa Tolan nelilapsinen perhe asui ja jossa isä teki itsemurhan, kun Joonatan oli juuri täyttämässä kuusi vuotta.

Sinne Joonatan ei mene mielellään vieläkään.

Mutta mielessään hän on vieraillut siellä jo vuosikaudet. Tuloksena on esikoisromaani Punainen planeetta (Otava), jonka keskiössä on Joonatanin isä ja kertojana Joonatan itse. Romaani on hurja, karnevalistinen ja traaginen perheen ja suvun tarina, jonka vauhdissa ei aina tiedä, itkeäkö vai nauraa.

Kirja on ensimmäinen osa Joonatanin perheen trilogiaa ja kertoo ajasta ennen Joonatanin isän itsemurhaa.

– Kirjani perustuu tositapahtumiin, mutta olen ottanut vapauden suodattaa tapahtumia ja henkilöhahmoja mielikuvitukseni läpi.

Sillä osa asioista on kipeitä.

12 vuotta Joonatan on hauduttanut aihetta ja neljä viime vuotta kirjoittanut.

– Aihe on henkilökohtainen ja traumoja nostattava. Niin raskas, että lähes mahdoton käsitellä.

Joonatan asuu perheineen lähellä taloa, jossa lapsuudessaan asui ja jossa perheen isä teki itsemurhan, kun Joonatan oli juuri täyttämässä kuusi vuotta.­

Mutta jatketaan siitä myöhemmin. On aika tutustua Punaisen planeetan perheeseen.

Kaunista hippiäitiä Joonatanin isä Mikko nimitti oi­keastikin Omenankukaksi ja kirjoitti tälle runoja ja kantoi tämän kuvaa mukanaan.

Kirjassaan Joonatan kuvaa äitiään näin:

Äiti hörppi olutta, sellainen hän oli, viekoittelevasti hymyilevä mutta sopivasti ujon oloinen nainen, joka osasi soittaa pianolla Beethovenin Kuutamosonaatin. Hän oli ammatiltaan lastensairaanhoitaja--.

Joonatanin isä puolestaan oli varakkaan suvun vesa, joka sairastui skitsofreniaan ja monien itsemurhayritysten sekä huonojen kausien jälkeen lopulta poltti välinsä sukuunsa.

Koko planeetta ei ollut synnyttänyt isääni jännittävämpää miestä: hän oli tyylitietoinen ja hyvännäköinen, pirullisesti virnuileva puheripulikone, vangitseva tyyppi joka ”osasi ottaa yleisönsä”. Sitä paitsi isän järki leikkasi kuin aivokirurgin veitsi ja selvin päin isä vaikutti tavallistakin kirkasjärkisemmältä. Lyhyesti: isä oli – niin kuin sanotaan – valloittava persoonallisuus.

Joonatanin vanhempien rakkausliitosta syntyi neljä lasta. Perhe muutti tiuhaan paikkakunnalta toiselle, ja arjen olosuhteet vaihtelivat. Heillä oli palava halu perustaa oma maailma, ”rauhan ja vapauden valtakunta”. Ruotsinpyhtään-talon seinään isä kirjoitti isoin kirjaimin: Täällä asun minä, ÄO 190!

Sähköt poikki, ruoka vähissä

Joonatanin isä vaikutti ulkopuolisten silmin taiteilijan ja kylähullun sekoitukselta. Joonatan kuvaa kirjassaan, kuinka talo saattoi olla muutaman viikon asumisen jälkeen siinä kunnossa kuin meillä pidettäisiin syrjäytyneiden taideterapialeiriä tai satanistien kokoontumista.

Välillä kodista puuttui lämmitys. Vesi ja sähkö olivat menneet poikki, eikä korjauksiin ollut rahaa. Pahimpana aikana perhe näki nälkää.

– Tämä on ihan klassikkomuisto: söimme riisiä vedellä ohennetulla ketsupilla tai veteen ja jauhoihin tehtyjä räiskäleitä, Joonatan hymähtää.

Ääriesimerkkejä, mutta tosia.

Punaisen planeetan lapset ottivat kukin omanlaisensa roolin.

Esikoistyttö nappasi jo kuusivuotiaana ohjat käsiinsä, maksoi laskut, kävi kaupassa, imuroi, pyykkäsi ja tyhjensi nuorempien sisarustensa potat. ”Eriparisilmäinen sisko” uskalsi kapinoida ja käyttää sanansäilää.

Joonatan muistaa turvautuneensa tiiviisti äitiin. Veli oli vasta vauva.

– Olin kamala mammanpoika. Miehinen terrori litisti minut vain lähemmäs äidin iholle. Minulla oli liiankin symbioottinen suhde äitiin.

Äiti sairastui nopeasti etenevään MS-tautiin ja kuoli reilu viisi vuotta miehensä jälkeen. Lapset menivät isän kuoleman jälkeen vuodeksi lastenkotiin ja muuttivat sieltä perhekotiin. Tuota ajanjaksoa elämässään Joonatan aikoo käsitellä romaanitrilogian kakkososassa.

