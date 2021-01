Näyttelijä Matti Onnismaa yritti nuoruudessaan piilotella herkkyyttään – liikuttuu nykyään jopa kaurapuuromainoksesta

– Minun nuoruudessani herkkyyttä pidettiin miehillä heikkoutena, näyttelijä Matti Onnismaa, 61, sanoo ja kehuu uutta sukupolvea.

Matti Onnismaa, 61, on näyttelijä, jolla on harvinainen titteli. Hän on nimittäin näyttelijä, joka on tehnyt 2010-luvulla eniten sivurooleja koko maassa. Karkurit-sarjassa hänet kuitenkin nähdään pääosassa poliisina.

– Yleensä minulla on teatterin ohessa yhden tai kahden päivän pätkiä, jonka pienemmät sivuosat vievät. Muutama vuosi sitten saatoin tuntea turhautuneisuutta, mutta työ on työtä, oli sitä päivä tai viikko. Ja rakastan työtäni, näyttelijä kertoi C Moren uutuussarjan lehdistöpäivässä.

Näyttelijä Matista tuli 23-vuotiaana. Sitä ennen hän ajatteli merimiehen tai rekkakuskin uraa.

– Olen aina ollut luonteeltani herkkä. Nuorempana sitä yritti piilotella. Sen takia en päätynyt merille. Ajattelin, että tietynlainen arkuuteni ei sovi siihen hommaan. Tein hommia rekkakuskina, mutta koin etten pärjännyt, sillä sekin maailma vaati erilaista äijyyttä.

Vaikka töitä näyttelijänä on riittänyt, Teatterikorkeakouluun Matti ei päässyt ikinä, vaikka haki kymmenen kertaa.

” Jos olen oikein herkillä, liikutun mistä vain.

Näyttelijän työssä Matti kokee löytäneensä kanavan herkkyydelleen.

– Kun uskalsin avata itseäni siinä ympäristössä, maailma aukesi eri tavalla ja löysin paikkani.

– Herkkyys on kantava voima! Nykyään sitä liikuttuu luvattoman paljon, kun sen antaa vapaasti näkyä. En tiedä, onko se iän tuomaa varmuutta vai mitä, mutta en häpeile sitä. Jos olen oikein herkillä, liikutun mistä vain. Kerran jopa kaurapuuromainoksesta!

Matti iloitsee siitä, että nykyään nuoret uskaltavat olla avoimemmin omia itsejään.

– Minun nuoruudessani herkkyyttä pidettiin miehillä heikkoutena. Minulla on ainakin sellainen kuva, että nuoret miehet ovat avoimempia ja näyttävät tunteitaan eri tavalla. Meidän ikäpolvemme vielä rimpuili vastaan. Tämä nykyinen on parempi.