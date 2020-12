Ajatko herkästi päin punaista? 14 kohdan lista voi paljastaa mahdolliset ADHD:n merkit aikuisella

Onko sinulla aina monta rautaa tulessa? Entä joudutko helposti törmäyskurssille muiden kanssa?

Aktiivisuuden ja tarkkaavuden häiriö ADHD yhdistetään yleensä ylivilkkaisiin lapsiin. Vaikka ADHD alkaa aina jo lapsuudessa, on mahdollista, että se diagnosoidaan vasta aikuisiällä. Esimerkiksi kauppias ja some-vaikuttaja Sampo+Kaulasella" class="person">Sampo Kaulasella häiriö diagnosoitiin vasta nelikymppisenä.

– Silloin, kun kolmi-nelikymppiset ja sitä vanhemmat aikuiset ovat olleet lapsia, ADHD-diagnoosia ei ollut. Ainoa mahdollisuus siihen, että se heillä diagnosoidaan, on aikuisena, ADHD:ta tutkinut psykologian tohtori ja yliopiston lehtori Maarit Virta kertoo.

Nuorten aikuisten kohdalla on todennäköisempää, että diagnoosi on tehty jo lapsuudessa.

Häiriö voi kuitenkin haitata elämää merkittävästi, aikuisiällä jopa enemmän kuin lapsena. Häiriö ilmenee aikuisella eri tavalla kuin lapsella, ja tietyt merkit voivat viitata siihen.

Jos ADHD:n mahdollisuutta pohtii omalla kohdallaan, seuraavat väittämät voivat auttaa tunnistamaan tarkkaavaisuushäiriön.

1. Sinulla on aina monta rautaa tulessa

ADHD-oireisen on vaikea keskittyä pidemmän aikaa yhteen asiaan. Saatat aloittaa monia asioita, muttet tunnu saavan oikein mitään valmiiksi saakka.

2. Olet vaihtanut alaa tai työtä keskimääräistä useammin

ADHD ja siihen liittyvät keskittymisvaikeudet vaikeuttavat usein työssä selviytymistä, koska ne hidastavat työskentelyä ja altistavat huolimattomuusvirheille. Sopivan, pysyvämmän työpaikan löytäminen voi olla vaikeaa.

Jos opiskelet, on hyvin mahdollista, että opintosi etenevät hitaasti tai olet vaihtanut alaa jo useamman kerran.

3. Joudut usein törmäyskurssille muiden kanssa

Maarit Virran mukaan ihmissuhdeongelmat ovat ADHD-häiriöstä kärsivillä muita yleisempiä. Saatat olla impulsiivinen etkä useinkaan ajattele, ennen kuin sanot tai toimit. Töksäyttelet tahdittomasti tai saat äkillisiä raivonpurkauksia pienistäkin syystä.

Saatat myös ajattelemattomuuttasi lupautua usein sellaiseen, mistä et pystykään pitämään kiinni. Kaikki nämä ovat omiaan aiheuttamaan konflikteja.

On tutkittu, että ADHD-oireisten parisuhteet päättyvät eroon kahdesta kolmeen kertaan useammin muihin verrattuna.

4. Teet herkästi heräteostoksia

ADHD-oireisen impulsiivisuus voi näkyä rahankäytössä. ADHD voi saada tekemään harkitsemattomia hankintoja, ja pitkäjänteinen säästäminen voi olla haastavaa. Koska suunnitelmallisuus ja aloittaminen ovat vaikeita, laskujen maksaminen voi viivästyä.

– Impulsiivisuus liittyy sellaiseen käsitteeseen kuin oman toiminnan ohjaamisen vaikeudet. Esimerkiksi heräteostokset voivat olla yksi esimerkki impulsiivisista teoista, Virta sanoo.

5. Kun rakastut, rakastut nopeasti ja palavasti

Parisuhteesi alkavat usein vauhdilla: rakastut tulisesti ja sitoudut tiukasti toiseen. Kun alkuhuuma on ohi, voi tasaisen arjen sietäminen tuottaa vaikeuksia. Intohimoinen rakkaus on kuitenkin myönteinen asia, koska kanssasi ei pääse ihan helposti tylsistymään.

6. Kotonasi vallitsee epäjärjestys

Sinulla on vaikeuksia pitää kotiasi siistinä. Epäjärjestys saattaa haitata sinua, mutta kotityöt tuntuvat niin tylsiltä, että lykkäät niihin tarttumista tai et malta hoitaa niitä loppuun saakka.

7. Olet koko ajan liikkeessä

Sinun on vaikea pysytellä aloillasi ja saatat sitä vaativissa tilanteissa kokea tarvetta esimerkiksi jalkojen heilutteluun. Tykkäät toiminnasta ja olisit mieluiten aina menossa. Saat purettua energiaasi liikunnan avulla, ja se rauhoittaa myös mieltäsi.

8. Myöhästelet usein

Et aina huomaa ajan kulumista ja olet siksi usein myöhässä tai viime tipassa paikalla. Olet hajamielinen ja hoidat usein asioita viime hetkellä.

