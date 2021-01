Riina-Maija Palander ei hätkähdä Kallen avioerohakemuksesta: ”Tää on varmaan jo kymmenes kerta”

Riina-Maija Palander kuuli miehensä jättämästä erohakemuksesta asianajajaltaan. – Ei tässä nyt mitään tavallisesta poikkeavaa draamaa ole.

Yrittäjä Riina-Maija Palander ja ex-alppinisti Kalle Palander ovat olleet yhdessä lähes 14 vuotta ja heillä on kolme lasta.­

Alppinisti Kalle Palander hakee avioeroa vaimostaan Riina-Maija Palanderista, 43. Iltalehti kertoo Kallen jättäneen avioerohakemuksen Lapin käräjäoikeuteen 4.1.

” Aina kun meillä on isompi riita, Kalle laittaa suutuspäissään eron vireille.

Riina-Maija Palander kertoo saaneensa tiedon hakemuksesta tuolloin asianajajansa kautta, mutta ei kuulosta mitenkään yllättyneeltä saati järkyttyneeltä kommentoidessaan uutista Me Naisille puhelimitse.

– Voi tällainen on aivan normaalia meidän suhteessa. Aina kun meillä on isompi riita, Kalle laittaa suutuspäissään eron vireille, sinne taas paperi vilahtaa. Tää on varmaan jo kymmenes kerta, Riina hymähtää kotitilallaan Viron Ontikassa.

– Yleensä ne paperit vedetään takaisin parin viikon päästä. En yhtään tiedä, miten tällä kertaa käy. Voi olla, että ero peruuntuu tai sitten ei. Mun kaveritkin tietävät, että tällaista meillä on. Näitä nyt tulee ja menee.

Tämänkertainen kriisi parisuhteessa alkoi joulukuussa Kallen korviin kantautuneesta huhusta, jonka mukaan Riinalla olisi toinen mies. Riina on väitteen kiistänyt ja kertoo keskustelleensa asian halki Kallen kanssa.

Lue lisää: ”En aio muuttaa käytöstäni” – Riina-Maija Palander vastaa kohuun aviokriisistään Kalle Palanderin kanssa

– Nyt kaikki kyselevät erohakemuksesta minulta, vaikka oikeasti siitä pitäisi kysyä Kallelta. Minä en ole sellaista aloitetta tehnyt. Tää on ihan sama, jos kysyisit kommentteja miltä tuntuu, kun naapuri on ostanut uuden auton. Mitä osuutta minulla siihen on?

” Erohakemus voi olla iso juttu muissa suomalaisperheissä mutta ei meillä.

Riina-Maijaa melkein huvittaa käsitys, että Palandereiden avioerohakemusta pidetään murheellisena ja dramaattisena uutisena.

– Erohakemus voi olla iso juttu muissa suomalaisperheissä mutta ei meillä. Sehän on yksi hiton paperi vain. Olen ylipäätään sitä mieltä, että koko avioliitto on turha instituutio. Ihmiset voisivat hyvin olla yhdessä ilman sitäkin.

Riina-Maija on tavannut puolisonsa viimeksi joulukuun puolivälissä, kun Kalle otti perheen kolme kouluikäistä lasta mukaansa lomalle Suomeen. Riina kertoo parin pitäneen yhteyttä Whatsapp-viestein ja puhelimitse.

– Ei tässä nyt mitään tavallisesta poikkeavaa draamaa ole. Tässä just kyselin, syödäänkö pihvit torstaina, kun tavataan.