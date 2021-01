Sisko uhrasi avioliittonsa ja auttoi Joe Bidenia, kun tämä menetti vaimonsa ja vauvansa – tällaisia ovat tulevan presidentin tärkeät naiset

Joe Biden nimitetään pian Yhdysvaltain seuraavaksi presidentiksi. Keitä ovat Bidenin perheen tärkeät naiset, joita pressa kuuntelee?

Joe Bidenin vaimo Jill on luvannut tehdä ”epätavallisia asioita” ykkösnaisena.­

Jill-vaimo löytyi sokkotreffeillä

Joe Biden oli nuori poliitikko, leski ja kahden pikkupojan yksinhuoltaja lähtiessään veljensä järjestämille sokkotreffeille vuonna 1975. Hän oli menettänyt ensimmäisen vaimonsa, Neilian, ja vain vuoden ikäisen Naomi-tyttärensä auto-onnettomuudessa kolme vuotta aiemmin.

Myös sokkotreffien seuralaisella, Jill Jacobsilla, oli takanaan yksi avioliitto. Hänellä ei ollut tapaamiselle suuria odotuksia, mutta yhdeksän vuotta vanhempi Joe Biden tekikin vaikutuksen. Joe ja Jill päätyivät naimisiin vuonna 1977, ja Jillistä tuli äitipuoli Bidenin pojille Hunterille ja Beaulle. Uusperhe täydentyi yhteisellä Ashley-tyttärellä vuonna 1981. Beau Biden menehtyi aivosyöpään 2015.

Jill Biden on kasvatustieteiden tohtori sekä englanninkielen opettaja ja on kertonut aikovansa jatkaa päivätyössään aivan samaan tapaan kuin silloin, kun puolisonsa toimi Barack Obaman varapresidenttinä. Michelle Obama on muistellut, miten yhteisillä virkamatkoilla Jill korjasi lentokoneessa oppilaidensa kokeita.

– Kansakunnasta voi tehdä kokonaisen samalla tavalla kuin rikkinäisestä perheestä: rakkaudella ja kunnioituksella, Jill Biden on sanonut.

Ashley, boheemi hyväntekijätytär

Jill ja Ashley Biden Oscar-gaalassa vuonna 2016.­

– Isäni on opettanut minulle, että vaikeneminen on kuin osallistumista rikokseen, ja että minun kuuluu puolustaa ketä tahansa, jota kohdellaan epäreilusti. Se on työelämäni johtava periaate, Joe Bidenin nuorin lapsi, Ashley Blazer Biden, on sanonut.

Kulttuuriantropologiaa ja sosiaalialaa opiskellut Ashley tunnetaan aktivistina, hyväntekijänä ja sosiaalialan vaikuttajana sekä eläintensuojelijana. Tytär osasi kampanjointitaidot jo lapsena ja piti kotona esityksiä delfiinien suojelun puolesta niin, että sai isänsä ajamaan delfiinien suojeluohjelmaa vuonna 1990.

Vuonna 2017 Ashley perusti vaateyritys Livelihoodin, joka kerää varoja erilaisiin tuloeroja karsiviin tukiohjelmiin ja hyväntekeväisyyteen. Biden itse on luonnehtinut firmaansa sosiaalisesti ja eettisesti tiedostavaksi vaatemerkiksi.

Ashley on ollut naimisissa plastiikkakirurgi Howard Kerinin kanssa vuodesta 2012 lähtien. Pariskunta tutustui Ashleyn Hunter-veljen kautta. Ashleyta kuvaillaan hauskaksi ja nokkelaksi naiseksi, jonka rento esiintyminen isänsä vaalitilaisuuksissa on herättänyt innostusta. Kun Ashley jorasi lavalla isänsä vaalijuhlassa, hyväntuulinen video levisi nopeasti someen. ”Hän on voimaeläimeni”, joku Biden-faneista intoili silloin.

