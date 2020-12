Kun Mari Leppäsestä tuli pappi, hänen syvin kauhunsa toteutui – Turun tuore piispa kertoo, miltä tuntuu, kun oma yhteisö kääntää selkänsä

Mari Leppänen on ensimmäinen nainen piispana Turun piispojen historiassa. Kun hänet vihittiin papiksi vuonna 2012, hänet erotettiin vanhoillislestadiolaisuudesta.

Mari Leppänen vihitään Turun piispaksi 7. helmikuuta. Hänellä on puoliso ja kolme lasta, ja hän asuu Liedossa.­

Turun tuore piispa, Mari Leppänen, 42, tietää, miltä tuntuu joutua ulosrajatuksi omasta joukosta. Kun hänet vuonna 2012 vihittiin papiksi ensimmäisenä vanhoillislestadiolaisena naisena, hänet erotettiin liikkeestä. Liikkeen valtavirta ei hyväksy naispappeutta.

Se oli kova paikka. Mari sanoo erottamisen olleen elämän taitekohta.

– Elämässäni on aika ennen sitä ja aika sen jälkeen.

Kipeimmältä tuntui tulla rajatuksi ulos omasta hengellisestä kodista.

– Jokainen ihminen toivoo, että on rakastettu ja hyväksytty omassa elämänpiirissään. Ihmisen syvin kauhu on, kun tulee rajatuksi ulos. Kun se toteutuu, on aika yksinäinen.

Lohtua ja voimaa toivat läheiset ja työ. Hiljaisuus ja rauha. Tukea tuli kirkon sisältä.

– Kannan ulkopuolisuuden kokemusta loppuelämäni. Siitä on tullut osa identiteettiä.

Tämä kokemus on auttanut häntä ymmärtämään hengellisiin ja inhimillisiin yhteisöihin liittyvää ulossulkemisen mekanismia.

– Tunnistan sen herkästi. Tunnistan helposti ihmiset, jotka kokevat ulkopuolisuutta. Koen heihin yhteyttä, hän sanoo.

– Viime kesänä oivalsin, että ehkä ulkopuolisuuden haavan ei pidäkään mennä umpeen. Kun se pysyy avoimena, säilyy myös herkkyys ihmisten ja Jumalan suhteen.

