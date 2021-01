Miehen kotoa paljastui komerollinen naistenvaatteita – Jenny Rostain on deittaillessaan törmännyt parisuhteensa salaaviin miehiin

Jenny Rostain kokee, että deittihuijarit pitävät häntä itseään alempiarvoisena. – Minulle tulee olo, että älyäni ja ymmärrystäni väheksytään.

Kirjailija ja näyttelijä Jenny Rostain, 38, on nyt ollut sinkkuna kaksi ja puoli vuotta. Hän kertoo treffailevansa avoimesti useampia miehiä ilman sen kummempia tavoitteita.

– Minulla on miesystäviä, joiden kanssa ei tarvitse puhua siitä, aletaanko suhteeseen vai ei – mihinkään ei ole kiirettä. On ihanaa tapailla, ihastua ja rakastuakin, mutta ihan yhtä lailla voin kokea onnea itsekseni, Jenny kertoo.

Joulukuussa Jenny nosti Instagramissa esiin ikävän ilmiön, johon on deittaillessaan törmännyt: moni mies valehtelee olevansa vapaalla jalalla, vaikka on todellisuudessa parisuhteessa. Tällaisia tyyppejä on Jennyn arvion mukaan ollut jopa puolet hänen treffikumppaneistaan.

Pisimmillään tapailua on jatkunut pari kuukautta, kun totuus on valjennut esimerkiksi somekuvista tai yhteisten tuttujen kanssa jutellessa. Silloin Jenny on nostanut kissan pöydälle, mutta yksikään mies ei ole myöntänyt totuutta. Todisteista huolimatta asia on kielletty tai sitä on yritetty selitellä. Osa on suuttunut ja pyrkinyt kääntämään huomion toisaalle.

– Haavekuvia yhteisestä tulevaisuudesta rakentaneet henkilöt ovat väittäneet, että se olenkin minä, joka odottaa liikaa. Kun kerroin yhdelle miehelle kuulleeni ystävältäni hänen elämäntilanteestaan, hän sanoi, ettei tuollaisia ystäviä kannata pitää elämässään.

Kerran miehen kotona oli vaatehuone täynnä naisen vaatteita, mutta tämä ei silti myöntänyt suhdetta.

Jenny kokee, että valehtelijat pitävät häntä itseään alempiarvoisena.

– Minulle tulee olo, että älyäni ja ymmärrystäni väheksytään. Ajattelen, että jokainen hengenveto on kallisarvoinen. Jos joku käyttää aikaani siihen, että valehtelee intiimisuhteeseen vaikuttavista seikoista, se on elämäni hukkaan heittämistä. Siinä otetaan valta toisen elämästä, ja sellainen on väärinkäyttöä.

Jenny ymmärtää, että pettämisen taustalla voi olla monia syitä. Valehtelua ne eivät kuitenkaan oikeuta.

– Ihminen saattaa ajatella, että jos kertoo totuuden, ei saakaan toiselta sitä, mitä haluaa. Mutta aikuisilla ihmisillä pitäisi olla kanttia sanoa suoraan, miten asiat ovat. Jokaiselle pitäisi antaa mahdollisuus päättää kaiken olemassa olevan tiedon pohjalta, haluaako edetä suhteessa, Jenny sanoo.

