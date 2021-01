Hei rakas -superhitin tehneen Behmin ensimmäinen keikka oli kesällä Tavastialla – sitä ennen esiintyi yleisölle 11 vuotta sitten koulun kevätjuhlassa

Kuusi Emma-ehdokkuutta saanut Behm työskenteli aikaisemmin kahvilassa. Kaikki musiikkiin liittyvät päätökset hän on tehnyt itse. – Haluan pitää ohjakset täysin omissa käsissäni.

Behm ei juuri kuuntele uutta musiikkia. ”Kuuntelen paljon 60-luvun musiikkia, hiphopia. Kappaleiden tekijöinä esikuviani ovat Leevi and the leavings, Juice Leskinen, Dingo ja Eput.”­

Rita Behm, taiteilijanimeltään BEHM, julkaisi vuoden 2019 syyskuussa Hei rakas -kappaleen, jota on striimattu sen jälkeen lähemmäs 20 miljoonaa kertaa. Naisen syksyllä julkaistua debyyttialbumia Draaman kaari viehättää on striimattu 60 miljoonaa kertaa.

– Ne ovat ihan samoja lukemia kuin vaikkapa JVG:llä, Rita selventää.

Tänään julkistettiin vuoden 2020 Emma-ehdokkuudet, joita Behm sai kuusi, enemmän kuin kukaan muu. Ehdokkaiden julkistustilaisuudessa Rita Behm antoi muutamia haastatteluita.

– Koen tärkeäksi ilmoittaa, että olen tullut alalle ilman minkäänlaisia suhteita. Olen lahtelainen tyyppi, joka päälle parikymppisenä päätti alkaa tehdä musiikkia, hän toteaa heti haastattelun alussa.

Behm kertoo, että hän on musikaalisesta perheestä ja ollut itsekin lapsesta asti musikaalinen. Vuonna 2018 hän sai ensimmäisellä tekemällään demolla heti levytyssopimuksen.

– Minulla ei ollut siinä vaiheessa vielä mitään soolomateriaalia. Aika sokeasti minut signattiin. Mutta haluan painottaa, että olen tehnyt itse kaikki päätökset musiikkiini liittyen. Sanoittanut, säveltänyt, tuottanut. En antanut levy-yhtiön kuulla albumiani, ennen kuin se oli masteroitu. Levy-yhtiö on ollut tukenani, mutta olen saanut täydet vapaudet toimia itsenäisesti. Haluan pitää ohjakset täysin omissa käsissäni.

Yhden hitin ihme

Behm tietää itsekin, että hänen tarinansa on monella tapaa poikkeuksellinen.

– Minulla oli tavoite, että toisen levyn aikaan ehkä joku olisi kuullut minusta. Ymmärrän, että eihän kukaan debytoi alalla tällä tavalla.

Viime vuoden alkuun saakka Behm työskenteli baristana, mutta koronan vuoksi kahvila suljettiin. Sen jälkeen hän on keskittynyt musiikkiin.

Vielä vuosi sitten moni piti Behmiä tähdenlentona.

– Kuulin paljon siitä, että tuo on nyt vain tuollainen yhden hitin ihme. Debyyttialbumilleni asetettiin myös epärealistisia odotuksia ottaen huomioon, että ne olivat ensimmäisiä biisejä mitä olin ikinä tehnyt. Kenelle ei olisi syntynyt tilanteesta paineita? No, pystyin lunastamaan ne odotukset.

Behm painottaakin, että kappaleet ratkaisevat.

– Uskon, että olen tehnyt niin hyviä kappaleita. Olen luottanut itseeni ja edennyt määrätietoisesti. Ei minullakaan mitään hitin kaavaa ole, ei kai kenelläkään, mutta minulla teoria, että jos kappale läpäsee oman seulani, niin silloin se saattaa koskettaa myös muita. Ehkä minulla on ihan sitten ihan hyvä korva, hän virnistää.

Täydestä tuntemattomuudesta soittolistoille nousseen Behmin tilanne on tällä hetkellä erikoinen: hänen kappaleensa tiedetään läpi maan, mutta kasvot tunnistetaan harvemmin.

– Tulee tosi paljon tilanteita, joissa musiikistani puhutaan, mutta minua ei tunnisteta. Olin esimerkiksi kaverini luona illanistujaisissa, joissa yksi puhui kappaleestani. Kaverini kysyi, että tiedätkö, että se hänen kappaleensa? Tyyppi oli hämillään.

– Minusta on ihanaa, että tilanne on noin päin. Olisi kauheaa, jos naamani tunnistettaisiin, mutta musiikkiani ei tietäisi kukaan.

Poikkeuksellinen läpimurtovuosi

Behmin läpimurtovuosi tuli keikkojen kannalta vaikeaan aikaan. Loppukesän ja syksyn aikana hän ehti tehdä 19 keikkaa, joihin kohdistui paljon kiinnostusta.

– Ensimmäinen klubikeikkani olivat suoraan Tavastialla. Olin esiintynyt viimeksi koulun kevätjuhlassa vuonna 2009. Tavastialla oli paljon mediaa tekemässä keikka-arvioita. Siitä tuli valtavasti suorituspaineita, että apua, ymmärtävätköhän ihmiset nyt, että tämä on ensimmäinen klubikeikkani?

Syksyn myötä Behm huomasi, että esiintyminen helpottui joka kerta. Nyt hänellä on sitä ikävä.

– Minulla on paljon sitoutuneita kuulijoita, joita haluaisin tavata ja jakaa musiikkia heidän kanssa. Vuorovaikutus on tärkeää. Kun se on puuttunut, tulee välillä yksinäinen olo. Olen kyllä myös viihtynyt, kun olen saanut rauhassa tehdä uutta musiikkia. Minulla on juuri menossa luova kausi ja vahva tunne, että kaikki on vasta ihan alussa.