Kjell Westö on mokannut usein rakkaudessa ja yksi asia häntä harmittaa edelleen: ”Ei ollut nuorempana paraatilajini”

Tässä juttusarjassa tunnetut suomalaiset kertovat elämänsä tärkeimmistä oivalluksista.

AVOIMUUS

”Mieluummin naiivi kuin kyyninen”

”Elämäni muuttui radikaalisti, kun täytin 50. Muutimme erillemme silloisen vaimoni, Jenny Westergårdin, kanssa. Toinen pojistamme, Benjamin, oli jo aikuinen ja toinen, Calle, täytti 19. Kaikki oli yhtäkkiä uutta. Oli vuosi 2011.

Olin ollut tunnettu kirjailija jo aika pitkään. Jouduin miettimään, miten suhtautua ihmisiin. Minulla oli vähän turvaton olo. Pohdin, pitääkö minun muuttua kyyniseksi ja epäileväksi, niin että aina kun tapaan uuden ihmisen, mietin mitä hän minusta haluaa. Vai olenko avoin, pikkuisen naiivi, jolloin saatan saada turpiini tai tulla hyväksikäytetyksi?

Päätin, että olen mieluummin jopa naiivin avoin kuin kyyninen. Se kannatti. Olen saanut uusia, hyviä ystäviä.

Olen toki myös tullut höynäytetyksi ja on ollut jokunen hankala rakkaussuhdekin. Joitakin avautumisiani olen katunut. Mutta huonoja juttuja on ollut tosi paljon vähemmän kuin hyviä. Antamalla saa myös todella paljon takaisin.

Kyynikko sanoo aina, että ihminen on paska. Minusta suurin osa ihmisistä on hyviä tyyppejä. Meillä ihmisillä on kaikenlaisia estoja, ja olemme rakentaneet suojamuureja siksi, että olemme saaneet turpiin. Silti suurin osa ihmisistä tarkoittaa hyvää.”

Melkein 3-vuotias. ”Äitini suvun silloisessa kesäpaikassa Tampereen Lielahdessa. Paikka myytiin ja talo purettiin 1960-luvun lopulla. Tilalla on nyt rivitaloja.”­

YSTÄVYYS

”Kun luopuu rooleista, ystävyys syvenee”

”Lapsuudessa olin huono poikien välisessä ystävyydessä. Minut pelasti se, että olin pallopeleissä suht hyvä. Minulta puuttui poikien – myöhemmin myös miesten – välinen rempseys. Olin helvetin huono miesten porukoissa. Minun oli helpompi ystävystyä tyttöjen ja sittemmin naisten kanssa.

1970–80-luvuilla miehen rooli oli kapea, ellei liikkunut ihan alakulttuureissa. Jossakin vaiheessa aloin aavistaa, että jos ei tarvitse esittää rooleja, vaan voi puhua avoimesti myös heikkouksistaan ja osoittaa herkkyyttään, saatan olla aika hyväkin ystävä myös miesten kanssa.

Olen parhaimmillani pienissä porukoissa. Inhoan edelleen – 59-vuotiaana – cocktail-kutsuja, mutta kun pääsen ihmisten kanssa oikeasti juttelemaan, olen sosiaalinen ihminen.

Vasta viisikymppisenä tajusin, mitä miestenvälinen ystävyys on. Silti, kun vuoden 2015 tienoilla voin niin pahoin, etten nukkunut ja olin ihan loppu, niin kyllä minä siitä naispuolisille kavereille uskouduin. Miesten kesken näissä tilanteissa helposti sanotaan, että nyt menee huonosti – puhutaan siitä joskus toiste.”

Vuosi 1975. ”Kuusi vuotta nuoremman veljeni Mårtenin kanssa perheen hiihtolomamatkalla, muistaakseni Tahkovuorella.”­

PERHEASIOITA

”Vastuu ja rakkaus pitävät oikealla raiteella”

”Nuorena kapinoin: lukiossa, korkeakoulussa ja työpaikoillani. Pahimmat sekoiluvuoteni olivat 19–22-vuotiaana. Silloin mikään ei pysynyt kasassa. Kun aloin seurustella Jennyn kanssa, olin jo vähän rauhoittunut. Tosin oli meilläkin aika räjähdysherkkää se touhu.

