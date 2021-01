”Pitäisi opetella positiivista narsismia”, sanoo Lauri Tilkanen – ajatuksen taustalla on äidin neuvo

Lauri Tilkanen uskoo vanhenevansa lempeäksi papaksi. Sitä ennen olisi hyvä oppia olemaan vähän narsistisempi. Lauri vastasi lukijoiden kysymyksiin Me Naisten Lukijan puolesta kyselen -juttusarjassa.

Mikä näyttelemistäsi rooleista muistuttaa eniten sinua itseäsi?

Rooleihin on aika vaikea samastua täysin, koska kyseessä on aina toinen henkilö, mutta on niissä kaikissa jotain omaa. Pohjolan laki -sarjan Matti Pohjolalla on suhteessa työhön samanlaisia piirteitä kuin minulla: hänkin on aika periksiantamaton ja ainakin alkuvaiheessa motivoitunut. Hänellä on myös hyvä muisti. Oma muistini on kehittynyt paljon työssäni. Saatan ottaa tekstit haltuun samana päivänä kuin kuvataan, mutta ne myös unohtuvat nopeasti. Hahmoni ahdistuneisuutta en jaa.

Onko sinulla narsistisia persoonallisuuden piirteitä?

En ainakaan ole kuullut, että minulla olisi niitä. Äitini on neuvonut, että minun pitäisi ehkä ennemminkin opetella antamaan vähän enemmän itselleni eikä aina niin paljon muille. Ehkä minun pitäisi opetella sellaista positiivista narsismia, jos sellaista on.

Ovatko silmäsi oikeasti noin turkoosit vai käytätkö värillisiä piilolinssejä?

Joissakin rooleissa on ollut piilolinssejä, esimerkiksi venäläistä kyborgia näytellessäni minulla oli valkoiset pupillit, mutta arjessa en käytä piilolinssejä. Silmieni väri taitaa olla periytynyt isän puolelta, äitini on ruskeasilmäinen.

Onko sinuun kohdistunut seksuaalista häirintää?

On ja ihan varmasti alalla on muitakin miehiä, jotka ovat kokeneet seksuaalista häirintää. Olen kokenut häirinnän ahdistavana, mutta olen myös itse puuttunut niihin tilanteisiin, ja asiat on käsitelty ahdistelleiden henkilöiden kanssa.

Mitä toivelistallasi on?

Sillä oli mökki, ja nyt minulla on sellainen vuokralla. Toinen pitkäaikainen haaveeni oli omistusasunto, ja sekin tavoite on tänä vuonna saavutettu. Tällä hetkellä listallani ei ole seuraavaa haavetta.

Miten isyys on muuttanut sinua?

Elämääni on jo 23-vuotiaana tullut ex-puolisoni kaksi lasta, ja yhteinen lapsemme on nyt 6-vuotias. Isyys on tuonut elämään merkityksellisyyttä: aina on ihminen, joka tarvitsee minua. Myös elämän prioriteetit ja ajankäyttö ovat muuttuneet. Jos ennen lapsia olikin paljon vapaa-aikaa, sitä ei välttämättä hyödyntänyt. Nyt kun vapaata on rajallisesti, pienenkin oman ajan hyödyntää ja siitä nauttii eri ihan eri tavalla.

Onko sinua kiusattu koulussa?

On kyllä. Olin lapsena tosi epävarma ja varpaillani ulkopuolisten kommenttien suhteen. Kiusaaminen vaikutti itsetuntooni. Se oli suusanallista ja sellaista, mikä saattaa tuntua tosi pieneltä, mutta joillekin pienet asiat voivat merkitä paljon isompia asioita.

Kenen elämää haluaisit kokeilla päivän ajan?

Voisin mielelläni olla vauva päivän ajan. Voisin vain syödä, leikkiä ja nukkua vaunuissa. Se kertoo ehkä tämänhetkisestä väsymystilastani.

Miten hoidat ulkonäköäsi?

Perusasioilla. Käyn suihkussa ja pidän huolta terveydestäni. Olen viime aikoina keskittynyt hyvinvointiini ja hommannut himani täyteen kaikkia lihaskunto- ja itsehoitovälineitä painopeitosta hierontavasaraan. Kiivaan työtahdin takia joistakin on muodostunut ihan välttämättömyyksiä, jotta pystyn myös palautumaan. Sellainen on esimerkiksi matalatehoista värähtelyä lähettävä patja, joka rauhoittaa hermostoa.

Millaisia piirteitä ihailet ihmisissä?

Avoimuutta tunteiden ilmaisussa. Ihailen myös suoruutta, iloa, rakastamista, innostumista ja rehellisyyttä. Omana parhaana piirteenäni pidän rauhallisuutta.

Mitä taitoja koet sinulta puuttuvan?

Monia! Toisaalta näyttelijän työ on siinä mielessä hyvä ammatti, että tulee opeteltua monia erilaisia taitoja. Olen harrastanut muun muassa kilpamiekkailua ja ratsastusta. Haluaisin opetella nukkumaan paremmin. Kuvausten jälkeen menee muutama tunti, että pystyn rauhoittumaan riittävästi nukahtaakseni. Haluaisin ottaa myös kitaran haltuun, jotta voisin joskus soittaa myös julkisesti. Se projekti onkin aika hyvässä vaiheessa.

Miksi Hollywood ei ole jo napannut sinua?

Alalla on kova kilpailu. Olen tehnyt lukuisia casting-nauhoja, joista muutamat ovat johtaneet pidemmälle. Haluan tehdä elokuvia, sarjoja ja teatteria, jotka puhuttelevat minua. Sillä ei ole väliä, ovatko ne Suomessa vai ulkomailla. Ulkomailla kuvaukset saattavat kestää puoli vuotta, joten esimerkiksi lasteni näkeminen jäisi vähiin.

Millaisena näet itsesi, kun olet pappaikäinen?

Jatkan varmaan työn tekemistä ihan loppuun saakka. Paikallaan oleminen ei ole minulle ominaista. Olen maaseudulta kotoisin ja huomaan nauttivani iän myötä yhä enemmän perusasioista, kuten luonnosta ja rauhasta, joten asun varmaankin maalla. Tähän asti olen muuttunut sitä lempeämmäksi, mitä vanhemmaksi olen tullut. Tuntuisi luontevalta olla lempeä papparainen.