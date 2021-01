Heidi Suomi suunnittelee kesähäitä ja perusti vastikään puolisonsa kanssa yrityksen – vakava sairastuminen uhkasi muuttaa suunnitelmat

Kuolinko mä?

Ne olivat Heidi Suomen, 45, ensimmäiset sanat, kun hän syyskuussa heräsi Kanta-Hämeen keskussairaalassa leikkauksen jälkeen. Siinä vaiheessa Heidi ei vielä tiennyt, kuinka lähellä hengenlähtö oli tosiaan ollut. Leikkaussalissa oli ollut tarkoitus vain tähystää alavatsa pienten viiltojen kautta, mutta lopulta koko vatsa oli jouduttu avaamaan ja sitä huuhdeltiin kaksi tuntia.

– En ole yleensä mikään foliohattuihminen, mutta luulen, että jollain alitajuisella tasolla olen unessakin ymmärtänyt, että nyt ollaan lähellä kuolemaa, Heidi miettii kolmisen kuukautta myöhemmin.

Vielä heräämössä Heidi ei edes tajunnut, että vatsa oli avattu. Se selvisi vasta joitakin tunteja myöhemmin, kun hänet oli jo kärrätty osastolle toipumaan ja sairaanhoitaja mainitsi haavanhoidosta.

– Kurkkasin vatsaani, että mitä! Minulla onkin tämän kokoinen arpi, Heidi sanoo ja havainnollistaa käsillään parinkymmenen sentin mittaa.

– Hämmästyin suurta ja rumaa arpea ja sanoin hoitajalle, että jaaha, bye bye bikinit. Se oli vain, että älä höpsi. Tuosta tulee ihan siisti, ja onhan ihmisillä nyt arpia. Sen kun pidät bikinejä just niin paljon kuin huvittaa.

Tilanteen kriittisyys valkeni Heidille lopullisesti vasta, kun kirurgi kävi vakavailmeisenä selostamassa tapahtunutta tarkemmin. Tähystyksessä oli selvinnyt, että Heidillä oli pitkälle levinnyt vatsakalvontulehdus. Vaativaa operaatiota ei olisi voitu venyttää enää yhtään pidemmälle.

Sairaalasta tarjottiin heti kriisiapua kokemuksen käsittelyyn.

– Tiedän varmasti, että ilman leikkausta en olisi hengissä.

Uusperhearkea

Enää metallihakaset eivät peitä Heidin vatsaa, mutta arvet siihen jäävät, sekä tähystyksestä että isommasta leikkauksesta. Niiden lisäksi syyskuun koettelemuksista muistuttaa ajoittainen nipistely vatsan seudulla. Se on kuulemma tavallista ja voi jatkua vuosia.

Heidi oli vatsakalvontulehduksen vuoksi viisi viikkoa sairauslomalla. Kunto oli sairaalajakson aikana romahtanut niin, että alussa jo kymmenen minuutin kävelyt saivat hengästymään ja hien virtaamaan. Entinen yleisurheilija palautui kuitenkin suhteellisen nopeasti.

Koska toipuminen lähti hyvin käyntiin, Heidi ei ole kokenut, että tarvitsisi tarjottua keskusteluapua.

– Voihan se olla, että jokin suuri havahdus, ahdistus tai muu tulee myöhemmin. En minä terapiaa poissulje, mutta en ole jäänyt vellomaan menneeseen.

” Ainakaan onnistuminen ei nyt jää siitä kiinni, ettemme olisi yrittäneet.

Ei Heidillä oikeastaan ole ollut aikaakaan käsitellä kokemaansa. Hän pyörittää avomiehensä kanssa kolmen lapsen ja kahden töissä käyvän aikuisen uusperhearkea Hämeenlinnassa. Nelisen vuotta yhtä pitänyt pari kihlautui heinäkuussa, ja häät ovat suunnitteilla ensi kesäksi. Lisäksi he perustivat alkusyksystä yhteisen yrityksen. Mailapeli padelin peluuseen sopiva halli oli vasta hiljattain löytynyt, kun Heidi joutui sairaalaan. Firma oli niin aluillaan, ettei valmisteluja ollut varaa laittaa jäähylle. Se oli nyt tai ei koskaan.

Kun Heidi makasi sairaalassa toipumassa leikkauksesta, he olisivat kenties vielä voineet perua kaiken ja maksaa jo nostetun lainan takaisin. Pari päätti kuitenkin yhdessä jatkaa.

Sopimusten laatiminen vaati erityisjärjestelyjä, sillä koronan vuoksi Heidin huoneessa sairaalan pohjakerroksessa sai vierailla vain yksi ihminen koko aikana.

– Tuleva anoppini toi paperit sairaalan pihaan, mieheni otti ne ikkunasta vastaan, antoi minulle allekirjoitettaviksi ja ojensi takaisin. Ainakaan onnistuminen ei nyt jää siitä kiinni, ettemme olisi yrittäneet, Heidi muistelee hieman huvittuneena.