Minulle oli onnenpotku, että tulin isäksi 26-vuotiaana ja uudelleen 30-vuotiaana. Lapset antoivat elämälleni suunnan. Kun nuorempi lapsi teki tuloaan, viimeistelin toista novellikokoelmaani sellaisella fiiliksellä, että kohta olen kahden lapsen isä enkä tule 18 vuoteen kirjoittamaan mitään kunnollista. Että aika ei riitä.

Kävi päinvastoin. En olisi kirjoittamassa tässä yhdeksättä romaaniani, jollen olisi kahden lapsen isä.

Rakkaus ja vastuu lapsista pitivät minut oikealla raiteella. Kypsyin ihmisenä. Tajusin olleeni hakoteillä: kapakassa notkumiset, jatkot pikkutunneilla ja krapulat loppuivat pikku hiljaa. Aloin taas kalastaa ja pelata jalkapalloa. Suhde luontoon palasi.

1990-luvun loppupuoli. ”Poikieni Callen (vas.) ja Benjaminin (oik.) kanssa mökillä.”­

Lasten ollessa pieniä olimme Jennyn kanssa hyvä tiimi. Olimme hankkineet kesäpaikan, tosi ränsistyneen torpan, jota aika vähillä rahoillamme kunnostimme hitaasti. Meillä oli tasavertainen suhde lastenhoidossa.

Jennyllä oli hyvä ura Ylessä. Minä olin heittäytynyt lamavuosina kirjailijaksi, eivätkä kirjani tuolloin myyneet. Talous oli tiukoilla ja hermotkin välillä.

Minulla oli alitajuinen malli siitä, että isä tekee uraa ja äiti on – jos ei kotiäiti – niin ainakin tienaa vähemmän. Se johtui taustastani. Vanhempani olivat molemmat Hankenin, ruotsinkielisen kauppakorkeakoulun, käyneitä. Asuimme ensin Munkkivuoressa, sitten vauraassa Munkkiniemessä. Isäni oli musiikkikonsernin toimitusjohtaja, äiti oli osa-aikatöissä seurakunnan kanslistina.

Minä ja Jenny pärjäsimme taloudellisesti siksi, että vaimollani oli hyvä palkka. Jos olisin ollut säyseämpi luonne tai älykkäämpi, niin olisin tajunnut, että se on ihan fine. Mutta se oli minulle vaikeaa. Oli tärkeää alkaa menestyä itse ja tienata rahaa.”

OMA PAIKKA

”Viisikymppisenä ei ole helppo vaihtaa maata”

”Kun elää elämäänsä uran ja matkustamisen ehdoilla ja kun elämään tulee viisikymppisenä tosi isoja muutoksia, syntyy tietynlainen yksinäisyys suhteessa niihin ihmisiin, jotka elävät vakaampaa elämää. He ovat ehkä asuneet vuosikymmeniä samassa asunnossa. On sama avioliitto.

Muistan marraskuiset illat hotellihuoneissa eri puolilla Suomea ja Ruotsia. Kirjailijaesiintyminen on ohi ja ihmiset menneet koteihinsa, kodin lämpöön, ja minä istun hotellihuoneessani yksin. Katson pienen kaupungin toria: ei ristinsielua. Sellaisen kesti paremmin, kun oli koti, vaimo ja lapset, joiden luokse palata.

Minulla ei ollut avioeron jälkeen kotia Helsingissä. Asuin vuodet 2011–2014 käytännössä Ruotsissa, sillä minulla oli siellä rakkaussuhde. Olin Suomessa kirjoilla isäni rivitalo­asunnossa Tapiolassa, jossa minulla oli pieni huone. Sittemmin hankin Helsingistä yöpymisasunnon. Kun ihmiset kysyivät, missä sinä oikein asut, sanoin, että Norwegianilla.

