Uutisankkuri palasi keski-ikäisenä koulunpenkille ja yllättyi – Ripsa Koskinen-Papunen: ”En hävinnytkään nuoremmilleni”

Ripsa Koskinen-Papunen, 53, opiskeli tv-toimittajan työnsä ohella personal traineriksi ja hyvinvointi- sekä ravintovalmentajaksi.

Ripsa Koskinen-Papusen hyvinvointiheräämiseen ei tarvittu suurta elämänkriisiä, mutta yhden rakkaan projektin päättyminen kyllä. Kun suosittu ajankohtaisohjelma 45 minuuttia aikoinaan tylysti lopetettiin – Ripsa ehti tehdä sitä yhdeksän vuotta – ratkaisu turhautti ja ylimääräinen energia piti ohjata muuhun.

Uutisankkuri lähti päivätyönsä rinnalla opiskelemaan ja valmistui ensin vuonna 2014 personal traineriksi ja myöhemmin hyvinvointi- sekä ravintovalmentajaksi. Nuoruudessa ala oli jäänyt kakkoseksi valtiotieteellisen opinnoille ja toimittajanuralle.

– Aluksi jännitti, olisinko kurssini vanhin, mutta en ollutkaan kummajainen. Eletystä elämästä olikin hyötyä: monet asiat oli helpompi hahmottaa, kun niistä tiesi jo jotain, ja työssä olin tottunut nopeasti omaksumaan tiedosta sen oleellisen, nyt 53-vuotias Ripsa sanoo.

– Sitä paitsi, olihan se imartelevaa, etten fyysisissä jutuissa hävinnytkään nuoremmilleni, päinvastoin.

” Jossain vaiheessa elämästä tuli suorittamista.

Vaikka Ripsa oli aina elänyt terveytensä kannalta suht järkevästi, koulutus pisti käymään läpi omaakin elämää.

– Havahduin tajuamaan hyvinvoinnin kokonaisvaltaisuuden ja ettei sillä tarkoiteta vain ravintoa ja liikkumista. Opinnot saivat tekemään korjausliikkeitä omassakin elämässä. Yksi tärkeimmistä oli miettiä, mihin aikani oikein käytän, Ripsa sanoo.

– Olen vähän sellainen duracellpupu. Jossain vaiheessa elämästä tuli suorittamista, ja olen vasta hiljalleen oppinut priorisoimaan tekemisiäni. Jos yrittää ihan kaikkea, ei ehdi nauttia mistään. Elämä on antoisampaa, jos hetkissä ehtii tajuta niiden arvon tai edes niiden tylsyyden.

Nyt oivalluksista on syntynyt kirja, Ripsaus parempaa elämää. Siihen Ripsa paketoi käytännönläheiset vinkkinsä hyvän oloon ja terveellisempään elämään sekä perspotkuksi niille, jotka hyötyisivät pienestä ryhtiliikkeestä.

– Minulla on pienenä ”elämänfilosofiana” ajatus, että on kivempi voida hyvin kuin huonosti. Usein sen eteen ei tarvitse tehdä mitään järkälemäistä. Yksikin pieni hyvinvointia lisäävä teko on tyhjää parempi.

” Arjen keskelle on turha mennä neuvomaan, että syöt nyt vain rahkaa siellä himassa ja keskityt itseesi.

Juuri nyt koronasta ja kirjakiireistä johtuen Ripsa ei ole ottanut PT-valmennettavia, mutta joskus sitten taas.

Ripsa kertoo valmentaneensa enimmäkseen ikäisiään naisia ja miehiä. Yhteistä kemiaa tukee elämäntilanteiden ja arjen ymmärtäminen.

– Asiakkaat huomaavat, että tajuan, mitä kaikkea elämään kuuluu. Työn ja perhearjen keskelle on turha mennä neuvomaan, että syöt nyt vain rahkaa siellä himassa ja keskityt itseesi. Realismia siihenkin tarvitaan.

Miten Ripsa hyvinvointiura näkyy Maikkarin uutistoimituksessa? Millaisia korjausliikkeitä hän on tehnyt omassa elämässään? Mitä Ripsa kertoo perheensä toisesta kodista Espanjassa ja 30 vuodestaan julkisuudessa? Lue Ripsan koko haastattelu sekä parhaat hyvinvointivinkit Me Naisten uusimmasta numerosta 53/2020. Tuoreen digilehden voit lukea täällä.