Nina säästi 1100 € / kk asumalla kesän teltassa, ja pian hän muuttaa pakettiautoon: ”Myin omaisuuteni TikTok-seuraajilleni”

Kun Nina Laitiala, 26, ymmärsi, ettei elä omannäköistään elämää, hän päätti tehdä asialle jotain. Elokuusta lähtien Nina on elänyt vailla vakituista kotia ja osoitetta. Seuraava koti on pakettiautossa, jota Nina remontoi parhaillaan.

On ihmisiä, jotka pelkäävät epäonnistumista niin paljon, etteivät edes uskalla kokeilla uusia asioita. Ja sitten on niitä ihmisiä, jotka heittäytyvät ja kokeilevat, vaikka tietävät, että aina voi tulla mutkia matkaan.

Nina Laitiala, 26, on jälkimmäistä tyyppiä.

Hän remontoi parhaillaan vanhasta pakettiautosta itselleen uutta kotia. Tähän mennessä Nina on purkanut retkikäytössä olleen auton kalustusta, repinyt eristeitä ja hionut sisäpintoja. Aiempaa remontointikokemusta Ninalla ei ole.

– Olen minä Ikean huonekaluja koonnut, Nina nauraa.

Nina osti Mercedes Benz Sprinter -merkkisen pakettiauton itselleen marraskuussa 7 000 eurolla. Hän aikoo rakentaa autosta itselleen kodin, johon muuttavat hänen lisäkseen kumppani Aaron, 28, sekä kissat Mini ja Rudi.

Nina on jo vuosia haaveillut elämästä, jossa hän ei ole sidottu tiettyyn paikkaan. Unelma vahvistui, kun hän törmäsi pari vuotta sitten netissä #vanlife-tunnisteeseen ja tutustui retkiautossa asuvien ihmisten elämään.

– Innostuin ihan sikana, kun näin eri tavoilla toteutettuja retkiautoja ja ihmisiä, jotka asuvat ympäri maailmaa autossa ilman vakituista osoitetta. Mietin, että minäkin haluan.

Nina kuvailee itseään taiteilijasieluksi ja oman tien kulkijaksi. Siksi epätavallinen elämäntyyli tuntui heti kutsuvalta.

– Minua ei innosta ajatus omakotitalosta, perheestä ja työstä, jossa istutaan toimistolla kahdeksasta neljään. Kaipaan vapautta. Yritän tarkkailla elämää siltä kantilta, että onko pakko tehdä samoja valintoja kuin kaikki muutkin.

Vuokrassa säästyi 1 100 euroa kuukaudessa

Myös Ninan kumppania Aaronia kiinnostaa paikasta riippumaton elämäntyyli. Sekä Nina että Aaron voivat tehdä töitään missä vain, joten elämänmuutoksen toteuttaminen ei vaatinut työn takia suuria järjestelyitä. Nina työskentelee yrittäjänä sisällöntuottajana ja graafikkona, Anton työskentelee operatiivisena johtajana kuulokebrändi JoyActorissa.

Ensiaskeleet kohti unelman toteuttamista pariskunta otti viime kesänä, kun he irtisanoivat Helsingissä sijaitsevan vuokra-asuntonsa. Nina myi lähes koko omaisuutensa TikTok-tilinsä seuraajille.

– Tein videoita, ja porukka odotti innoissaan, mitä laitan seuraavaksi myyntiin. Tavaraa ei ollut mitenkään hirveästi, sillä olen aika minimalisti. Varastosta otan autoon mukaan astioita, lakanoita ja verhoja. Muu omaisuuteni mahtuu nyt rinkkaan.

Kun vuokrasopimus päättyi elokuussa, Nina ja Aaron muuttivat telttaan asumaan kissojensa kanssa. Siitä asti he ovat olleet vailla vakituista kotia ja osoitetta.

Teltassa asumalla säästyivät vuokrarahat, jotka pari sijoitti pakettiautoon. Tällä hetkellä Ninan ja Aaronin pakolliset menot ovat noin 500 euroa kuussa. Ruokakulujen ja puhelinlaskujen lisäksi summa sisältää kirjanpitokuluja ja lisenssejä, joita Nina tarvitsee työssään.

– Vuokramme oli ennen 1100 euroa. Se on kiva summa säästää.

Kolme kuukautta teltassa

Telttailu on Ninalle tuttua lapsuudesta, mutta pidempiä aikoja hän ei ennen viime kesää ollut teltassa asunut.

Kesän lopulla ja alkusyksystä Nina ja Aaron pystyttivät telttansa luonnon keskellä eri puolella Helsinkiä. He viihtyivät paljon Vuosaaressa.

– Asuimme omassa rauhassa, tavallaan erillään kaupungista ja yhteiskunnasta. Se tuntui siltä kuin olisi asunut huolettomassa paratiisissa. Peseydyimme meressä ja rantasuihkuissa. Kun elää luonnossa, ei voi jäädä laiskottelemaan ja katsomaan Netflixiä, vaan sitä on koko ajan vireänä, Nina kuvailee.

Käytännön järjestelyt onnistuivat mutkattomammin kuin Nina oli alun perin ajatellut. Julkisten huussien käyttö oli helppoa, eikä sadekaan aiheuttanut ongelmia. Kännykät ja tietokoneet Nina ja Aaron saivat ladattua vara-akuilla, toimistolla, kahvilassa ja ravintoloissa. Vaatteet he pesivät 24h-pesulassa. Ruokapuolikin hoitui vaivatta.