Tajusin vähitellen, että siirtyminen Ruotsiin ei tule onnistumaan – huolimatta siitä, että tunnen maan politiikan ja kulttuurin ja minulla oli hyvä suhde ja hyviä ystäviä. Olin ajanut itseni yli 50-vuotiaana sellaiseen tilaan, että olin kahden eri maan välissä enkä oikeastaan missään. Mietin, että olinko tehnyt ison virheen.

Vuonna 2014 muutin takaisin Suomeen. Pojista oli tullut aikuisia nomadeja, oli ikääntyvät vanhemmat, ystävät ja soitin kitaraa kahdessa bändissä.

Vuosi 2016. ”Keikalla WHAT?-bändin kanssa Kotkan Kairossa. Minä oikealla.”­

Olen sikäli onnekas, että kaikki päättyi hyvin. En menettänyt lukijakuntaani Suomessa, tapasin joidenkin vuosien jälkeen Lenan ja meillä on asiat tosi hyvin. Lisäksi minulla on mielestäni oikein hyvä ja ystävällinen suhde entiseen vaimooni. Ottaen huomioon, miten sekavia asiat olivat 7–8 vuotta sitten, ne ovat landanneet hyvin.

En kadu, mutta on siinä haasteensa, kun kaikki menee uusiksi viisikymppisenä.”

PARISUHDE

”Avioliitto ei vaadi yhteen muuttoa”

”Kun menimme nykyisen vaimoni Lenan kanssa naimisiin pari vuotta sitten, oli selkeä päätös, ettemme muuta yhteen emmekä hanki yhteistä lasta. Lena oli tuolloin 41-vuotias.

Lenalla on kaksi alaikäistä lasta. En ole heille varaisä. Heillä on läsnäolevä isä, joka hoitaa heitä vuoroviikoin. Mutta tulen lasten kanssa hyvin toimeen, ja on hienoa vaihtaa ajatuksia heidän kanssaan.

Meillä on Lenan kanssa hyvin luottamuksellinen suhde. Puhuimme heti alussa asioita avoimesti selviksi. Ei tämä ihan uusperhekään ole, vaan tämmöinen vähän modernimpi kuvio. Se on toiminut hirveän hyvin.

Asumme saman ratikkareitin eri päissä, Lena Munkkiniemessä, minä Katajanokalla. Jotta tällainen arki toimii, se vaatii vapaa-ajattelua. Jos ajattelee liian paljon normien mukaan – että avioliiton ja yhdessäolon pitää olla tietynlaista – siitä on haittaa. Me ajattelemme, että yhdessä voi olla monella eri tavalla, eikä avioliiton mallin tarvitse olla sellainen, että näkee toisen joka päivä. Yhteyttä me kyllä pidämme päivittäin. WhatsApp-viestit kulkevat tosi tiivisti.

Kevät 2018. ”Lena ja minä lounaalla pienimuotoisten häiden jälkeen.”­

Tämä liittyy varmaankin myös siihen, että olemme molemmat taiteilijoita. Lena on lastenkirjailija ja kuvittaja. Tarvitsemme tosi paljon omaa tilaa työn tekemiseen.

Luonteemme sopivat yhteen. Totta kai välillä tulee jotain. Silloin kun emme ole yhdessä, Lenalla on lapsensa ja minä olen usein ypöyksin töitteni kanssa. Mutta olen siihen tottunut. Varmasti ensimmäinen avioliittoni meni karille osittain siksi, että minä vetäydyin omiin oloihin töideni kanssa.

Meitä yhdistää Lenan kanssa syvä rakkaus saaristoon ja mökkielämään. Me myös mietimme, että joidenkin vuosien kuluttua meillä ei tarvitse olla kahta asuntoa Helsingissä.”

JAKSAMINEN

”Aina ei tarvitse venyä”

”Olin kovilla, kun muutin Ruotsista takaisin Suomeen. Äitini kuoli samoihin aikoihin. Asiat olivat niin sekaisin, että kävin vuoden terapiassa.

