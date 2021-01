HBO-sarjaa Norjassa kuvaava Krista Kosonen laittoi lapsensa paikalliseen päiväkotiin – yksi asia tyttären kokemuksessa on äidille täysi arvoitus

Krista Kososen tytär on norjalaisessa päiväkodissa, vaikkei puhu sanaakaan norjaa. Sitä Krista ei tiedä, kuinka hyvin 5-vuotias ymmärtää vierasta kieltä.

Kun Kristalla on kuvauksista välipäivä, hän on tutustunut Osloon kävelemällä lähipuistoissa. ”Meille on ehtinyt muodostua omat lähikahvilat, joista napata kaakao mukaan.” Kuva vuodelta 2019.­

Näyttelijä Krista Kosonen on viime vuosina saanut vahvasti jalansijaa myös kansainvälisissä tuotannoissa. Tällä hetkellä hän kuvaa HBO:n Beforeigners-sarjan toista kautta Norjan Oslossa.

Kansainvälisen ja suomalaisen tuotannon erot huomaa Kristan mukaan kuvauspäivien määrässä – Beforeignersin kuvauksiin Norjassa on varattu 82 kuvauspäivää.

– Raha näkyy siinä, että kuvauspäiviä on enemmän.

Kuvausten ensimmäinen osuus tehtiin syyskuussa, jolloin Krista matkusti Osloon 5-vuotiaan tyttärensä ja lastenhoitajan kanssa. Tytär aloitti tuolloin norjalaisessa päiväkodissa. Nyt hän on jälleen hoidossa samassa päiväkodissa helmikuun loppuun asti, jolloin Kristan kuvaukset päättyvät.

Krista kertoo tyttärensä viihtyneen päiväkodissa norjalaislasten kanssa.

– Hän ei puhu sanaakaan kieltä, mutta siinä on tullut esiin rohkeusasia! On puhuttu tytön kanssa siitä, miten hienoa on tutustua erilaisiin ihmisiin ja saada ystäviä eri puolilta.

” ”Toivon, että hänestä kasvaisi ennakkoluuloton.”

Krista itse näyttelee sarjassa muinaisnorjaksi. Hän ei jaksa puhua norjaa enää kuvauspäivän jälkeen, sillä jo repliikeissä riittää opeteltavaa.

Krista ei tiedä tarkalleen, paljonko tytär ymmärtää kieltä päiväkodissa.

– Hän palasi sinne nyt oikein mielellään. Ja varmasti hän on oppinut eri tapoja kommunikoida. Toivon, että kokemus on tuonut hänelle lisää rohkeutta myös tuleviin tilanteisiin elämässä ja hänestä kasvaisi ennakkoluuloton. Hän on vielä pieni, mutta ei ole ideaalitilanne, että koulun alkamisen jälkeen hänellä vaihtuisivat paikat ja arjen rutiinit koko ajan, Krista kertoi puhelimessa Mister8-sarjan etälehdistöpäivässä.

Mister8 on Elisa Viihde Viaplayn uutuussarja, joka alkaa suoratoistopalvelussa 31. tammikuuta. Krista näyttelee sarjan pääosassa Mariaa, joka pyörittää kahdeksaa miestä yhtä aikaa.

Kristan mukaan sarjassa on feministinen ote. Se on hänelle tärkeä asia myös tyttären kasvatuksessa, sillä Kristasta feminismi on ihmisoikeusasia.

– En kehu häntä ulkoisista asioista tai korosta kiltteyttä tai hiljaa olemista. Hän saa harrastaa mitä haluaa, ei tulisi mieleenkään rajata mitään tyttöjen jutuiksi tai edes ajatella, että olisi mitään tytölle oletettua. Vaikka tällä hetkellä hän on iässä, jossa konservatiivisemmat prinsessamallit ovat huudossa.