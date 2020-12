Heidi ja Toni Niemisen onnellinen vauvakupla päättyi, kun Elsa oli 10 päivän ikäinen – Googlesta selvisi nopeasti, mistä sairaudesta oli kyse

Erityislapsen vanhempina Heidi ja Toni Nieminen rakentavat nyt sitä pohjaa, jolta Elsa-tytär aikanaan kohtaa erilaisuuteensa liittyvät haasteet.

Kun Heidi kertoi Elsan sairaudesta omille vanhemmilleen, näille oli heti selvää, että lapsi otetaan vastaan sellaisena kuin on. ”Vaikka isäni ei ole uskonnollinen, hän sanoi lasta Taivaan isän lahjaksi. Että tuollainen timantti saatiin.”­

Pakkasyö oli ollut syksyn ensimmäinen, ja Heidi Niemisen piti raaputtaa auton ikkunat jäästä ennen lähtöään. Ikkunat hän sai skrapattua, mutta sitten nousivat kyyneleet ja huolensekainen itku. Heidi ryntäsi takaisin kotiin ja alkoi selittää silloiselle puolisolleen Toni Niemiselle, miten uusi vauva aikanaan aikuisena tarvitsisi autotallia, koska ei yltäisi putsaamaan autonsa ikkunoita.

Elsa-tytär oli tuolloin kolmen kuukauden ikäinen, ja tieto hänen lyhytkasvuisuudestaan vasta vahva aavistus vailla lopullista diagnoosia.

– Eihän tuollaisia pidä kenenkään miettiä, ei silloin eikä vielä nytkään. Mutta äidin ajatukset joskus karkailevat kauas ja pöljiin yksityiskohtiin, Heidi, 36, sanoo, kun pakkasaamusta on kulunut vuosi.

Huoli-itkuja on noussut silmiin monesti myöhemminkin, eniten alkuvaiheessa, jolloin niitä aiheuttivat pelko ja epätietoisuus siitä, mitä on tulossa.

Vihdoin joku kuulee

Elsa syntyi heinäkuussa 2019 Niemisten uusperheeseen, johon kuului jo yhteinen poika sekä kaksi tytärtä Heidin ja kaksi tytärtä Tonin aiemmista liitoista. Vauvoista oli siis kokemusta, mutta kuopuksen kohdalla jotain oli toisin.

– Elsa oli kymmenen päivän ikäinen, kun hänen synnytyskertomuksensa tuli postien mukana kotiin. Siinä pisti silmään lastenlääkärin huomio vauvan otsan mallista, mistä ei kuitenkaan ollut keskusteltu sanaakaan synnytyssairaalassa. Onnellinen vauvakuplani päättyi siihen hetkeen, Heidi muistelee.

Terveydenhuollon ammattilaisena Heidi tiesi, ettei vauvojen ulkonäköä kommentoitu syyttä ja alkoi heti googlettaa kertomuksia vastaavista huomioista. Myöhemmin hän itsekin pisti merkille, että vauva näytti jotenkin erilaiselta, mutta tunne oli epämääräinen, sellaista kokeneen vanhemman vainua.

– Artikkeleita lukiessa tajusin nopeasti, että Elsan kohdalla voisi olla kyse lyhytkasvuisuudesta.

” Aloin jo tehdä surutyötä lapseni kohtalosta.

Heidi varasi ajan yksityislääkärille, kaivoi vanhempien lastensa neuvolakortit vertailtaviksi, mittasi Elsan ja piirsi tälle kasvukäyrän. Ne todistivat, ettei Elsan kasvu ollut edennyt samaa tahtia kuin muilla. Lääkärien vastaanotoilla ja neuvolassa kuitenkin toppuuteltiin. Tutkimusten sijaan tarjottiin lisäruokintaohjeita.

– Ymmärrän, että diagnoosi tehdään tietyllä kaavalla ja prosessiin kuuluu odottelua ja seuraamista. Mutta kyllähän se turhautti ja tuntui, ettei minua otettu vakavasti. Koin jääväni epäilyni kanssa yksin, huoli vain kasvoi ja aloin jo mielessäni tehdä surutyötä lapseni kohtalosta.

Juuri ennen joulua, kun Elsa oli viiden kuukauden ikäinen, Heidi viimein istui nenätysten endokrinologin vastaanotolla Oulun yliopistollisessa sairaalassa. Kun Heidi kertoi olevansa vakuuttunut, että heidän lapsellaan olisi akondroplasia, lääkäri olikin samaa mieltä.

– Miten helpottavalta tuntui, kun vihdoin joku otti minut vakavasti! Että kaikki ei ollutkaan vain pääni sisäistä sekoilua. Vaikka sairauteen ei ole hoitoa, tuntui toiveikkaalta, että sitä lähdettiin oikeasti tutkimaan.

