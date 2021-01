”Se oli viimeinen riita” – 11 naista kertoo, millä hetkellä tajusivat eron olevan väistämättä edessä

Syyt erojen taustalla ovat usein yllättävän samanlaisia, mutta silti jokainen ero on omanlaisensa. Kysyimme lukijoiltamme, millaisena hetkenä he tajusivat, että tämä suhde oli tässä.

Tiesitkö, että tammikuu on suomalaisten virallinen erokuukausi?

20 vuoden tilaston perusteella silloin pistetään eroja vireille lähes 40 prosenttia enemmän kuin joulukuussa.

Eropäätös voi syntyä nopeasti tai hitaasti, ja eroon ei aina tarvita riitaa. Se kävi ilmi, kun kysyimme Me Naisten lukijoilta, millainen riita johti eroon tai jäi viimeiseksi ennen eroamista.

Mikäli suhde ei pääty ääritilanteeseen, kuten pettämiseen tai henkiseen tai fyysiseen väkivaltaan, äänekkäimmät riidat on usein riidelty jo kauan ennen kuin tiet eroavat. Lopulta jäljellä saattaa olla vain tunne, että tämä oli tässä.

Alla 11 naista kertoo kokemuksensa hetkistä, jotka johtivat eroon.

1. Jääkausi katkaisi yhteyden

”Avioliittomme aikana meillä oli ajoittain kipakoita keskusteluja, mutta ei suuria riitoja. Muuten keskustelimme paljon. Kumpaakin kiinnostivat taiteet, politiikka, yhteiskunnalliset asiat ja ihmiset yleensä.

Avioliittomme viimeisinä viitenä vuotena yhteistä aikaa ei töiden takia ollut paljoa. Keskustelut ja myös arkiset riidat vähenivät. Näin jälkeenpäin ajatellen se oli kuin jonkinlainen pieni jääkausi. Kunnes yhteys katkesi lähes kokonaan. Mitään suurta riitaa ei ollut, oli vain ahdistus.

Mies oli tahollaan tehnyt päätöksen ja ilmoitti, että nyt hän lähtee. En sanonut siihen yhtään mitään; en osannut huutaa, itkeä tai vaatia selitystä. Seuranneiden parin kuukauden aikana puhuimme puhelimessa liki päivittäin ja selvitimme toisillemme, mitä mielessä liikkui ja oli liikkunut kuukausia ennen.

Mies moitti minua siitä, että annoin liian helposti periksi enkä vaatinut häntä jäämään. Minä taas olen aina ollut sitä mieltä, että ihmistä ei saa pakottaa vaan hänen täytyy antaa saada tehdä omien valintojensa mukaan.” – Mirjam

2. Iso riita rahasotkuista

”Riitelimme noin seitsemän vuotta kestäneen avioliitomme aikana usein raha-asioista. Viimeinen riita oli niin paha, että päätin hakea avioeroa.

Kävi nimittäin ilmi, että ex-mieheni oli valehdellut minulle ja salannut paljon raha-asioita. Hän oli menettänyt työpaikkansa rahasotkuissa eikä ollut kertonut minulle asiasta mitään. Kun laskut alkoivat jäädä maksamatta ja karhukirjeitä alkoi tulla, aina oli jokin selitys valmiina.

Lopulta en vain jaksanut enää. Stressaannuin ja menetin yöunet. Eropäätöksen jälkeen elämäni tasaantui nopeasti, koska vastasin itse taloudestani. En ole koskaan katunut päätöstäni.” – Onnellinen nyt

3. Hetki, jona välinpitämättömyys iski tajuntaan

”Puolisoni oli lähdössä taas kerran jonnekin, ja sitä varten hän oli vain tullut hakemaan jotain tavaraa kotoa. Sitten hän jälleen häipyi.

Istuin lapsi sylissäni järkyttyneenä, kun tajusin, ettei puolisoni välitä yhtään. Ei nyt, ei tulevaisuudessa eikä ennenkään. Riita ei kestänyt kauan, koska mies pyörähti ovesta ulos ja vuorosanamme olivat jo tuttuja kummallekin. Pariterapiaakin oli takana.” – La

4. Ankea loma jäi viimeiseksi

”Riitelimme viimeisen riitamme yhteisellä kesälomareissulla Suomen Lapissa. Olimme vuokranneet reissua varten miehen tutulta asuntoauton. Se osoittautui romuksi. Ajon aikana sisälle pääsi pakokaasua, ja minun ja lasten päitä alkoi särkeä matkalla. Lisäksi auto kulutti valtavasti polttoainetta.

” Päätin, että tämä liitto on tässä. Muistoksi jäi vain luottokorttivelkaa.

Kun pääsimme lomakohteeseen, mies haki pussikaljaa. Yritin tehdä ruokaa itikoita täynnä olevassa autossa ja kuunnella samalla miehen kaljahöpinöitä.

Lomarahani kuluivat polttoaineisiin, miehen rahat menivät kaljoitteluun. Leirintäalueella hermostuin totaalisesti itikoihin ja huonoihin olosuhteisiin. Tulomatkalla mökötin ja päätin, että tämä liitto on tässä. Muistoksi jäi vain luottokorttivelkaa.” – Mökinmuija

5. Ensimmäinen ja viimeinen lyönti

”Alkoholi tuli vuosien mukana yhä enenevässä määrin osaksi puolisoni arkea. Sen vuoksi ongelmat työpaikalla lisääntyivät, ja lumivyöryn tavoin se aiheutti ongelmia perheen talouteen. Liitto oli kuitenkin pysynyt koossa haasteista huolimatta.

