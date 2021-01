Näyttelijä Pelle Heikkilä, 42, syyllistyi nuorena rikoksiin – lopulta yksi rikosylikonstaapeli sanoi sanat, jotka saivat suunnan muuttumaan

Pelle Heikkilä oli levoton nuori, jonka päättötodistuksessa ei ole hurraamista. Hän ehti jo ajautua huonoille teille, kunnes löysi elämälleen suunnan näyttelemisestä.

Pelle Heikkilä, 42, on tuttu monista rooleista rikollisena ja psykopaattinakin, mutta tammikuun lopulla C More -suoratoistopalvelussa alkavassa sarjassa Karkurit hän näyttelee ensimmäistä kertaa poliisia.

Harva tietää, että ennen näyttelijänuraa Pelle jäi nuorena kiinni varastelusta ja rikoksista.

Kyseessä oli hänen mukaansa monen asian ja huonon sattuman summa. Pelle oli koulussa vilkas. Isä oli kotona ja ollut pitkään työttömänä. Yläasteella levottoman pojan käytös kiinnitti koulussa henkilökunnan huomion.

– Minulla on diagnosoimaton ADHD. Koulussa alettiin epäillä, käytänkö huumeita. Epäilystä soitettiin vanhemmille ja jopa kavereideni vanhemmille, että minun kanssani ei kannata olla.

Tilanne tuntui Pellestä käsittämättömältä, sillä hän ei ollut koskaan kokeillut mitään huumausainetta.

– Lopulta vanhemmat alkoivat vähän uskoa koulua. Koululla kävi jopa poliisi katsomassa tilannetta. Hän vakuutteli, että tuo poika ei kyllä käytä aineita.

Lopulta koulu ja vanhemmat sopivat, että koulu voi määrätä pojan huumetesteihin, jos käytös näyttäisi epäilyttävältä. Niin myös tehtiin. Testi oli negatiivinen.

– Oli sovittu, että epäilyä pyydetään testin jälkeen anteeksi. Sain koululta lapun, jossa luki ”anteeksi, kun en voinut auttaa sinua”.

Huume-epäilyjen myötä Pelle menetti uskonsa auktoriteetteja kohtaan.

– Yhdeksännellä luokalla en juuri enää koulussa käynyt. Sain todella huonon päättötodistuksen. Kun isä sai töitä Loviisasta, lähdin mukaan.

Fiksu jätkä

Loviisassa Pelle ajautui huonoon seuraan. Tuona aikana hän teki myös rikoksia, joista osasta hän jäi kiinni.

Vähän alle parikymppisenä Pelle vietti muutaman vuorokauden kuulusteltavana. Silloin hän tapasi rikosylikomisarion, joka muutti nuoren miehen elämän suunnan.

– Tuo poliisi sanoi minulle, että Pelle sä olet fiksu jätkä, sä vain voit huonosti! Sä voit vielä kääntää elämän suunnan täysin.

Samainen rikosylikomisario myös soitti vuosien ajan nuoren miehen perään, kyseli kuulumisia ja oli kiinnostunut Pellen elämästä. Sen jälkeen Pelle ei enää tehnyt rikoksia. Pelle kuitenkin masentui ja asui pitkään kotona. Läheiset olivat huolissaan nuoren tulevaisuudesta.

– Äitini hoki, että kun saisit edes jonkin työn. Monet kaverini olivat törttöilyjeni aikana opiskelleet, osa oli jo ammatissakin. Minä tuskastelin, että en pääse todistuksellani minnekään. Silloin yksi kaveri sanoi, että Teatterikorkeakouluun ei tarvita toisen asteen tutkintoa, vaan voi hakea suoraan!

” Minulla on kova halu päästä jeesimään vuorostani muita.

Pelle ei kertonut kenellekään pääsykoeaikomuksestaan. Kaikkien yllätykseksi hän pääsi ensi yrittämällä sisään 26-vuotiaana.

– Olin täysin kokematon, nähnyt viimeksi 11-vuotiaana teatterissa näytelmän, mutta raati näki potentiaalin. Kun äiti kuuli koulupaikastani, hän alkoi itkeä.

Teatterikouluaikaa Pelle kuvailee aikuisten päivähoidoksi.

– Sain vihdoin elämään rytmin. Oli helpottavaa tulla vain aamulla paikalle ja muut sanoivat, mitä tehdä seuraavaksi. ADHD-taipumukseni näkyi lähinnä teatterihistorian luennoilla, joissa minulla oli vaikeuksia pysytellä muutama tunti aloillani, näyttelijä kertoi Karkurit-sarjan lehdistötilaisuudessa.

Kolmen tyttären isä

Pelle on 8-, 5- ja 2-vuotiaiden tyttärien isä.

– Olen jo tässä vaiheessa puhunut heille taustastani avoimesti.

Pelle muistelee yhä lämpimästi häntä aikanaan auttanutta rikoskonstaapelia ja haluaisi vuorostaan auttaa syrjäytymisvaarassa olevia nuoria miehiä.

Hän haaveilee rakkaan harrastuksensa jujutsun yhdistämisestä juttutuokioihin.

– Siinä nuoret pääsisivät ensin purkamaan turvallisessa ympäristössä turhautuneisuuttaan ja aggressioitaan. Siinä pääsee tappelemaan oman egonsa kanssa. Sen jälkeen on helpompi käydä miesten välisiä keskusteluita. Ne ovat olleet itselleni takki auki -tilanteita, joissa voi kokea veljeyttä. Minulla on kova halu päästä jeesimään vuorostani muita.

Pelle uskoo, että nuorelle annetulla rakkaudella ja ajalla pystyy auttamaan jo paljon.

– Suomen kieli on tietääkseni ainoa kieli, jossa on sana väliinputoaja. Se kertoo jotakin tästä yhteiskunnasta. Minäkin olin sellainen, mutta selvisin. Uskon, että onnen ei tarvitse löytyä teatterikoulusta, se voi löytyä myös kivasta työporukasta varastolla tai mieleisestä harrastuksesta.