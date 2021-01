Sara Chafak rakastaa maalaiselämää ja haaveilee kotiäitiydestä.

Lukijan puolesta -juttusarjassa lukijat kysyvät tunnetuilta henkilöiltä, mitä ovat aina halunneet heistä tietää. Tällä kertaa kysymyksiin vastaa Sara Chafak.

Mikä oli paras asia missikisoissa?

Se, kuinka paljon kokemus kasvatti minua ihmisenä. Olen tosi introvertti ja ujo ihminen, mutta kisat saivat minut tulemaan enemmän ulos kuorestani. Ehdin missivuoteni aikana kokea ja nähdä kaikenlaista.

Tykkäätkö maalaiselämästä?

Rakastan sitä! Olen aina haaveillut, että saisin joskus elää maalaiselämää kauemmin kuin vain pari viikkoa kesässä siellä täällä. On ihan sama, onko paikka Suomessa järven rannalla, Uudessa-Seelannissa vai Malibussa, kunhan se on luonnon keskellä, missä ei ole paljoa ihmisiä. Luonnossa saan ladattua akkujani ja pääsen omiin oloihini hengittämään. Se on minulle tarpeellista.

Mikä on rakkain lapsuusmuistosi?

Kaikkein parhaita ovat olleet ajat, jolloin äiti on ollut vapaalla, ja on saanut tehdä perheen kanssa kaikennäköistä. Minähän olen vain riehunut ja äiti juossut perässä. Perhekeskeistä aikaa olivat esimerkiksi kesä, joulu ja uusivuosi.

Seurusteletko tällä hetkellä?

Seurustelen Jeffreyn (Love Island Suomi ja Fort Boyard Suomi -tv-ohjelmista tuttu Jeffrey Lawman) kanssa. Meillä on hyvä suhde, josta ei ole mitään negatiivista sanottavaa. Jeffreyn kanssa on hyvä olla. Minulla on hänen kanssaan rauha niin ulkoisesti kuin sisäisesti, ja se on mielestäni tosi tär­keää. Olemme hyviä ystäviä.

Olet hyvin kaunis. Miten se on vaikuttanut ihmissuhteisiisi?

En ole aina pitänyt itseäni erityisen kauniina. En välttämättä näe itseäni kuten joku muu, vaan olen omasta mielestäni ihan normaali ja nätti. Ala- ja yläasteella on ollut kateutta, ja muutama likka on sen aikoinaan myöntänytkin. Se liittyi siihen, jos oli vaikka uusia vaatteita. Aikuisiässä ihmiset osaavat peittää kateuden aika hyvin. Olen tosi valikoiva piireistäni, enkä suvaitse kateutta tai selän takana puhumista.

Isäsi on kotoisin Marokosta. Kuuluuko elämääsi mitään marokkolaisia perinteitä?

Kulttuuri näkyy joka päivä serkkujen ja sisarusten kautta. Koen kanssakäymisen olevan lämpimämpää ja rennompaa marokkolaisten kanssa. Perinteistä elämääni kuuluvat vain islaminuskon kautta tulevat ramadan ja muut pyhäpäivät, joita vietän.

Mitä kauneusleikkauksia olet tehnyt ja mitä täyteaineita laitattanut? Miksi?

Olen täyttänyt huulia, kauneusleikkauksia ei ole vielä tehty. Päätin aikoinaan täydentää huuliani symmetrian vuoksi ja ihan vain siksi, että tykkään meikeistä. Täytteen ansiosta saa ehostettua huulirajaa. Se ei tietenkään ollut hetken mielijohde.

Viimeisestä täyttökerrasta on jo muutama vuosi. Näillä näkymin käyn poistattamassa aineen piakkoin kokonaan. Vaikka sanotaan, että huulitäytteet lähtevät pois itsestään, minulle on jäänyt niitä. Huuleni eivät ole enää sulavat, vaan jäämät ovat paakkuuntuneet. Se häiritsee minua. Minulla ei ainakaan nyt ole tarvetta tehdä mitään kauneusoperaatioita, vaan suunta on päinvastainen.

Koetko koskaan epävarmuutta ulkonäöstäsi?

Alle kaksikymppisenä en ollut tyytyväinen huuliini. Noin 24-vuotiaana lopetin itseni kritisoimisen ja muihin vertailemisen. Se on tosi toksista. Miss Suomi -voitolla oli iso vaikutus asiaan. Kun sen jälkeen valitin läheisilleni vaikka tukastani, he vastasivat, että ”mitä sä selität, sut on kruunattu Suomen kauneimmaksi”. Alkoi tuntua tyhmältä jäkättää ulkonäöstä. Itseni moittiminen loppui, kun tajusin, että minulla on mahdollisuudet tehdä itselleni parannuksia, jos haluan. Sen jälkeen en enää halunnutkaan niitä, vaan ymmärsin olevani itse asiassa aika cool. Iän myötä olen havahtunut siihen, että ihmiset ovat upeita juuri sellaisina yksilöinä kuin ovat.

Mitä opit intissä?

Eniten opin kärsivällisyyttä eli hyväksymään asiat siten kuin ne sillä hetkellä ovat, sulkemaan ne mielestä pois ja menemään päättäväisesti eteenpäin. Olen ennen ollut tosi kärsimätön ihminen.

Mitä työtä haluaisit tehdä tulevaisuudessa, jos sen pitäisi olla muulla kuin nykyisellä alallasi?

Olen pienestä asti halunnut olla missi, ja sain kuulla, että se ei ole mikään työ eikä sillä elätä itseään. No, hyvin on mennyt, ja niin menee kaimallani (Sara Sieppi) ja monella muullakin kollegalla. Seuraava haave voisi olla oma ravintola, koska olen kuitenkin ammatiltani kokki. Palkaton työ perheenäitinä on myös aina kiehtonut minua. Kotiäitiys on ehkä vanhoillinen ajatus, mutta tunnen, että olen syntynyt siihen.

Miten pysyt noin hehkeänä?

Ihmettelen sitä välillä itsekin, kun miettii, millaista vuoristorataa yrittäjyys on ja kuinka raskasta julkisuudessa on elää. Tykkään juoda lasin viiniä silloin tällöin – ehkä se on se juttu?

Oletko mielestäsi hyvä roolimalli?

Rehellisesti: olen ihminen ja tehnyt virheitä siinä missä kaikki muutkin. Kaikkia ei tietenkään voi miellyttää. Itse koen, että olen hyvä roolimalli omille sisaruksilleni ja sukulaisilleni. Se riittää minulle.