Akondroplasia tarkoittaa muun muassa lyhytkasvuisuutena näkyvää luustosairautta. Pikkuvauvoilla tyypillisiä oireita ovat korostunut otsa ja matala nenänselkä, lyhyet reidet ja olkavarret, ylitaipuvat nivelet sekä keskikasvojen pienuudesta johtuva ahtaus hengityselimissä ja siihen liittyvä uniapnea. Nämä piirteet ovat nähtävissä myös Elsassa. Lopullinen diagnoosi varmistettiin verikokeilla.

Sitkeitä akkoja

Kun Elsan sairautta selvitettiin, Heidi ei kokenut jääneensä huolineen yksin vain vastaanotoilla. Tapaninpäivänä 2019 yksin jäämisestä tuli konkreettista, kun neljä vuotta kestänyt avioliitto päättyi.

” Kyllä minä olin aika rikki.

– Me varmaankin koimme huolen Elsan sairaudesta eri tavoilla. Minä olen realisti, otan selvää asioista ja mietin jo pitkälle, millaisia haasteita tulevaisuudessa odottaa, Heidi kuvailee.

– Vauva-aika voi olla rankkaa jokaiselle parisuhteelle. Koin, että meitä kuormitti lapsen sairaus ja se, miten huolissani olin. Vasta jälkeenpäin olen käsittänyt, miten paljon suru silloin vei energiaani. Kyllä minä olin aika rikki.

”Selviytymisestä on seurannut toiveikkuutta ja suurempaa luottamusta siihen, että vitsit, elämä oikeasti kantaa”, Heidi sanoo. Elsan diagnoosi alkoi selkiytyä vuosi sitten.­

Heidi jäi aluksi lasten kanssa taloonsa Oulun Pateniemessä, mutta päätti alkuvuodesta muuttaa lähemmäs keskustaa ja palveluita. Kerrostalokodista on lyhyempi pyrähdys Topiaksen, 3, ja Elsan, 1, päiväkotiin, sairaalakäynneille sekä Maijan, 13, ja Saimin, 10, kouluun ja näiden isän luo, missä tytöt asuvat vuoroviikoin. Koti on kompakti, ja sen kahdessa makuuhuoneessa on kummassakin kaksi lastensänkyä. Heidi viittilöi olohuoneen ikkunaan ja nauraa, että jos oikein tarkkaan katsoo, tästä näkee myös Peltolan psykiatriseen sairaalaan.

– Vielä ei ole tarvinnut mennä, mutta sinnekin on lyhyt matka. Jos meidät viisi vielä määrätään etäkouluun ja koronakaranteeniin, kävelen suoraan hoitoon, Heidi ilmoittaa ja pahoittelee sitten ronskia huumoriaan, joka on ollut yksi selviytymiskonsteista rankan vuoden vastoinkäymisissä.

Heidi sanoo käyneensä läpi monenlaisia tunteita vuoden aikana.

– Olen tuntenut vihaa ja katkeruuttakin – en elämää mutta ihmisiä kohtaan. Ajattelen kuitenkin, että se kuuluu luopumiseen. Viha on käytävä läpi, jotta voi päästää irti.

Ollessaan väsyneimmillään Heidi mietti isoäitiään, joka hänen iässään oli jo Karjalasta lähtenyt evakko, viiden lapsen äiti ja saattanut hautaan kaksi miestään. Tammikuussa mummi täyttää 90 vuotta, asuu yhä omassa talossaan ja skypettelee läheisilleen.

– Että jos puhutaan selviytymisestä ja haasteista, minullahan asiat ovat hyvin. Meillä suvussa on tavattu olla sitkeitä akkoja, Heidi heittää.

Lähestyvä joulu on nostanut muistoja ja tunteita pintaan. Maija ja Saimi aloittavat usein sanoilla ”Muistatko äiti…” tai ”Silloin Pateniemessä…”.

– En kauhean paljon lähde siihen mukaan. Mieluummin totean, että elämäntilanteet muuttuvat ja keskityn siihen, mikä meillä on hyvin nyt, Heidi sanoo.

– Molemmissa liitoissani on ollut paljon hyviä aikoja, mutta nyt minua kannattelee hyvä olo itseni kanssa. Onnellisuuteni ei ole riippuvainen toisesta aikuisesta, vaan on vain minun vastuullani. Saan palata muistoissa aika pitkälle, että on viimeksi ollut yhtä tasapainoinen olo.

” Asioita tapahtuu ja sitten niistä selvitään.

Heidi miettii sopivaa sanaa kuvailemaan vuottaan, johon on mahtunut älyttömästi yllätyskäänteitä: lapsen sairaus, ero, vastuu arjessa erityislapsen kanssa. Se voisi olla uuvuttava, lannistava, paskamainenkin?