Kolme sairaalareissua

Niin, padel. Siitä kaikki tietyllä tapaa alkoi. Heidi oli syyskuisena sunnuntaiaamupäivänä pelaamassa tavalliseen tapaan. Puoliso ei tällä kertaa ollut mukana, joten Heidi pelasi nelinpeliä tämän kavereiden kanssa, kun tunsi alavatsassaan kipua. Ensin hän laittoi sen tavallista pahempien kuukautisoireiden piikkiin ja jatkoi pelaamista.

Kun kipu vain voimistui voimistumistaan, Heidi joutui jättämään pelin kesken.

”Sain lisää elämännälkää. Haluan aktiivisesti vaikuttaa elämääni enkä vain lillua mukana.”­

– Kaverit varmaan ihmettelivät, että lähtipä kummallisesti. Sanoin vain, että nyt on niin huono olo, että on pakko lähteä.

Kotona Heidi nappasi särkylääkettä. Olo koheni iltapäivään mennessä niin paljon, että hän ajoi tulevan anoppinsa luo kahvittelemaan ja sovittamaan hääpukua.

Illalla kipu kuitenkin palasi. Aamuyöhön mennessä se oli sietämätön.

– Sanoin miehelle, että nyt täytyy lähteä sairaalaan.

Sairaalassa Heidi laitettiin petiin, otettiin verikokeet ja annettiin kipulääkettä. Kun ne saivat olon kohenemaan, eikä verikokeissakaan näkynyt mitään poikkeavaa, Heidi lähetettiin tymäköiden kipulääkkeiden kanssa kotiin seuraamaan tilannetta.

Parissa tunnissa Heidin vointi kuitenkin heikkeni uudelleen. Hän palasi sairaalaan, jossa tehtiin jälleen tutkimuksia, mutta mitään selitystä tai hälyttäviä merkkejä ei löytynyt. Heidi ohjattiin jälleen kotiin. Kotona hän oli pari päivää vuodepotilaana. Syöminen jäi yrityksistä huolimatta närppimiseksi.

Keskiviikkoaamuna Heidi heräsi täristen kauttaaltaan. Hänelle oli noussut neljänkymmenen asteen kuume.

– Silloin pelästyin pahasti. Herätin mieheni ja sanoin, että nyt on tosi kyseessä.

Sairaalassa havaittiin, että tulehdusarvot olivat ampaisseet huolestuttaviin lukemiin. Oli selvää, että jokin oli vialla. Kukaan ei vain tiennyt, mikä. Kaikkea mahdollista gynekologisesta tulehduksesta myyräkuumeeseen tutkittiin, mutta selitystä ei löytynyt. Lääkärit olivat neuvottomia, ja Heidin tila vain heikkeni.

– Siinä vaiheessa oli niin suuri pelko, selviänkö ikinä, että olin valmis tekemään kaiken maailman kevätjuhlaliikkeet selvitäkseni.

Heidi kertoo rukoilleensa, vaikka ei varsinaisesti uskovainen olekaan.

– Laitoin kädet ristiin ja toivoin, että sillä, joka kuuntelee, olisi jotain valtaa. Siinä tilanteessa minulle ei ollut mitään merkitystä sillä, olisiko se puutarhatonttu vai Jumala, kunhan tilani kohenisi.

Heidiä pidettiin pari päivää tipassa ilman ruokaa ja juomaa siltä varalta, että hänet pitäisi leikata. Kerran armahdettiin limsan ja mustikkakeiton verran.

Lopulta Heidin sairaalasängyn äärellä seisoi kolme huolestuneen näköistä lääkäriä. Kaksi heistä ehdotti, että tilannetta seurattaisiin vielä, mutta kolmas oli päättäväinen. Olisi tähystettävä heti. Sama lääkäri leikkasi Heidin tähystyksen yhteydessä.

– Olen kiitollinen, että hän oli niin tiukkana, koska leikkaus ei olisi voinut odottaa enää yhtään kauempaa. Hän pelasti henkeni, Heidi sanoo.

– Tulee ihan kyyneleet silmiin. En ole sen jälkeen hirveästi edes miettinyt asiaa, ja tunteet nousevat pintaan nyt, kun siitä puhuu.

Elämännälkä kasvoi

Kun Heidille leikkauksen jälkeen selvisi, miten lähellä kuolemaa hän oli käynyt, ensimmäinen tunne oli kiitollisuus.

– Ennen leikkausta kärsin ihan hirveästi, mutta sen jälkeen minulla ei ollut enää suuria kipuja. Kun tuskat olivat jääneet leikkauspöydälle, oli helpompi vastaanottaa tieto, että on käyty lähellä.

” Omille vanhemmille voisi useammin kertoa, että he ovat rakkaita.

