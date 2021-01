Jere Karalahti kertoo, mihin tuhlasi NHL-miljoonansa – vastaus saa Arto-isän pyörittelemään päätään: ”Mitä teet työksesi nyt?”

Ex-huippukiekkoilija Jere Karalahden isä Arto Karalahti on entinen huumepoliisi ja murharyhmän tutkinnanjohtaja. – Itse en olisi voinut ikinä olla poliisi, en ikinä, Jere sanoo.

Arto Karalahti on eläkkeelle jäänyt rikosylikomisario, mutta myös hänellä on menneisyytensä. ”Sanotaanko näin, että viina ei sovi kenellekään meidän suvussamme.”­

Arto Karalahden, 70, mukaan hänen poikansa Jere Karalahden, 45, jalat ovat aina olleet puoli metriä irti maasta.

– Minun jalkani ovat aina olleet maassa, mutta täysin eri planeetalla kuin isällä, Jere vastaa isälleen.

Miehet eri planeetalta, totta tosiaan.

Arto on eläkkeelle jäänyt rikosylikomisario, joka teki 44 vuoden mittaisen uran muun muassa huumepoliisina ja murharyhmän tutkinnanjohtajana. Yhteiskunnan tukipilari, kuten Jere kuvailee.

– Kunnioitan suuresti isän uraa ja kaikkea sitä, mitä hän on saavuttanut. En vain itse olisi ikinä voinut olla poliisi. En ikinä.

Jereä yhteiskunnan normit ovat aina ahdistaneet. Hän on halunnut tehdä omat valintansa välittämättä siitä, mitä auktoriteetit yrittävät sanoa. Jere on tuntenut olevansa ennen kaikkea lähiön kasvatti, kapinallinen.

Kapina on johtanut vertaansa vailla oleviin saavutuksiin urheilu-uralla, mutta myös huumeiden käyttöön, alkoholismiin ja mittavaan rikosrekisteriin. Mitään hän ei kuitenkaan kadu.

– Kaikki tuo on johtanut siihen, missä olen tänä päivänä. Olen oikeasti onnellinen ja saan elää omannäköistä elämää.

Arto ei usko poikaansa.

– Ihan varmasti kaduttaa ainakin se NHL.

Jere ehti pelata maailman kovimmassa liigassa melkein neljä kautta vuosina 1999–2002. Käsistä riistäytynyt alkoholinkäyttö toi lopulta puolen vuoden pelikiellon. Seura laittoi Jeren selkä seinää vasten: joko hän menisi neljän kuukauden päihdekuntoutusjaksolle tai sai lähtöpassit liigasta.

Jere päätyi jälkimmäiseen.

– En olisi jaksanut sitä kyttäämistä ja rajoittamista.

Isä pyörittelee päätään. Hän uskoo, että Jere olisi pelannut pitkän ja menestyksekkään uran NHL:ssä ilman päihteitä. Nyt hänellä olisi tilillään miljoonia. Jere kohauttaa hartioitaan ja toteaa, ettei rahalla ole hänelle merkitystä. Hänen onnellisuutensa ei riipu materiasta.

– NHL:ssä Jere sai neljä miljoonaa kaudessa. Mihin ne rahat menivät?

– Oli hienot autot, asunnot ja ravintolat. Siihen päälle vielä juhliminen, johon paloi helposti kymppitonni viikonlopussa.

Lisää isällistä päänpyörittelyä.

– Mitä teet työksesi nyt? Tai mitä aiot tehdä, kun joskus kasvat isoksi?

Jeren kasvoille leviää ilkikurinen hymy.

– En aio ikinä kasvaa isoksi.

Miten poliisi-isä suhtautui poikansa huumeidenkäyttöön? Miten suhden Nannaan on Jeren mielestä vaikuttanut häneen? Jerellä on tytär Minskissä, mitä Jere ja Arto kertovat siitä? Lue koko Meidän suhde -haastattelu tuoreesta Me Naisista 2/2021. Digilehden voit lukea tästä.