– Kyllä se on ollut ennen kaikkea opettavainen ja vahvistava. Minusta on tullut avoimempi, suvaitsevaisempi ja avarakatseisempi. Selviytymisestä on seurannut toiveikkuutta ja suurempaa luottamusta siihen, että vitsit, elämä oikeasti kantaa. Asioita tapahtuu ja sitten niistä selvitään, Heidi sanoo.

– Olen myös oppinut tervettä rajojen vetämistä: sitä ettei minun tarvitse kantaa vastuuta asioista, jotka eivät kuulu tontilleni. Aiemmin otin herkästi kaikki ohjat käsiini, mutta enää en suostu.

Kahdesta erostaan huolimatta Heidi ei ole muuttanut käsitystään parisuhteesta tai avioliitosta. ”Nyt suhde tuntuu tosi kaukaiselta asialta eikä nouse topvitoseeni. Olen kuitenkin yhä se sama spontaani minä, ja jonain päivänä rakastun vielä tulisesti.”­

Stressi ja vauvan kanssa valvotut yöt saivat yliotteen vain kesällä. Silloin Heidi tarvitsi kuukauden sairauslomaa terveydenhoitajan työstään. Toivuttuaan hän on löytänyt hyvän vireen ja pitänyt siitä kiinni. Heidi pääsi tutulla työnantajallaan esimiesasemaan ja käy nyt työn ohessa johtajaopintoja.

– Ei yksin oleminen edelleenkään helppoa ole, mutta arki on selkiytynyt, ja tiedän, kenen voimavaroilla sitä pyöritetään. Kummasti sitä saa itsestään irti paljon enemmän kuin on kuvitellut. Olen löytänyt itsestäni piilossa ollutta potentiaalia.

Sukkahousuja makkarajaloille

Jos kylään tullessa on mietityttänyt, miten Elsan sairaudesta täällä puhuttaisiin, sitä ei tarvitse kauan jännittää. Heidin puheessa vilahtavat sana tappijalka, kehut Ikean porrasjakkaran hyödyllisyydestä sekä harmitus, miten makkarajaloille ei löydy sopivia sukkahousuja. Huumorilla, mutkattomuudella ja rakkaudella rakennetaan nyt sitä perustaa, jolta Elsa aikanaan kasvaa kohtaamaan ennakkoluuloja, tietämättömyyttä ja katseita. Silloin auton ikkunaan ylettyminen on vain pieni arkinen haaste.

– Tietysti toivon, ettei Elsan sairaus lisää terveydellisiä vaikeuksia, mutta samalla uskon, että aika ja kehitys mahdollistavat helpomman elämän ja paremmat apuvälineet. Korkeushyppääjää Elsasta ei tule, mutta muuten hän varmaan pystyy tekemään työkseen ihan mitä haluaa, Heidi sanoo.

– Enemmän mietityttää se, miten ihmisten tietämättömyys aikanaan Elsaan vaikuttaa. Hän saa tuijotuksia osakseen viimeistään, kun lähtee kouluun. Toisaalta hän saattaa lähtökohdistaan kasvaa ihmiseksi, joka on empatiataidoiltaan kyvykkäämpi kuin moni muu.

Heidi toivoo, että kaikenlainen erilaisuuden hyväksyminen maailmassa lisääntyisi ja on siksi antanut kameran seurata Elsan elämää dokumenttia varten. Materiaalia kuvataan seitsemän vuoden ajan aina Elsan koulun alkuun asti.

Heidille olisi kova paikka, jos Elsa olisi arka ja vetäytyvä.

– Sydämeni varmaan särkyisi, kun miettisin, miten hän selviää. Hänestäpä paljastuikin rohkea ja temperamenttinen tyyppi, joka osaa kertoa, mitä haluaa. Minulla ei ole enää pienintäkään pelkoa, etteikö Elsa pärjää.

Tänään Saimi on ehtinyt ensimmäisenä koulusta kotiin ja on tehnyt läksyt ennen kuin Heidi tuo Elsan päivähoidosta. Saimi alkaa heti leikittää pikkusiskoaan, ja kohta olohuoneen pöytä muuttuu kiipeilyalustaksi. Elsa on arkailematon ja osoittelee määräilevästi vuoroin maissinaksuja, maitopulloaan tai sohvalle lentäneitä sukkiaan: ”Anna!”

Eteisestä kuuluu reipas ”Moooi!” aina kun joku vuorollaan tulee kotiin. Jääkaappia availlaan, sohvalla avataan kirja, televisioon pleikkari, vieraita ei arastella. Kun Heidi sovittaa farkkuja, Maija kehuu niiden istuvuutta.