Kunnolla tilanne iski tajuntaan vasta myöhemmin.

– Se, että olen käynyt niin lähellä hetkeä, jolloin minua ei ehkä enää olisikaan, herkistää. Olen ajatellut, kuinka suurta surua se olisi tuottanut muille. Lasten ei kuulu lähteä ennen vanhempiaan.

Äänen värähtelystä kuulee, kuinka kipeältä ajatus tuntuu.

– Omille vanhemmille voisi useammin kertoa, että he ovat rakkaita.

Heidi uskoo, että läheiset olivat jo ennen leikkausta hänestä hyvin huolissaan, mutta eivät halunneet kuormittaa häntä osoittamalla sitä.

Jälkeenpäin sairastumisen syykin selvisi: streptokokki A. Bakteeri jäljitettiin nuorimpaan Heidin kolmesta bonuslapsesta. Sitä, miten tavallisesti nielussa majaileva ja kurkkukipua aiheuttava streptokokki joutui Heidin vatsaan, ei kukaan osaa selittää.

”Olen kiitollinen, että lääkäri oli niin tiukkana, koska leikkaus ei olisi voinut odottaa enää yhtään kauempaa. Hän pelasti henkeni”, Heidi sanoo.­

Haikeuden rinnalla on syvä kiitollisuus siitä, ettei vielä ollut aika lähteä.

– Arvostan enemmän asioita, joita ihminen normaalisti pitää itsestäänselvyytenä, kuten terveyttä. Elämän hauraus näyttäytyy nyt ihan eri tavalla, koska hyvällä kunnolla ja terveydellä ei ollut mitään merkitystä selviämiseni kannalta. Aina voi sattua tietä ylittäessä, imuroidessa tai missä vain.

Edelleenkään Heidi ei mielestään osaa elää täysin hetkessä.

– Mutta sain lisää elämännälkää. Haluan aktiivisesti vaikuttaa elämääni enkä vain lillua mukana.

Uusi intohimo elämässä

Jo ennen sairastumistaan vatsakalvontulehdukseen Heidi oli sanonut miehelleen, ettei yrittäjyyden unelmasta voisi luopua. Päätös edetä sairastumisesta huolimatta oli tapa ottaa ohjakset omiin käsiin.

– Aika näyttää, oliko se hyvä vai huono päätös, mutta se oli kuitenkin päätös. Mitä sitten, jos se ei onnistukaan? Ihmiset epäonnistuvat ja siihenkin pitää osata suhtautua, Heidi sanoo.

– Eikö se mene niin, että ihmiset katuvat niitä asioita, jotka ovat jättäneet tekemättä, eivät niitä, jotka ovat tehneet?

Kumpikaan ei ole jättänyt päätyötään, eikä yrityksestä toistaiseksi nosteta palkkaa. Heidille on kuitenkin ollut tärkeää, että elämään on löytynyt uusi intohimo. Tai oikeastaan aina ollut intohimo liikuntaan on saanut jälleen uuden muodon urheilijan ja urheilutoimittajan urien jatkoksi.

– Olen onnellinen tästä, koska ihminen ilman intohimoa on tylsä.

Vaikka Heidi ei odota firmasta rahasampoa, ei ajatus aivan huono ole ollut. Muutkin innostuneet harrastajat ovat löytäneet halliin pelaamaan. Se on Heidistä tuntunut melkein siltä, kuin he olisivat heillä kotona.

– Jotkut yrittäjät sanovat, että yritys on heidän lapsensa. Nyt ymmärrän, mitä he tarkoittavat.

Häät ilman hössötystä

Sairastamisen jälkeen Heidin arjen ovat täyttäneet padel, radiotyöt ja oman elämän inspiroima, erilaisia uusperheitä käsittelevä Paha äitipuoli -podcast. Varsinkin yritystoiminnan alku on vaatinut niin intensiivistä keskittymistä, että hääjärjestelyt ovat jääneet jalkoihin. Ainoastaan tilavaraus on tehtynä.

– Todennäköisesti tulee joku viime hetken paniikki, että ai niin, näille asioille pitäisi tehdä jotain, Heidi nauraa.

Yksityiskohtien kanssa ei tosin muutenkaan ole niin tarkkaa – tärkeintä on pitää hauskat bileet läheisten kanssa. Suhtautuminen on muuttunut siitä, kun Heidi 25-vuotiaana meni ensimmäistä kertaa naimisiin.

– Kauheaa ajatella niin kylmästi, mutta tässä iässä avioliitto tarkoittaa esimerkiksi juridisia asioita ja niiden myötä turvaa molemmille. Arki ei muutu mitenkään, koska olemme asuneet yhdessä perheenä jo pitkään.

Tällä kertaa Heidi ei aio stressata tai hössöttää häitään.

Hääpuvun lisäksi auringonpalvoja uskoo ensi kesänä pukeutuvansa jälleen myös bikineihin.