Rikkonainen lapsuus jätti jäljet

Ajanjaksosta ennen isän kuolemaa Joonatanille on jäänyt kaksipiippuinen olo.

– Kasvuolosuhteissani on toki ollut stressitekijöitä, jotka eivät ole olleet hirveän positiivisia kehitykselleni. Mutta vastapainoksi olen saanut paljon rakkautta, Joonatan toteaa.

– On tietty turvattomuus, mutta toisaalta olen saanut kasvaa itseni näköiseksi ihmiseksi pienestä lähtien. En koe, että olisin jäänyt sanan varsinaisessa mielessä heitteille.

Olosuhteet ja tilanteet perheessä vaihtelivat, mutta leikkiin ja mielikuvituksen käyttöön Tolan lapsia kannustettiin aina. Eläytymiskykyä ja mielikuvitusta Joonatanilla riitti.

– Se oli minulle varmaan myös pakokeino.

”Rikkonainen lapsuus jättää jäljet, eivätkä ne koskaan poistu. Mutta elämästä voi tulla siedettävämpää.”­

Välillä ovella kävi huostaanottoviranomainen jos toinenkin. Perhe sai tukea, mutta Joonatan arvelee, että viranomaisten oli hankala arvioida todellista tilannetta.

– Vanhempieni puhelahjat olivat todella hyvät, ja voi olla, että tilanne kotona on vaikuttanut paremmalta kuin se on ollutkaan. Ainakin välillä.

Syvät haavat lapsuus on kuitenkin jättänyt.

– Rikkonainen lapsuus jättää jäljet, eivätkä ne koskaan poistu. Mutta elämästä voi tulla siedettävämpää. Minulle rikkonainen lapsuus on jättänyt pohjattoman turvattomuuden tunteen. Sitä on omin nokkineen mahdotonta kuroa umpeen.

Joonatania on auttanut psykoterapiassa käyminen.

– Puolisoni asetti ehdoksi, että jos haluan vakavampaa suhdetta tai lapsia, minun on ensiksi käytävä vähän terapiassa. Minäpä nokkelana poikana otin neuvosta vaarin.

Joonatan oli tuolloin kolmenkympin kieppeillä. Kolme vuotta kestänyt psykoterapia antoi voimavaroja puhua ja käsitellä lapsuuden raskaita asioita.

– Olen onnekas, että olen saanut apua. Muuten en olisi pystynyt perhettä perustamaan.

Kaikki itkemättömät itkut

Terapia auttoi tunteiden ymmärtämisessä, niiden ilmaisussa ja sitä kautta rakastamisessa.

Joonatan löysi tunteita, joita ei tiennyt itsessään olevan.

– En ollut ikinä surrut lapsuuttani ja omaa kohtaloani. Terapiassa opin ensimmäistä kertaa itkemään. Itkin monta vuotta. Sitä kautta varmaan osittain hyväksyin tilannettani ja sen, että suru ei koskaan poistu. Se ehkä laimenee. Tärkeää on, että minä ylipäätään pääsen suremaan.

Joonatan on myös vähitellen oppinut luottamaan muihin ihmisiin, mutta se on ollut vaikeaa.

– Lapsuudesta lähtöisin oleva pohjaton turvattomuus tarkoittaa sitä, että elämässä on hankala luottaa oikein yhtään mihinkään.

– Mutta luottamus muihin on täysin keskeistä, jotta pystyy rakentamaan kestäviä ihmissuhteita. Pitää luottaa toisiin, pitää jakaa omaa sisintään. Jos ei tunne itseään, niin mitä sieltä jakaisi? Jotain suojapersoonaa vai?

Oman ammatin ja paikan löytäminen yhteiskunnassa on ollut hänelle haastavaa. Takana on monia koulutuskokeiluja muun muassa musiikin, tietotekniikan, puutarhanhoidon, puunveiston ja käsitöiden parissa.

– Tuuliajolla harhailua pitkälti.

” Puolisoni asetti ehdoksi, että jos haluan vakavampaa suhdetta tai lapsia, minun on ensiksi käytävä vähän terapiassa.

Nyt asiat ovat hyvin. Joonatan on kahden alle koulu­ikäisen lapsen isä ja asuu 1950-luvulla rakennetussa niin sanotussa norjalaistalokorttelissa, jossa naapurustolla on yhteinen sauna ja pihapiiri. Hänen vaimonsa on ­teatterintekijä ja Pohjois-Karjalan kansanteatteri Pokan perustajajäsen Sanna Kärkkäinen.

Joonatan itse on maisteri ja opiskellut kotimaista kirjallisuutta ja suomen kieltä Helsingin yliopistossa. Hän tekee parhaillaan väitöskirjaa, jossa hän tutkii Suomi24.fi-keskustelupalstan kieltä ja on viittä vaille opettaja.