– Olemme molemmat kasvissyöjiä. Söimme pääasiassa kasviksia, hedelmiä ja pähkinöitä sekä sellaisia ruoka-aineita, jotka säilyvät ilman kylmäsäilytystä. Jos teki mieli lämmintä ruokaa, kävimme ravintolassa.

” Tällainen elämäntyyli ei sovi mukavuudenhaluiselle.

Telttailun ainoa miinuspuoli oli se, että Ninan asumukseen eksyi satunnaisia vierailijoita: lukkeja ja havunneulasia.

– Tällainen elämäntyyli vaatii asennetta, eikä ole sellaista ihmistä varten, joka on hirveän mukavuudenhaluinen.

Lokakuun loppupuolella teltassa asuminen kävi vihdoin liian kylmäksi. Siitä lähtien Nina ja Aaron ovat yöpyneet kavereiden luona. Järjestely on väliaikainen, sillä he aikovat muuttaa retkiautoonsa heti, kun voivat.

Koti voi olla missä tahansa

Nomadi-elämäntyyli kiehtoo Ninaa ennen kaikkea vapauden vuoksi.

– Rakastan ajatusta siitä, että voi vain mennä, eikä tarvitse palata takaisin minnekään. Jokainen paikka voi olla koti.

Oman näköinen elämä ja itsenäisyys ovat Ninalle tärkeitä arvoja.

– Huomasin jossain vaiheessa olevani elämäntilanteessa, jossa pyrin miellyttämään muita enkä elänyt itseni näköistä elämää.

” En halua roikkua jonkun muun varassa ollakseni onnellinen.

Nyt Nina ei enää halua olla riippuvainen mistään.

– Haluan olla sen verran itsenäinen ihminen, että kykenen rentoutumaan ja olemaan tyytyväinen missä tahansa omana itsenäni. En halua olla riippuvainen työpaikasta, kumppanista tai perheestä – enkä roikkua jonkun muun varassa ollakseni onnellinen.

Samasta syystä Nina remontoi pakettiautoaan pääasiassa yksin. Hän rakastaa käsillä tekemistä, joten auton hiominen ja maalaaminen ovat tuntuneet mielekkäiltä.

– Remppaaminen on tosi palkitsevaa, etenkin, kun tekee itselleen. En pelkää kokeilla, vaan teen vain. Kukaan ei ole seppä syntyessään.

Nina ja Aaron ovat olleet yhdessä kolme ja puoli vuotta. Ninan mielestä heidän parisuhteessaan parasta on se, että toinen on tukena ja auttaa tarvittaessa, mutta molemmilla on myös omat elämänsä.

– Vaikka onkin suhteessa, ei se tarkoita sitä, että pitää roikkua toisessa ja tehdä aina samoja juttuja. Meillä on omat haaveemme. Pakuprojekti on ensisijaisesti minun unelmani, joten haluan toteuttaa sen itse. Kumppani, perhe tai kaverit toki auttavat, jos tarvitsen apua.

Rohkeasti kohti unelmia

Nina ja Aaron aikovat muuttaa pakettiautoon asumaan heti, kun remontti on saatu siihen pisteeseen, että auton sisätilat on eristetty, siistitty ja paneloitu. Sen aika koittaa todennäköisesti jo maaliskuussa.

Pakusta Nina haluaa rakentaa lämminhenkisen, mökkimäisen pesän. Autoon tulee kattoluukut, ulosvedettävä sänky, pieni keittiö ja suihku, jolla voi peseytyä auton ulkopuolella.

– En rakenna autoa Suomen talviolosuhteisiin, vaan talvet haluamme tulevaisuudessa viettää lämpimissä maissa.

Ensi kesän Nina ja Aaron aikovat viettää Suomessa retkeillen, mutta heti tilanteen salliessa haaveena on ulkomailla reissaaminen.

– Minua kiehtoo spontaani matkustaminen. Parhaat paikat löytyvät yleensä ilman suunnitelmaa.

Miten pienessä tilassa asuminen kumppanin ja kahden kissan kanssa onnistuu?

– Teltassa asuessakin kävimme omilla asiakastapaamisilla ja kuvauskeikoilla. Omaa aikaa saa kun haluaa, se on kiinni vain kommunikoinnista, Nina sanoo.

Mini- ja Rudi-kissat ovat tottuneita ulkoiluun ja viihtyivät teltassa hyvin.

– Jos retkielämä ei sovellukaan niille, menemme toki kissojen ehdoilla ja keksimme jonkin ratkaisun.

Nina on videoinut projektin etenemistä ja kertonut siitä seuraajilleen somekanavillaan. Jotkut seuraajat ovat ihmetelleet, mistä Nina saa postinsa, kun hänellä ei ole osoitetta.

– Käytän Poste restantea. Se toimii kuin osoite, mutta sen sijaan että postit tulevat kotiin, ne noudetaan tietystä pisteestä. Kun muutamme autoon, käytän samaa palvelua. Tarvittaessa voin siirtää osoitteeni perheelle tai kaverille. He voivat ottaa kuvan postista, jos on jotain kriittistä.

Some-seuraajiltaan Nina on saanut pääosin kannustavaa ja innostunutta palautetta. Myös Ninan vanhemmat tukevat tytärtään elämänmuutoksessa.

– Isäni sanoo aina, että sitä katuu enemmän niitä asioita, mitä jättää tekemättä kuin niitä, mitä tekee. Oli unelma mikä tahansa, aina voi kokeilla. Pahimmillaan epäonnistuu, mutta virheistä oppii ja voi yrittää uudestaan.

Ninan projektia voi seurata Instagramista, TikTokista ja Youtubesta tililtä @ninaonilo.