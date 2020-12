Nyt puhuvat naiset, jotka valitsivat yhden miehen lastensa isäksi ja hakevat seksiä ja romantiikkaa muualta – ”Eri kumppanit täydentävät toisiaan”

Yhä useampi jakaa vakituisen kumppaninsa kanssa vain kodin ja perheen ja täyttää muut tarpeensa toisaalla. Kokosimme yhteen seitsemän tarinaa perinteisestä poikkeavista parisuhteista.

Yhä useampi valitsee kumppaninsa puhtaasti sen perusteella, ketä pitää sopivana vanhempana lapsilleen. Näin psyko- ja seksuaaliterapeutti Oihonna Vilhu on kertonut Me Naisten haastattelussa. Vilhu on huomannut ilmiön työssään ja kertoo myös kollegoidensa panneen merkille saman.

– On trendi, että oma kumppani on vain sitä varten, että hänen kanssaan asutaan ja hoidetaan lapsi, mutta seksuaaliset ja romanttiset tarpeet hoidetaan muualla.

Järjestely voi Vilhun mukaan astua kuvaan, vaikka parisuhde olisi alun perin ollut perinteinen, kestänyt pitkään ja lapsiakin olisi siunaantunut. Tällöin ajatus on, että vaikka keskinäiset välit olisivat laimenneet, halutaan pitää kiinni yhteisestä vanhemmuudesta.

Vilhu arvelee, että ilmiön taustalla on halu saada sekä toimiva perhe että romantiikkaa ja seksiä.

– Halutaan se kunnollinen, loistava puoliso ja lapsi, mutta myös hedonistinen, romanttinen ja seksuaalinen suhde. Jos jälkimmäistä ei enää saa pitkäaikaisemman kumppanin kanssa, se haetaan muualta.

Alkuperäisestä suhteesta saatetaan pitää kiinni, koska pelätään, ettei parempaakaan löydy. Jos biologinen kello tikittää ja kumppani on muista puutteista huolimatta hyvä vanhempi, hänestä ei haluta luopua. Tinder-markkinat pelottavat.

Osa puolestaan suosii vapaata suhdemallia voimakkaan seksuaalivietin vuoksi. He eivät halua elää koko elämäänsä vain yhdessä parisuhteessa, mutta saattavat arvostaa vakituista kumppanuutta, jossa vanhemmuus jaetaan.

Kysyimme lukijoilta, millaisia kokemuksia heillä on suhteista, jotka on järjestetty perinteisestä poikkeavalla tavalla. Tässä seitsemän tarinaa.

1. Kaipasin seksiä muiden kanssa

Tiina, 37: ”Olen ollut yhdessä puolisoni kanssa 19 vuotta ja meillä on neljä lasta. Minulla on rakkaussuhde tämän parisuhteen ulkopuolella, ja lisäksi satunnaisia seksikumppaneita. Minun ja puolisoni suhteeseen kuuluu myös seksi, mutta aika vähäisissä määrin. Olemme hyviä kavereita ja meillä on ihana perhe.

Minä halusin tämän järjestelyn. En saanut suhteesta kaikkea ja ihastuin aina ulkopuolisiin. Halusin, että olisi mahdollisuus seurata ihastuksen tunteita. Kaipasin myös seksiä muiden kanssa, koska olimme olleet yhdessä jo lähes 20 vuotta.

Järjestelyn haaste on aikataulutus, myös mustasukkaisuutta on välillä. Parasta on se, ettei tarvitse rikkoa hyvin toimivaa kotia lapsilta, mutta saa kaipaamaansa rakkautta ja intohimoista seksiä muualta.”

2. Emme näe syytä rajoittaa ihmissuhteita ja kokemuksia

Fanny, 42: ”Suhteeseemme kuuluvat kaikki ”normaalit” parisuhdeasiat: yhdessä asuminen, harrastaminen, lastenkasvatus, ystävien tapaaminen ja myös satunnainen seksi. Olemme olleet yhdessä 11 vuotta ja meillä on yksi lapsi.

Suhteen ulkopuolellakin saa tehdä mitä vaan. Lähinnä siellä sosialisoidaan, harrastetaan seksiä ja joskus matkustellaan. Emme näe syytä rajoittaa ihmissuhteita ja kokemuksia. Suhteemme haasteet eivät liity tähän järjestelyyn, vaan tavallisiin parisuhteen asioihin, kuten kotitöihin ja lasten kasvatukseen.”

3. Talouden vuoksi ei viitsi erota

Katri, 50: ”Meillä on kaveruussuhde puolisoni kanssa. Olemme olleet kimpassa noin 20 vuotta, vaikkakin välillä erottu. Lapset olemme jo tehneet. Minulla on rinnalla toinen, romanttinen ja seksuaalinen suhde, ollut jo joitakin vuosia. Kumppanin kanssa jaan arjen, lasten kasvatuksen ja talouden. Lomat ja viikonloput vietän aina perheen parissa. Seksiä tai mitään fyysistä minulla ei puolisoni kanssa ole.

Päädyimme tähän järjestelyyn, koska seksi kumppanin kanssa ei vain kiinnosta. Muuten meillä on ihan kivaa. Talouden vuoksi ei viitsi erota.”

4. Saatamme tehdä lisää lapsia muumimukimenetelmällä

Oona, 32: ”Erosimme neljä vuotta sitten perinteisestä suhteesta ilman riitoja. Seksi ja läheisyys olivat loppuneet jo vuosi aikaisemmin ja olimme käyneet pitkään parisuhdeterapiassa. Ryhdyimme molemmat pian tapailemaan muita ihmisiä.