Valerie – sisko, ystävä ja päästrategi

Joe Bidenin poliittisen uran vahvimpiin tukijoihin ja auktoriteetteihin kuuluu ehdottomasti hänen siskonsa Valerie Biden Owens, 74. Valerie on ollut Joen vaalikampanjoiden päästrategi aina vuodesta 1972. Hän kuuluu myös demokraattipuolueen tärkeisiin vallanpitäjiin ja oli Barack Obaman valinta neuvonantajaksi YK:n 71. yleiskokoukseen. Ennen ryhtymistään politiikkaan Valerie työskenteli opettajana.

Valerie oli veljensä suurin tukija myös Bideneita järkyttäneen onnettomuuden jälkeen. Kun Joe toipui vaimonsa ja tyttövauvansa kuolemasta, Valerie muutti hänen luokseen pyörittämään arkea ja hoitamaan kolarista pelastuneita veljenpoikiaan. Siskonsa tuella Joe pystyi hoitamaan senaattorinvirkansa.

Asuessaan veljensä luona Valerien oma avioliitto ajautui kriisiin. Hän avioitui myöhemmin uudelleen ja sai kolme lasta.

– Tein silloin ison virheen, mutta elämäsi oli palasina. Vuodit jokaisesta haavasta ja tahdoin parsia sinut kasaan. Halusin olla iloiset kasvot sekä sinulle että pojillesi, Valerie sanoo tragedia-ajasta Joen elämäkerrassa.

Joe on kuvaillut siskoaan parhaaksi ystäväkseen ja luottohenkilökseen.

– Totuuden nimissä hän on kirjoittanut parhaat lauseeni. Hän ei ainoastaan uskonut minuun, vaan auttoi minua uskomaan itseeni, Joe on kiittänyt pikkusiskoaan.

Nuoret Naomi, Finnegan, Maisy ja Natalie – tottuneesti jo vaikuttajapiireissä

Joe Bidenilla on yhteensä seitsemän lastenlasta. Vanhin heistä on Naomi, Hunterin ja tämän ensimmäisen vaimon Kathleenin tytär. Vuonna 1993 syntyneen tytön nimivalinta oli kunnianosoitus jo vauvaikäisenä menehtyneelle tädilleen. Naomi Biden valmistui hiljattain Columbia Law Schoolista ja oli siellä jonkin aikaa samalla luokalla Donald Trumpin tyttären, Tiffany Trumpin kanssa. Naomi on aktiivinen somettaja ja löytyy Twitteristä ja Instagramista nimellä @NaomiBiden. Hän kutsuu isoisäänsä lempinimellä ”pop”.

Naomi Bidenin pikkusisko, vuonna 2000 syntynyt Finnegan Biden, esiintyi usein mukana isoisänsä vaalikiertueella. Myös Finnegan sai nimensä suvun perintönä, isoisoäitinsä mukaan. Finnegan opiskelee Pennsylvanian yliopistossa.

Tyttökatraaseen kuuluu vielä kolmaskin sisko, vuonna 2001 syntynyt Maisy Biden. Myös hän on esiintynyt Joe Bidenin vaalitilaisuuksissa ja reissasi isoisänsä mukana jo tämän virkamatkoilla varapresidenttinä. Maisy on läheinen ystävä Barack Obaman tyttären, Sasha Obaman, kanssa. Perheet järjestivät yhteisen valmistujaisjuhlan tyttärilleen näiden koulun päätyttyä Sidwell Friends Schoolissa Washingtonissa. Maisy on aktiivinen urheilija ja harrastaa muun muassa lacrossea, koripalloa sekä jalkapalloa.

2004 syntynyt Natalie Biden on aivosyöpään menehtyneen Beau Bidenin ja tämän Hallie-vaimon esikoinen. Myös Natalie nähtiin isoisänsä vaalikiertueella sekä demokraattipuolueen vuosipäivillä viime vuonna. Natalieta on kuvailtu serkkujaan hiljaisemmaksi ja pidättyväisemmäksi mutta läheiseksi näiden kanssa.

Lähteet: Marie Claire, Town and Country, Vogue