Matilda, 21, kyllästyi Tinderiin muutamassa päivässä ja vaihtoi sovellusta – selvitimme, miten toimii Jodel-treffailu

Jodel-deittailussa on jotain uutta, mutta myös hieman vanhaa kirjepalstojen henkeä. Siihen turvautuvat etenkin ne, jotka ovat saaneet tarpeekseen Tinderin ulkonäkökeskeisyydestä.

Monille Jodel on jo tuttu sana. Viime vuosina suosiotaan kasvattanut mobiilisovellus on kuin Suomi24-keskustelupalstan moderni pikkusisarus, sillä se perustuu anonyymeihin viestiketjuihin ja -kanaviin. Tyypillisin Jodelin käyttäjä lienee 20–30-vuotias kaupunkilaisnuori.

Jodelissa voi luoda viestiketjujen aloituksia sekä keskustella muiden lähialueella olevien ”jodlaajien” kanssa. Sovellus hyödyntää puhelimen sijaintitietoa, joten keskustelut ovat aina paikallisia. Sovelluksessa voi myös tarkastella haluamansa paikkakunnan keskusteluita, vaikkei itse olisi paikan päällä.

Yksi Jodelin nousevista ilmiöistä ovat treffikanavat, joiden kautta etsitään kumppaneita niin tositarkoituksella kuin vähemmän tosissaankin. Viestikanavien nimet antavat viitteitä siitä, millaisen seuran hakuun kyseinen kanava on tarkoitettu. Yksi suosituimmista kanavista on @jodeltreffit. Myös sateenkaariväelle löytyy omia kanavia, vaikka yleiskanaviakaan ei ole rajattu vain heteroille. Esimerkiksi Helsingissä @lesbotreffit-kanavalla on useita satoja seuraajia.

” En tavannut koskaan matchejani, sillä en osannut ottaa Tinderiä vakavasti.

Matilda, 21, päätyi kokeilemaan Jodel-deittailua, koska ei innostunut suositusta Tinder-deittisovelluksesta.

– Käytin Tinderiä ehkä muutaman päivän, mutta turhauduin sen ulkonäkökeskeisyyteen aika nopeasti. En tavannut koskaan matchejani, sillä en osannut ottaa sovellusta vakavasti. Muistin lukeneeni Jodelin treffikanavista, ja päätin vain antaa palaa, Matilda kertoo.

Jodel tuokin tuulahduksen menneistä vuosikymmenistä; milleniaalitkin saattavat vielä muistaa deittisivustot ja teksti-tv:n sekä lehtien seuranhakupalstat. Homma toimii kaikessa yksinkertaisuudessaan niin, että seuraa kaipaava käyttäjä jättää kanavalle keskustelunaloitukseksi treffi-ilmoituksen, johon hänen seurastaan kiinnostuneet voivat sitten vastata.

Aloitusviestit ovat anonyymejä ja kuvattomia. Käyttäjät kirjoittavat niihin tyypillisesti sukupuolensa ja ikänsä sekä sen, mitä he etsivät ja millaisia he ovat. Laadimme kuvitteellisen esimerkkialoituksen, johon on otettu mallia tyypillisimmistä aidoista viesteistä:

”Kiva alle 30-v. mies olisi hakusessa! Jos tykkäät pitkistä kävelyistä ja juttelemisesta sekä positiivisesta asenteesta, ilmoittaudu alle. Ps. Jos pidät kanssa matkustamisesta, Netflixistä ja koirista, sekin on plussaa t. n23 ”

”Hei mä olisin kiinnostunut, laitatko tähän sun Kik-tunnuksen?”

Kaikki Jodeliin jätetyt keskustelunaloitukset ja niihin tulleet vastaukset ovat julkisia eli näkyvät muille käyttäjille. Jotta anonymiteetti säilyy, puhelinnumeroiden sijaan viestiketjuissa vaihdellaan Kik-tunnuksia.

Vuosien takainen nuorten lempisovellus Kik Messenger toimii työkaluna Jodel-treffien sopimisessa. Anonyymi pikaviestisovellus on vähän kuin WhatsApp, mutta sinne kirjautuminen ei vaadi edes puhelinnumeroa saati muita yhteystietoja: pelkkä nimimerkki riittää.

– Jos aloittajan viesti vaikuttaa kiinnostavalta, siihen vastataan viestiketjussa. Jos molemmat kiinnostuvat, jompikumpi kirjoittaa ketjuun oman Kik-tunnuksensa. Se kannattaa kuitenkin poistaa heti sen jälkeen, kun toinen on saanut tunnuksen talteen, jottei tulisi turhia viestejä häiriköiltä, Matilda selittää.

Kikissä voi tutustua rauhassa kahden kesken, sopia mahdollisista treffeistä ja halutessaan lähettää kuvia. Matilda esimerkiksi vaihtoi deittinsä kanssa kuvat ilman kasvoja ja sopi puolisokkotreffit muutaman tunnin päähän julkiselle paikalle.

Siiri, 21, puolestaan halusi tutustua Jodel-treffikumppaneihinsa etukäteen tarkemmin ja viestitteli heidän kanssaan ensin muutaman päivän.

– Halusin ehdottomasti nähdä kuvat tapaamistani miehistä. Juttelin heidän kanssaan myös Snapchatissa ja pyysin siellä reaaliaikaisen selfien varmistuakseni siitä, ettei vastassa ole huijari, Siiri kertoo.

Valtaosa tuiki tavallisia, mukavia ihmisiä

Moni deittailija jakaa Matildan kokemuksen: Tinder on alkanut kyllästyttää. Syyttävä sormi osoittaa muun muassa sovelluksen ulkonäkökeskeisyyttä.

Jodelin anonymiteetissä on sekä etunsa että varjopuolensa.

Siirillä ja Matildalla Jodel-treffit ovat olleet positiivinen kokemus. Vastassa on ollut tuiki tavallisia, mukavia ihmisiä. Treffejä sopiessa on kuitenkin oltava aina vähän varuillaan. Omia yhteystietojaan tai identiteettiään ei kannata paljastaa, ja Matilda esimerkiksi kertoi ystävälleen olevansa menossa sokkotreffeille.

Jodelin treffikanavien etuna on Siirin mukaan se, että päätökset tehdään hitaammin ja harkiten: Jodelissa ei Tinderin tavoin tarvitse hetkessä päättää, onko ehdokkaassa treffipotentiaalia vai ei. Myös se, että ulkonäöllä ei voi pelata, saa Jodelin aloittajat pohtimaan huolellisemmin, miten he kuvailevat itseään.

– Tinderissä monilla ei lue minkäänlaista profiilitekstiä. Tuntuu, että ainakin @jodeltreffit-kanavalla, josta itselläni on kokemusta, ihmiset ovat keskimäärin jopa enemmän tosissaan kuin Tinderissä, Siiri pohtii.

Yhtäläisyyksiäkin Tinderin ja Jodelin välillä löytyy. Sekä Siirin että Matildan mielestä Jodel-treffailu on säilyttänyt Tinderin helppouden, nopeuden ja matalan kynnyksen deittailla, sillä ihmiset sijaitsevat molemmissa sovelluksissa lähistöllä. Lopulta itse treffit eivät eroa juurikaan Tinder-treffeistä, ja Jodel voikin olla aivan yhtä potentaalinen paikka löytää­ – tai olla löytämättä – jotakin vakavampaa.

– Jodel-treffailu sopii ehkä parhaiten ulospäin suuntautuneille ja spontaaneille tyypeille, joille deitin ulkonäkö ei ole kynnyskysymys, Siiri summaa.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten verkkosivuilla toukokuussa 2020.