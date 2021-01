Sara ja Mikko Parikka työskentelevät nyt molemmat vaikuttajina – moni ei ymmärrä työtä, mutta etenkin yksi kommentti ärsyttää

Mikko Parikka jäi kokonaan pois Salatut elämät -sarjasta, kuten kumppaninsa Sara Parikkakin jo aiemmin.

Salatut elämät -sarjasta alun perin tunnetuksi tullut pariskunta Sara ja Mikko Parikka nähdään kevätkaudella Kotoisa-ohjelmassa, jossa heille toteutetaan unelmakotiin piha.

Pari rakennutti Espooseen talon, johon kaksikko sekä parin 6- ja 5-vuotiaat tyttäret pääsivät muuttamaan viime ystävänpäivänä. Maaliskuussa syntyi perheen kolmas tytär.

– Kun kuulimme, että odotan kolmatta lasta, mietimme eri vaihtoehtoja. Oli pian selvää, että Mikko jäisi kotiin tämän kolmannen kanssa, kun siihen oli mahdollisuus ja se oli taloudellisesti järkevämpää, Sara kertoo.

Kesäkuussa Mikko jäi pois Salkkareista. Hän ehti näytellä sarjassa lähes 11 vuotta. Sara jäi toistaiseksi pois samasta sarjasta vuonna 2019 ja on keskittynyt sen jälkeen tekemään töitä vaikuttajana ja media-alalla. Maaliskuussa hän julkaisee kirjan, joka kertoo laaja-alaisesta, omannäköisestä työelämästä.

Myös Mikko on tehnyt kotoa käsin samoja töitä some-kanaviensa kautta.

– Aika paljon vaikuttajatyöhön liittyy ymmärtämättömyyttä sekä ennakkoluuloja. Jouduin selittelemään sarjan jättämisen jälkeen kavereille ja sukulaisille, että vaikuttaminen on ihan nykyään ihan vakavasti otettavaa yritystoimintaa, jolla voi tienata. Minulle se on myös mielekästä. Ehkä ärsyttävin kommentti on se, että miten tuollainen latten juonti kotona voi olla työtä, Mikko sanoo.

Samoihin ennakkoluuloihin on törmännyt myös Sara.

– Kun jäin pois Salkkareista, ajateltiin, että jäin vain kotiin hoitamaan lapsia. Olen kuitenkin pyörittänyt koko ajan blogia, podcastia ja tehnyt erilaisia some-kampanjoita. Ehkä ennakkoluulot liittyvät siihen, että koko vaikuttaja-alaa ei vielä käytännössä ollut Suomessa viisi vuotta sitten. Se on monille vieras, Sara sanoo.

Vaikuttaja-alaa on kritisoitu myös epätasa-arvoisuudesta.

– En usko, että tähän liittyisi dissaamista, jos ala olisi miesten luoma. Oltaisiin vain, että hieno idea, Sara jatkaa

Roolit vaihtoon

Sekä Sara että Mikko tottuivat jo Salkkareiden aikaan töihin liittyviin ennakkoluuloihin.

– Kun Salatut elämät -sarja alkoi, siihenkin liittyi epäilyä, että mikä tuo on. Jotkut ajattelivat, että näytteleminen sarjassa oli joku harrastus ja minultakin on kyselty, että mitä teet oikeassa elämässä työksesi, Mikko muistelee.

Parikat työskentelevät paljon kotoa, joten työt ja lastenhoito jaetaan joustavasti, vaikka Mikko on kantanut nyt arkipäivistä päävastuun.

– Olemme järjestäneet niin, että se kummalla on kiireisempiä töitä, se tekee. Mutta roolien vaihto on tehnyt meille pelkästään hyvää. Ymmärrän nyt paremmin Mikkoa, ja miltä tuntuu, kun pitkän työpäivän jälkeen kotona saattaa väsyttää, Sara sanoo.

Vaikka vaikuttajatyö saattaa näyttää ulospäin helpolta, siihen liittyy paljon asioita, joita somefiidin takaa ei näy.

– Tämä on siitä hyvä ala, että jokainen voi perustaa Instgram-tilin ja kokeilla itse. Sen jälkeen voi kertoa mielipiteen helppoudesta, Mikko muistuttaa.

Sara painottaa, että hän ei aktiivisesti halua ajatella, että hänen arjesta kuvaamia stories-pätkiä katsoo lähemmäs satatuhatta silmäparia.

– Se on ihan älytön määrä. Teen töitä pitkälti omin ehdoin ja sen verran kun elämäntilanteeseen nähden ehdin.

