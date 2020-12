Huhu Ensitreffit-Matin suhteesta Miran kaason nosti esiin kysymyksen – psykologi kertoo, saako ystävän exän kanssa pariutua

Tunteilleen ei voi mitään, sanotaan. Mutta mitä jos rakastuu vaikkapa parhaan ystävänsä ex-kumppaniin?

Saako ystävän entisen kumppanin kanssa aloittaa suhteen? Tai onko ok, jos sulhanen ihastuukin morsiamen sijasta kaasoon?

Nämä kysymykset heräsivät tällä viikolla eloon, kun Iltalehti kertoi saaneensa useista lähteistä tiedon, jonka mukaan Ensitreffit alttarilla -ohjelmaan osallistunut Matti olisi aloittanut suhteen entisen vaimonsa Miran kaason kanssa.

Iltalehti ei ollut saanut asiaan vahvistusta asianosaisilta, mutta aihe herätti kiivasta keskustelua. Moni ryhtyi miettimään, onko oikein ryhtyä suhteeseen ystävän eksän kanssa.

Psykologi Helmi Silvennoinen linjaa, että parisuhteissa ei ole voimassa minkäänlaista automaattista sääntökirjaa tai suoria oletuksia siitä, kenen kanssa suhteen voi aloittaa. Tietynlaisena kirjoittamattomana sääntönäkin tunnettu ajatus ystävän ex-kumppanin koskemattomuudesta on Silvennoisen mielestä hieman mustavalkoinen.

– Näkisin mieluiten ihmiset parisuhteessa rakastamiensa henkilöiden kanssa. Kaikenlaiset säännöt ja ohjeistukset siitä, kenen kanssa pitää, saa tai ei saa olla saattavat viedä ihmisiä kauemmas aidosta yhteydestä ja rakkaudesta.

”Kukaan ei voi tunteilleen mitään”

Vaikka puhumattomuuden kulttuuri istuu suomalaisissa edelleen tiukasti ja tunteista puhuminen on vaikeaa, Silvennoinen kehottaa keskustelemaan asioista mieluusti ennen kuin niitä lähtee viemään millään tavalla toiminnan tasolle. Avoimuus säästää kaikkien tunteita.

– Jos kokee ihastuneensa niin sanotusti väärään tyyppiin, saattaa joskus lähteä aluksi tutkailemaan tunteitaan ja kokeilemaan uutta suhdetta salassa. Näin yritetään säästyä siltä, ettei joudu pahoittamaan kolmannen osapuolen mieltä tai puhumaan käsillä olevasta tilanteesta. Tässä lähdetään kuitenkin jo vähän vinoon.

” Eihän se vaarallista ole, jos esimerkiksi ystävät hetkellisesti suuttuvat toisilleen tai käyvät läpi tunnemyrskyjä yhdessä.

– Monesti asioista on helpompi puhua heti alussa kuin viikkojen tai kuukausien salailun jälkeen. Kukaan ei voi tunteilleen mitään, mutta toimintaamme voimme aina vaikuttaa.

Silvennoisen mukaan on luonnollista, että uusi tilanne herättää monenlaisia tunteita: pettymystä, surua, kateutta, vihaa tai raivoa. Kaikki tunteet on kuitenkin hyvä käydä läpi.

– Eihän se vaarallista ole, jos esimerkiksi ystävät hetkellisesti suuttuvat toisilleen tai käyvät läpi tunnemyrskyjä yhdessä. Se on inhimillistä. Nämäkin tilanteet voidaan selvittää puhumalla ja jatkaa yhdessä eteenpäin, kun suurimmat tunnekuohut on käyty läpi. Puhumattomuus satuttaa monesti enemmän.

Jokaisella on tilanteessa mukana oma historiansa

Kolmiodraaman tapainen tilanne on tietenkin aina hankala, ja siihen liittyy luonnollisesti vaikeita tunteita ja ajatuksia. Silvennoinen korostaa, että kenenkään ei tarvitse sopeutua muuttuviin olosuhteisiin samalta istumalta. Asioita saa ja niitä on hyvä käydä läpi.

– Kannataa kiinnittää huomiota siihen, millä tavalla asioita hoitaa tämänkaltaisissa tilanteissa. Avoin keskustelu asiasta on usein toimivin ratkaisu, etenkin, jos sitä pystytään käymään kaikkia kunnioittavalla ja arvostavalla tavalla.

Silvennoisen mielestä parisuhteiden aloittamiseen ei suoranaisesti tarvitse saada lupaa keneltäkään, mutta kolmannen osapuolen huomioiminen on tarpeen. Fiksua on luoda hänelle tunne siitä, että hänestä välitetään. Että myös hänen tunteillaan ja ajatuksillaan on merkitystä.

Kaikki tilanteet eivät aina kuitenkaan mene ihan oppikirjojen mukaan. Aikaisemmat parisuhteisiin, eroihin tai vaikkapa pettämiseen liittyvät kokemukset ja traumat voivat nousta pintaan ja hankaloittaa asiallisen keskusteluyhteyden muodostamista.

– On hyvä muistaa, että jokainen tuo erotilanteeseen mukanaan oman historiansa. Sen tiedostaminen auttaa ymmärtämään toisen joskus voimakkaitakin reaktioita. Parisuhdeasiat ovat usein niin henkilökohtaisia ja intiimejä, että ne menevät todella syvälle luihin ja ytimiin.