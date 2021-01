Huomaatko, kun sinua manipuloidaan? Nämä merkit paljastavat henkisen pelaamisen – etenkin yhdestä hälytyskellojen pitäisi soida

Jos päädyt väittelemään taitavan manipuloijan kanssa, et voi voittaa.

Jokainen on törmännyt joskus ihmiseen, jonka kanssa keskustelut saavat nopeasti oudon sävyn. Vaikka itse tietäisi olevansa oikeassa – ja takana olisi faktamuuri – tuntee koko ajan olevansa heikoilla jäillä. Keskustelu kääntyilee arvaamattomiin suuntiin ja tuntuu, että jokainen suusta karannut lause vie vain syvemmälle suohon. Mistä oikein on kyse?

Psychology Today listasi tekniikat, joita manipuloivat ihmiset käyttävät saadakseen tahtonsa läpi. Kuulostaako tutulta?

Manipuloijat yksinkertaistavat asioita. Heidän kanssaan pienikin erimielisyys voi muuttua suureksi moraaliseksi sodaksi. ”En voisi elää itseni kanssa, jos toimisin kuten sinä!” Äkkiä kaikki on mustavalkoista – ja jos et ole samaa mieltä, olet automaattisesti pimeyden puolella. Mitättömiä tapahtumia ja lausahduksia liioitellaan ja niistä vedetään suoria johtopäätöksiä, jotka todistavat toisen luoteen heikkoutta.

Manipuloijat suosivat ääri-ilmauksia. ”Ei koskaan” ja ”aina” vilisevät keskustelussa. Manipuloijat suosivat muutenkin liioittelevaa puhetyyliä. Jos sama kysymys kysytään kahdesti, se on jo ”häirintää” tai ”ajojahti”.

Manipuloijat rypevät tunteissa (mutta vain omissaan). Viattomasti alkaneissa keskusteluissa on äkkiä elämää suurempaa draamaa – loukatuksi tulemisen pohjavire on usein vahva. ”Minulla on ollut hirveä päivä, kuinka sinä voit tehdä tämän minulle?” Manipuloija korostaa omia tunteitaan ja odottaa, että kaikki muutkin keskittyvät hänen tuskaansa. Jos päädyt jonkun ihmisen kanssa koko ajan pyytelemään anteeksi sanomisiasi, hälytyskellojen pitäisi alkaa soida.

Manipuloijat muuttavat pelin sääntöjä. Jos he joutuvat keskustelussa ajetuksi nurkkaan, koko asetelma kääntyy yhtäkkiä ympäri. Nyt puhutaankin kiivaasti ihan jostain muusta aiheesta – ja jälleen sinä olet väärässä. Myös manipuloijan mielipiteet voivat vaihtua lennosta, eikä vanhoja vakaumuksia haluta muistella. Niitä ei ole koskaan ollutkaan.

Manipuloijat valikoivat totuutensa. He eivät suostu ottamaan vastaan faktoja, jotka eivät sovi heidän maailmankuvaansa ja suhtautuvat ylipäätään joustavasti totuuteen.

Manipuloivasti käyttäytyvät ihmiset eivät Psychology Todayn psykologi Loren Soeiron mukaan välttämättä pyri toiminnallaan pahaan. He saattavat vain olla sisältä rikki – kasvaneet toimintamalleihin, joissa anteeksipyynnön sijaan loukataan, kompromissien hakemisen sijaan hyökätään. Manipuloijat eivät pysty käsittelemään omia heikkouksiaan, vaan heijastavat ne muihin. Kyseinen käyttäytymismalli on Soiron mukaan tyypillinen rajatilapersoonallisuudesta kärsiville.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten sivuilla kesäkuussa 2018.