Näyttelijä Maria Kuusiluoma kohtasi 30-vuotiaana niin paljon menetyksiä, että tunsi putoavansa tyhjyyteen

Näyttelijä Maria Kuusiluoma omaksui lapsuudestaan työteliäisyyden ja sisun, mutta on vanhempana opetellut tunnistamaan omat rajansa.

Maria Kuusiluoma, 51, kertoo, että hänellä oli monin tavoin erikoinen lapsuus. Perhe asui maatalossa, mutta vain neljän kilometrin päässä Porin keskustasta.

– Meillä oli sikatila ja maanviljelyä, ja varhaislapsuudessani tilalla oli myös lampaita ja lehmiä. Erikoisinta oli kuitenkin se, että maatalon emäntä, äitini Ritva, oli pyörätuolissa.

Äiti oli saanut lapsuudessaan poliotartunnan ja joutunyt viettämään kymmenen vuotta elämästään sairaalassa.

– Äidin kohtelu oli silloiseen tapaan julmaa – jos hän ei suostunut syömään ajallaan, häntä rankaistiin sulkemalla pimeään hissikuiluun. Se oli silkkaa sadismia. Kaikesta kokemastaan huolimatta äidistäni kasvoi vahva ja monin tavoin lahjakas nainen, Maria kertoo.

Myöhemmin Marian äiti työskenteli Porin tyttölyseon musiikinopettajana, opetti laulua ja pianonsoittoa yksityisesti ja osallistui Porin kunnallispolitiikkaan.

– Äidin tärkein oppi minulle oli se, että ihmisistä kannattaa pikemminkin pitää kuin tuomita heitä. On tietoinen valinta, onko ihminen katkera kaikesta kokemastaan vai ei.

Marian äiti kuoli, kun tytär oli 30-vuotias. Isä oli kuollut jo kolme vuotta aiemmin ja hänen jälkeensä äidinisä, joka asui Marian lapsuudenkodissa.

– Tunsin putoavani tyhjyyteen. En ollut kuvitellut menettäväni vanhempiani niin nuorena.

– Minun piti isoveljeni Antti-Pekan kanssa ottaa vastuu maatalostamme Porissa. Tiesimme, miten jäätävää työntekoa tilan pitäminen oli ollut. Päivän tinki piti tehdä joka päivä, sen ankara isoisäni oli opettanut. Sitä periaatetta noudatettiin viimeiseen asti.

Samoihin vuosiin osui myös ero monivuotisesta parisuhteesta. Maria Kuusiluoma sanoo nyt, että vuonna 2005 tehty eropäätös oli hänelle suuri helpotus.

– Tunsin vapautuneeni kahleista, joihin suhteemme oli päätynyt.

Nyt Maria elää onnellisessa parisuhteessa. Hänellä ja hänen miehellään Andylla on kaksi lasta, 11-vuotias poika Luca ja 10-vuotias tytär Luna.

– Meillä on räiskyvä suhde, mutta vuodet ovat tehneet tehtävänsä. Myös lapset rauhoittavat parisuhdetta.

Maria on omaksunut lapsuudestaan työteliäisyyden ja sisun, mutta on opetellut vanhemmiten hyväksymään itsensä ja tunnistamaan omat rajansa.

– Niiden venyttäminen lähtee itsestä, ei tarpeesta miellyttää muita.