Viimeinen riita käytiin juhannusaaton aattona. Puolisoni oli tyhjentänyt tilinsä ja halusi minulta rahaa. Totesin, että tarvitsen rahat lasten vaatteisiin ja ruokaan. Silloin hän, ensimmäisen ja myös liittomme viimeisen kerran, löi minua. Otin lapset mukaani ja lähdin saman tien pois. Seuraavana arkipäivänä jätin avioerohakemuksen.” – Zakuska

6. Ei enää mitään sanottavaa

”Emme riidelleet. Istuin sohvalla, katsoin miestäni ja mietin, että minulla ei ole mitään sanottavaa tuolle ihmiselle. Lapseni isälle yhdeksän vuoden yhdessäolon jälkeen. Ehdotin kuitenkin yhteistä aikaa. Mieheni totesi, että minuun ei tarvitse enää panostaa, minuun on panostettu jo. Hän ei ymmärtänyt, miksi olisi pitänyt viettää yhteistä aikaa. Vitsi ei uponnut. Järjestin yhteistä aikaa, mutta hohto kaikesta oli pois.” – Onnellinen

7. Kaikki miehessä alkoi etoa

”Tajusin, etten enää rakasta miestäni, kun hän lähestyi minua liian pienissä uimahousuissa, maha röllöttäen, punakkana ja seksin toivossa ääliömäinen virne kasvoillaan. Olin oksentaa jo ajatuksesta fyysisestä kanssakäymisestä. Miehen hoitamaton ulkomuoto ja olemattomat keskustelu- ja ajattelutaidot olivat syöneet kaiken kiinnostuksen häntä kohtaan.” – Milla

8. Riita meni liian pitkälle

”Tulin pyhäpäivänä töistä kotiin, ja puoliso odotti siellä humalassa. Hän ei nähnyt siinä mitään väärää, vaikka oli lasten kanssa. Häpeäkseni suutuin asiasta niin paljon, että löin puolisoani avokämmenellä poskelle, minkä jälkeen hän tönäisi minut lattialle ja iskin pään lattiaan.

” Se oli viimeinen riita. Siinä menimme liian pitkälle, eikä parisuhteeseen ollut enää paluuta.

Se oli viimeinen riita. Siinä menimme liian pitkälle, eikä parisuhteeseen ollut enää paluuta.” – Mekkohukassa

9. Pettäminen rikkoi avoliiton

”Avoliittoni päättyi aikoinaan siihen, kun mies jäi pettämisestä kiinni. Kävin suht rauhallisen keskustelun hänen kanssaan ja kysyin suoraan, oliko tämä tässä. Hän sanoi, että se on minusta kiinni.

Totesin, että kiitti mulle riitti. Kokemuksesta tiesin, että mies, joka pettää kerran, pettää aina. Ja olin oikeassa. Hän petti uutta tyttöystäväänsä minun kanssani useamman kerran. Sitten kun hän vaihtoi taas lennosta naista, en enää suostunut suhteeseen. En halunnut satuttaa naista, joka ei ollut tehnyt minulle mitään.

Tästä on toki aikaa, ja olimme kovin nuoria silloin. Mutta avoliitto on avoliitto, lupaus sitoutumisesta. Onneksi löysin myöhemmin puolison, joka on luotettava. Se oikea.” – MR

10. Kumpikaan ei enää jaksanut edes riidellä

”Suhteemme loppuvaiheessa riitelimme kerta toisensa jälkeen pettämisestä. Asia tuli esille jokaisen riidan aikana. Riitelimme raivoten ja ovet paukkuen. Lopulta toinen osapuoli yleensä poistui paikalta rauhoittumaan. Se kesti useita päiviä.Viimeinen riitamme oli erilainen. Kumpikaan ei välittänyt eikä jaksanut. Siitä tiesin, että se on ohi.” – Singleagain

11. Sivusuhteen paljastuminen aloitti myrskyisän eron

”Liittomme päättyi siihen, että jäin kiinni kuukauden kestäneestä sivusuhteesta. Tekoani yhtään puolustelematta haluan mainita suhteessamme olleen sekä henkistä että fyysistä väkivaltaa mieheni puolelta. Se oli ajanut minut tilanteeseen, jossa silmäni olivat auenneet ja olin luonut henkisen yhteyden ulkopuolisen kanssa.

Mieheni tutki puhelimeni sisällön salaa minulta, ja siitä se myrskyisä avioero alkoi. Seuraavana päivänä tyhjensin talostamme minun ja lapsemme tavarat ja muutimme omaan kotiin. Katkeruutta aistin edelleen aiheesta, joten omalla tavallaan riita jatkuu edelleen. En ole koskaan itse ollut elämäni näin onnellinen kuin nyt yksin ollessani. Tuntuu, että aistini ovat auenneet ja olen oikeasti huomannut, että tällaistako se elämä on.” – Vapautunut

Lukijoiden kertomuksia on muokattu niiden selkeyttämiseksi ja lyhentämiseksi.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten sivuilla tammikuussa 2019.