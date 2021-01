Marianne Heikkilä siunasi hautaan oman veljensä, joka kuoli täysin yllättäen 50-vuotiaana: ”En voinut edes aavistaa, miten voi olla tällainen ikävä”

Marianne Heikkilä menetti veljensä kesällä.

Marianne Heikkilä on pitänyt yhtä puolisonsa Ismo Heikkilän kanssa 1990-luvun alusta lähtien. ”Pitkä parisuhde ei ole koskaan helppo, mutta se voi olla todella rikas aikuiseksi kasvamisen matka.”­

Marttaliiton pääsihteeri ja pappi Marianne Heikkilä, 52, menetti kesällä veljensä täysin yllättäen. Veli kuoli rakenteelliseen aivoinfarktiin 50-vuotiaana.

Hän kertoo ikävöivänsä veljeään yhä valtavasti.

– En ole ikinä kokenut tällaista. Kaipaus kovertaa ja menee luihin ja ytimiin.

– En voinut edes aavistaa, miten voi olla tällainen ikävä toista ihmistä. Se on toisenlaista ikävää kuin puolisoa kohtaan, jos hän on pois tai lapsia kohtaan, kun he eivät enää asu kotona.

Marianne käy veljensä haudalla Hietaniemen hautausmaalla lähes joka päivä.

– En voi vieläkään ymmärtää, että veljeäni ei enää ole täällä maailmassa.

Viimeiseksi jääneessä puhelussaan Marianne ehti sanoa veljelleen rakastavansa tätä.

’Ja mä sua, sisko’, oli veli sanonut.

Marianne sanoo pohtineensa, että juuri tällaisissa tilanteissa punnitaan myös se, mihin on pappina kouluttautunut ja mikä on elämän kantava voima.

– Jos sellaista ei olisi, en kyllä tiedä, jatkuisiko elämä.

Hänestä tuntuu irrationaaliselta ja nihilistiseltä, että elämä olisi vain tässä.

– Yhdelle annetaan muutama vuosi, toiselle kymmenen, jollekin koko pitkä elämä.

Marianne siunasi veljensä Hietaniemen kappelissa hautaan. Paikalla oli koronarajoitusten vuoksi paikalla vain lähimmät. Muut vieraat olivat mukana verkon välityksellä.

– Siunaus oli minulle ihana ja eheyttävä asia. Annoin tulla kaikki itkut. Oma surutyöni alkoi vasta hautajaisten jälkeen.