9. Ajat varomattomasti

ADHD-oireiset ovat erityisen onnettomuusalttiita liikenteessä ja heillä on enemmän liikennerikkomuksia, kuten ylinopeutta ja punaisia valoja päin ajamista. Myös tällainen turha riskinotto liittyy impulsiivisuuteen ja elämyshakuisuuteen.

Toisaalta monet välttelevät vieraita reittejä, koska eivät pysty keskittymään yhtä aikaa sekä ajamiseen että suunnistamiseen.

10. Sinulla on vaikeuksia nukkua

Jopa puolet ADHD-aikuisista kärsii myös unen tai vireystilan häiriöstä. Rauhoittuminen nukkumaan mennessä ei meinaa onnistua, ja nukahtaminen vie paljon aikaa. Nukut ehkä katkonaisesti tai rauhattomasti, mikä johtaa väsymykseen päivisin.

11. Kiihdyt nopeasti nollasta sataan

Monen ADHD-oireisen mieliala vaihtelee nopeasti ääripäästä toiseen. Sinun on vaikea säädellä ja hallita tunteitasi, ja ne ailahtelevat usein ulkoisten tekijöiden vaikutuksesta.

12. Et usko itseesi

Etenkin silloin, kun häiriötä ei ole diagnosoitu, ADHD-oireisen elämää leimaavat monesti epäonnistumisen kokemukset. Varsinkin koulussa ja työelämässä yrittämisestä huolimatta toistuvat virheet sekä pettymykset ihmissuhteissa ja ympäristön ymmärtämättömyys johtavat helposti riittämättömyyden tunteisiin.

– Kun vaikeuksille ei ole ollut syytä, niistä on tehty se tulkinta, että on tyhmä, Virta selittää.

ADHD-oireinen onkin saattanut kuulla toistuvasti muilta olevansa huono tai hidas ja ajattelee siksi itsekin olevansa vähempiarvoinen kuin muut.

13. Olet kärsinyt masennuksesta tai ahdistuneisuushäiriöstä

Niistä aikuisista, joilla on ADHD, arviolta 40 prosenttia on jossain vaiheessa elämäänsä sairastanut masennuksen. Myös ahdistuneisuushäiriöt, kuten sosiaalisten tilanteiden pelko ja paniikkihäiriö, ovat yleisiä ADHD-aikuisilla. Sairauksien yhteydelle ei tunneta yhtä selkeää selitystä, mutta joskus masennus tai ahdistuneisuus on suoraa seurausta ADHD:sta johtuvista vaikeuksista.

14. Sinulla on jokin riippuvuus

– Tiedetään, että ADHD-oireisilla aikuisilla on enemmän addiktioita ja esimerkiksi päihteiden väärinkäyttöä kuin väestöllä keskimäärin, Virta sanoo.

Elämyshakuisuuden ja turhan riskinoton sijaan kyse voi joskus olla yrityksestä helpottaa ikäväksi koettuja oireita ja rauhoittaa mieltä.

Syy kannattaa selvittää

Tunnistitko itsesi useammastakin kohdasta? Silloin voi olla mahdollista, että sinulla on ADHD. Vaikka itsediagnosointiin ei tule luottaa, epäilyksiä ei kannata ohittaa, vaan niille kannattaa hakea vahvistus ammattilaiselta, jos vaikutukset haittaavat elämää.

Koska ADHD:hen liittyy aikuisilla usein jokin samanaikaissairaus, kuten masennus, ahdistuneisuushäiriö tai päihteiden väärinkäyttö, ei diagnoosin tekeminen aina ole ihan helppoa ammattilaisillekaan.

– Siihen tarvitaan aina asiaan perehtynyt lääkäri, yleensä neuropsykiatrisiin häiriöihin perehtynyt psykiatri, joka haastattelee, kerää tarvittavia taustatietoja ja pyytää tarvittavat muut tutkimukset. Tutkimuksissa käsitellään oireita ja niiden esiintymistä ihmisen koko elämänhistorian aikana sekä sitä, onko oireille muita selittäviä tekijöitä, psykologian tohtori Maarit Virta kertoo.

Hänen mukaansa ADHD:n aiheuttamat haitat eivät kuitenkaan ole kaikilla niin suuria, että diagnoosille olisi välttämätöntä tarvetta. Jos elämässä on kuitenkin ollut paljon oireista johtuvia vaikeuksia, voi selitys niille parantaa itsetuntoa ja elämänlaatua kaiken kaikkiaan.

– Jos vaikeuksista on ihmiselle merkittävää haittaa, on äärettömän tärkeää selvittää niiden alkuperä. Diagnoosi on ensimmäinen askel siihen, että voidaan järjestää apua. Ilman sitä ihmistä ei voida hoitaa, Virta sanoo.

Jutun lähteenä on käytetty Maarit Virran haastattelun lisäksi seuraavia sivustoja: adhd-liitto.fi, adhdtutuksi.fi, adhd-tietoa.fi.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten sivuilla 03/2019.