– Yritän rakennella lapsilleni hyvää, turvallista lapsuutta. Omia traumojani tai käsittelemättömistä tunteista johtuvia ongelmia en halua heille siirtää.

Loppu vaikenemisen kulttuurille

Romaaniaan kirjoittaessaan Joonatan on käynyt lukuisia ”eettisiä tuomioistuinkeskusteluja” itsensä kanssa: onko moraalisesti oikein, että tositapahtumiin perustuvassa romaanissa käsitellään vaikeita aiheita, jotka koskettavat muitakin kuin häntä? Tabuja, kuten skitsofreniaa ja vanhemman itsemurhaa.

– Vaikka aiheesta puhutaan ja kirjoitetaan jo paljon, suvun vakavat mielenterveysongelmat ovat asioita, joista tuntuu olevan aika hankala puhua. Skitsofrenia on varmaan mielenterveysongelmien suurin peikko.

Sellainen ei voi olla Joonatanista vaikuttamatta.

– Jos lapsi on elänyt perheessä, jossa toisella vanhemmalla on vakavampia mielenterveysongelmia, se luo lapsuuteen omituisuutta, jota on hankala määritellä, hän toteaa.

– Pelkoa, sairastuuko lapsi itse – ja häpeää, että minun suvussani on tällaista. Lapsi toivoo, ettei kukaan saisi tietää asiasta, ettemme tulisi mustamaalatuiksi ja ettei meistä ajateltaisi, että nuokin ovat hulluja. Hirveä häpeä leijuu asian ympärillä.

”Olen ajatellut, että jos elämässä on kuitenkin jokin asia, joka on antanut minulle tässä rikkonaisessa ja vaihtelevassa elämässä uskoa, niin minulla on pohjimmiltaan uskoa rakkauteen.”­

Monesti lopputulos on se, että eletään kuin asiantilaa ei olisikaan. Suvun fyysisistä sairauksista voidaan kyllä puhua. Silti jokaisesta suvusta löytyy mielenterveysongelmaisia, Joonatan toteaa. Miksi sitä pitää niin kamalasti piilotella?

Itse hän olisi toivonut, että oman perheen taustoista olisi puhuttu enemmänkin. Puhuminen helpottaisi oman elämäntarinan rakentamista.

– Puhuminen vähentää pelkoja ja oikoo vääriä ajatuksia. Auttaa ymmärtämään ja helpottaa näiden ilmiöiden kanssa elämistä. Ei esimerkiksi pelkää, että itse sairastuisi skitsofreniaan.

Joonatan on alkanut uskoa myös siihen, etteivät vanhempien sairaudet eivätkä vanhemmat sinänsä määritä lasta, kun hän kasvaa aikuiseksi.

Rakkaus ei kadonnut

Nykyään Joonatan katsoo isänsä touhuja jo myötätuntoisesti ja ymmärtää isänsä käytöstä sairauden vinkkelistä ”johonkin pisteeseen asti”.

– Mutta lapsen näkökulmasta isäni sekoilussa ei ole mitään hauskaa. Jos isä käyttäytyy epämääräisesti, turvattomasti tai vihamielisesti, vaikkei se kohdistuisi lapseen, se pitää lapsen tuntosarvet pystyssä.

Isänsä viisaita ja kapinallisia ajatuksia hän arvostaa. Sitä, että isä on ollut yksilön ja taiteilijan puolella.

Kotoa Joonatan oppi myös itsensä kuuntelemisen ja herkkyyden. Rehellisyyden ja rohkeuden olla sellainen kuin on ja ajatella, kuten ajattelee.

– Omat vanhempani ovat olleet selkeästi rohkeita siinä, että he ovat tahtoneet elää niin kuin heistä on ollut mukava elää. Se on kannustanut minua pohtimaan, miten olen tahtonut elää elämääni ja onko minulla rohkeutta tehdä elämästä enemmän itseni näköistä.

Myös vanhempien parisuhteesta löytyy Joonatanille tärkeitä elämänpilareita.

– Heillä on ollut todella läheinen ja rakkaudellinen suhde – telepaattisuutta lähenevä. He ovat olleet kuin paita ja peppu. Mutta kuten romaanissani kuvataan, elämään ja avioliittoon on tullut muuttujia. Arkeen ja perheenpyörittämiseen säröjä. Arki ei ole nähdäkseni ollut niin auvoista isän loppua kohden. Silti rakkaus ei kadonnut.

Se, etteivät vanhemmat koskaan eronneet, on Joonatanille tärkeää.

– Olen ajatellut, että jos elämässä on kuitenkin jokin asia, joka on antanut minulle tässä rikkonaisessa ja vaihtelevassa elämässä uskoa, niin minulla on pohjimmiltaan uskoa rakkauteen.