Minun ja lasteni isän suhde on kuin siskon ja veljen. Vietämme mielellämme aikaa perheenä arjessa ja käymme yhdessä lomilla. Vietämme myös kaikki juhlapyhät yhdessä. Suhteemme parisuhteena ei vain toiminut. Rakastimme ja rakastamme toisiamme valtavan paljon, mutta seksi ja läheisyys välillämme olivat melkein alusta asti aivan kauheaa ja meidän olisi pitänyt ymmärtää erota jo paljon aikaisemmin. On silti mahdollista, että tekisimme vielä lisää lapsia muumimukimenetelmällä, sillä perhe-elämämme on niin mukavaa.

Asumme eri osoitteissa, mutta vietämme muutaman päivän viikossa perhe-elämää minun ja lasten vakituisessa kodissa, jossa lasten isällä on myös oma huone. Kaksi yötä viikossa lapset ovat isällään, jolloin minä rentoudun ja deittailen.

Järjestelyn parhaat puolet ovat mahtava tasapaino perhe-elämän ja vapaa-ajan välillä. Ehdin tapailemaan mielenkiintoisia ihmisiä ja saan hyvää ja jännittävää seksiä, ehdin harrastamaan liikuntaa, mutta silti minulla on ihana, turvallinen perhe. Lasteni isä on ehdottomasti myös paras ystäväni ja kumppanini vanhemmuudessa.”

5. On aina takaportti auki

Helmi, 41: ”Olemme naimisissa, suhdetta on takana 10 vuotta ja meillä on 2 lasta. Jo alussa suhde alkoi kevyenä ja sovimme, että muita saa olla, kunhan sitoudutaan perheeseen ja käytetään ehkäisyä.

Suhteessamme on seksiä ja jaamme samanlaisen arvopohjan. Irtosuhteet ovat sallittuja, mutta niistä ei kerrota toiselle.

Kumpikin pelkäsi loppuelämäksi sitoutumista ja tällainen vapaa suhde tuntui turvalliselta. On aina takaportti auki. Haasteita ei ole, ellei lasketa joidenkin kavereideni paheksuntaa, kun asia on tullut esiin. Parasta on tavata muita ihmisiä ilman huonoa omaatuntoa.”

6. Uudet kumppanit tietävät, että avioeroa ei ole tulossa

Anne, 40: ”Avasimme pitkän, lähes 20 vuoden avioliiton ensin seksille ja sitten myös tunteille. Nykyään molemmilla on vakituiset seurustelukumppanit.

Elämme normaalia ydinperhe-elämää, joka on laajennettu polyperheeksi. Uudet kumppanit asuvat omissa asunnoissaan, mutta aikaa vietetään paljon yhdessä kaikissa kolmessa osoitteessa. Ja kyllä, harrastetaan myös avioseksiä edelleen.

Kumppanit ovat alusta asti tienneet, että avioeroa ei ole tulossa ja haluavat silti olla meidän kanssa. Varsinkin alussa oli tietenkin mustasukkaisuutta, kun elämä haki uutta muotoaan. Nykyään meillä on enemmän ajankäytöllisiä haasteita. Toisaalta lapsenhoito on helpompaa nykyään, kun on neljä aikuista.

Joskus jännittää, miten muut ihmiset suhtautuvat valitsemaamme elämäntapaan. Vastaanotto on kuitenkin ollut pääosin myönteistä. Olemme nykyään varsin avoimia asian suhteen.

Jokaisella on vain yksi elämä. Ja ihastuminen ja rakastuminen on ihanaa. Perinteisen tavan mukaan kuuluisi erota, jos löytää uuden rakkauden, mutta siihen meillä ei ole mitään tarvetta, koska edelleen rakastamme myös toisiamme. Eri kumppanit täydentävät toisiaan. Minun ei tarvitse vastata kaikkiin tarpeisiin. Ja itse saan uudesta kumppanista seuraa harrastuksiin, jotka eivät puolisoani kiinnosta.”

7. Rakastajan lasten äiti pyrkii mukaamme

Piia, 44: ”Olen kahden lapsen äiti ja asun yhdessä heidän isänsä kanssa, mutta minulla on ollut myös rakastaja muutaman vuoden ajan. Rakastajani matkustaa työkseen, hänelläkin on kaksi lasta ja hän asuu lasten äidin kanssa.

Kotisuhteet ovat pikemminkin kasvatuskumppanuus- tai kämppissuhteita. Arki toimii suhteellisen hyvin niin kotona kuin rakastajani kanssakin. Pääasia on, etteivät lapset kärsi ja että syvä ystävyytemme saa siitä huolimatta elää.

Tällainen järjestely ei ole koskaan helppo, sillä asioita ei voi ajatella ainoastaan itsekkäästi. On suojeltava lapsia hankalilta ja hämmentäviltä tilanteilta. Rakastajani työ vie hänet säännöllisesti kerrallaan aina yli kuukaudeksi pois maisemista ja kun hän tulee kotiin, hänen on tärkeää olla lasten saatavilla. Näin ollen emme juurikaan pysty tapaamaan. Kotiväen kanssa on myös pyrittävä sovittelemaan menoja niin, ettei harmia koituisi ja etteivät mielet pahoittuisi.

Rakastajani lasten äiti ei viihdy lainkaan yksin ja pyrkii mukaamme, mistä koituu ajoittain pulmatilanteita. Olemme kuitenkin näistäkin selvinneet. Aivan kaikkea emme tietystikään voi kertoa kotosalla.”

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten sivuilla 05/2020.