Äidin kuolema on valtava ja traaginen tapahtuma kenelle tahansa. Minun äitini eli lisäksi vaikean elämän – hän kärsi vaikeasta masennuksesta. Suhteeni häneen oli erikoinen ja aika ajoin hankala. Hänen kuoltuaan tajusin ensimmäistä kertaa, että nyt en saa sisäisiä solmuja auki ajattelemalla itse.

Huomasin olevani sitä vanhakantaista miessukupolvea, joka sanoo, että minähän en millekään kallonkutistajalle mene. Mutta oli loistava päätös mennä terapiaan. Siitä on nyt nelisen vuotta. Olen pystynyt pitämään ”pimeät puoleni” ja mielialavaihteluni kurissa paremmin kuin ennen, koska ymmärrän enemmän itsestäni. Olen aina vaatinut töissäni itseltäni tosi paljon. Nyt ymmärrän, mitkä asiat rassaavat arjessani niin, että minun on otettava tilaa itselleni.

Vuosi 2020. ”Tammisaaren ulkosaaristossa. Minun on säännöllisesti päästävä kalastamaan.”­

Muistan, kuinka eräs opiskelukaverini aikoinaan sanoi minulle, että olen omituisin ihminen, jonka hän on tavannut: ’Sinun ja maailman välissä ei tunnu olevan suodatinta ollenkaan. Reagoit kaikkeen täysillä.’

Tajusin vasta yli viisikymppisenä kommentin olevan todennäköisesti totta. En voi olla sosiaalinen ja paahtaa putkeen viikko toisensa jälkeen, vaan minun on saatava olla rauhassa ja sulatella asiat. Minun ei tarvitse aina venyä kaikkialle. Muuten väsyn. On ollut helpotus ymmärtää tämä. Mutta edelleen minun on vaikea sanoa ei. Olen niin kiltti, että kun ihmiset pyytävät minua tulemaan johonkin tai tekemään jotakin, niin minähän teen.

Olen luvannut – en vain Lenalle, vaan muillekin läheisilleni – että opettelen säästämään itseäni. Näin yöunenikin säilyvät.

Viisikymppiseksi saakka nukuin kuin tukki, kriisitilanteissakin. Mutta nykyään, kun menen ylikierroksille, olen pahimmillaan ollut 4–5 vuorokautta nukkumatta. Se käy jo terveyden päälle.”

RAKKAUS

”Elämä opettaa pois ehdottomuudesta”

”Rakkaus on elämänalue, jossa olen mokannut paljon. Nyt ajattelen, että jos olet tavannut hyvän ihmisen ja hän odottaa sinulta uskollisuutta ja haluaa olla kanssasi, ole hänelle uskollinen. Se ei ollut nuorempana paraatilajini.

Toiseksi: Toiselle ihmiselle ei voi kääntää selkäänsä ja odottaa, että hän olisi siellä yhä pitkän ajan jälkeen. Jos kääntää selän ja sulkeutuu toiselta, nämä kaksi ihmistä etääntyvät toisistaan. Kolmas tärkeä asia on rehellisyys. Nuorempana en ollut aina rehellinen­ – en itselleni, enkä toisille. Se harmittaa.

30-vuotias. ”Naamavärkistä ja tukan mallista päättelen, että ollaan 1990-luvun alussa ja ilmeisesti rapujuhlissa.”­

Minulla oli aika pitkäänkin ennakkokäsityksiä, mitä rakkauden piti olla. Menin liian paljon omat tarpeet edellä – oli kyse kirjoittamisesta, matkustamisesta, läheisyydestä tai seksistä.

Välillä on ollut turhan myrskyisää. Se on johtunut minusta. En minä kauhean helppo ihminen ole ollut.

Nykyään, kun olen monessa liemessä keitetty, ajattelen, että asiat voivat olla monin eri tavoin. Mikään ei ole sementoitu.

Minussa on toisinaan sukuni pohjalaista ehdottomuutta. Sanon, että asioiden pitää mennä näin. Elämä kyllä opettaa, että ei mene, vaan se menee toisin. Ja se voi olla loppupeleissä oikein hyvin.”