”Lupaatko, äiti, yhden jutun”, Maija pyysi taannoin, kun tieto Elsan sairaudesta oli varmistunut. ”Älä kasvata Elsaa yhtään eri tavalla kuin meitä.” Se tarkoittaa, että pidetään kiinni välittömyydestä, avoimuudesta eikä lähdetä suojelemaan lasta elämältä.

– Olen sanonut tytöille, että parasta, mitä voin heille antaa, on näyttää, miten siedetään pettymyksiä, kohdataan vaikeuksia ja miten niistä noustaan. Lapset näkevät, että virheitä voi tehdä, niistä otetaan opiksi eikä niitä tarvitse toistaa. Katselen uteliaana tulevaisuuteen, sillä parhaat vuoteni ovat vielä edessäpäin.

Heidi miettii pelkoja, joihin tunsi tukehtuvansa vuosi sitten. Kuukauden sisällä tuli tieto lapsen sairaudesta ja ero. Arki näytti silloin sarjalta ylitsepääsemättömiä esteitä.

– Kun ihmiselle isketään tuollainen kasa käteen, en tiedä, miten siitä selviää ilman lapsia. Rakastan lapsiani niin sikana, että minulle he olivat syy jaksaa.

Aluksi Toni vältteli tuomasta tyttärensä sairautta julkisuuteen. Nyt Elsan elämästä tehdään dokumenttia. ”Ehkä voimmekin lisätä tietoisuutta omalla esimerkillä.”­

Toni Nieminen: ”Elsalla ei ole pisin varsi, mutta kyllä hän vielä korkealle lyö”

Kun Elsa oli vielä vauva, välttelin puhumasta hänen sairaudestaan julkisesti. Olin vähän allerginen tuomaan sitä esille, koska en halunnut sairauden herättävän sääliä tai voivottelua. Ajattelin, ettei lyhytkasvuisiin osata suhtautua tai heistä puhutaan jotenkin mystisinä hahmoina. Myöhemmin hyväksyin sen, että ehkä voimmekin lisätä tietoisuutta omalla esimerkillä.

” En ole hetkeäkään ajatellut, että Elsan elämä olisi jotenkin pilalla hänen sairautensa takia.

Asiat, joille ei mitään mahda, on vain hyväksyttävä. Siksi Elsankaan sairaus ei ole surkuttelun aihe. Elsa on varreltaan vähän erilainen, mutta sisällä on upea ihminen, joka jo osaa kietoa muut sormensa ympärille.

En ole hetkeäkään ajatellut, että Elsan elämä olisi jotenkin pilalla hänen sairautensa takia. Hän on nauravainen, elinvoimainen, kykenevä ja temperamenttinen lapsi. Haasteita varmasti tulee, mutta jos hän on sinut itsensä kanssa, hänellä on kaikki avaimet ja voima niiden kohtaamiseen. Niin kauan kuin Elsalla ei ole käsitystä erilaisuudestaan, ei meidän aikuisten pidä sitä hänelle korostaa.

Sen sijaan meidän läheisten tärkein tehtävä on vahvistaa Elsan itsetuntoa ja tukea hänen vahvuuksiaan, persoonaansa ja tahtotilaansa matkalla tasapainoiseksi ihmiseksi. Mistäs sitä tietää: erilaisuudesta voi seurata enemmän mahdollisuuksia kuin uhkakuvia tai esteitä.

Sanonkin, että Elsalla ei ole pisin varsi, mutta kyllä hän vielä korkealle lyö.”

Heidille töihin paluu haastavan vauvavuoden jälkeen on ollut henkireikä. ”Saan energiaa ja voimaa työyhteisöstäni. Vielä kun ehtisi liikkua enemmän, mutta olen hirveän huono pyytämään apua.” Lähin tukiverkko, omat vanhemmat, asuvat 200 kilometrin päässä.­

Akondroplasia – Vain viisi lasta vuodessa

Elsan akondroplasian tunnistettavuuteen vaikutti sairauden harvinaisuus: Heidin mukaan Suomessa syntyy vuosittain vain viisi lasta samalla diagnoosilla. Hän löysi vertaistukea Ruotsista ja Yhdysvalloista.

Geenimutaation aiheuttama luustosairaus ilmenee mm. lyhytkasvuisuutena ja vääräsäärisyytenä. Tyypillisiä oireita ovat suuri kallo ja pienet keskikasvot, kita- ja nielurisaongelmat.

Poikkeavat painopisteet kehossa vaikuttavat tuki- ja liikuntaelinten kehitykseen, ja esimerkiksi Elsan selkäytimen ahtautta seurataan magneettikuvilla.

Aikuisena Elsa joutuu välttelemään esimerkiksi lajeja, jotka altistavat pään ja kaularangan yhtymäkohdan vaurioille. Sairaus sinänsä ei estä häntä halutessaan saamaan lapsia. Eliniän ennuste on vain hiukan lyhyempi valtaväestöön verrattuna.