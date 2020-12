Mai sai ensimmäisen muovikorsettinsa 3-vuotiaana – skolioosi vaati lopulta kymmenen selkäleikkausta

Mai Kulmalan skolioosi määritti hänen elämäänsä koko lapsuusajan. Nyt 20-vuotiaana Mai haluaa tukea muita saman kokevia nuoria.

Mai on vastikään käynyt toistaiseksi viimeisessä skolioosikontrollissa. ”Olen selvinnyt monenlaisesta, ja haluan arvostaa tätä matkaa.”­

Mai Kulmala, 20, muistaa, että lapsuudessa kesähelteet olivat joskus erityisen tukalia. Selkärankaa tukeva muovinen korsetti hiosti, eikä siitä voinut luopua kuin peseytymisen ajaksi.

– Yleensä suositus on kai käyttää sitä 23 tuntia vuorokaudessa, mutta minulla se oli päällä suihkuja lukuun ottamatta aina, Mai muistelee.

Muuten hän ei muista kokeneensa elämää korsetin kanssa kovin mahdottomaksi. Toki tiukka muovinen ranka esti vartalon kierron, ja peruskoulussa liikuntatunneille osallistumista piti rajoittaa.

Main mukaan lapsena kuitenkin tottuu ihmeellisesti poikkeaviinkin olosuhteisiin, eikä hän juurikaan protestoinut tuen käyttöä. Se oli vain yksi elämän välttämättömistä tosiasioista.

Ulkopuolisuutta ja epätietoisuutta

Mai oli alle vuoden ikäinen, kun vanhemmat ensimmäisen kerran huomasivat, että hänen selkänsä taipui oudosti sivulle. Tutkimukset aloitettiin, ja selvisi, että kyseessä oli selkärangan vinouma, skolioosi.

Skolioosia esiintyy yllättävän monella, jopa seitsemällä prosentilla väestöstä. Valtaosalla vinouma on niin pieni, ettei se aiheuta oireita. Kipeytyvään lievään skolioosiin saa usein apua riittävästä liikunnasta, kun lihakset jaksavat paremmin tukea epätasapainoista rankaa.

Oireilevistakin vain pieni osa tarvitsee hoitoa. Muovisen tukikorsetin käyttöä suositellaan, jos selkärangan mutka on yli 25 astetta. Korsetti ei korjaa olemassa olevaa vinoumaa, mutta sitä pitämällä yritetään ehkäistä tilan pahenemista.

Muovinen tukikorsetti piti Main selkärankaa suorassa kolmevuotiaasta lähtien. Kuvassa Mai on täyttämässä neljä vuotta.­

Mai sai ensimmäisen korsettinsa kolmevuotiaana. Pahimmillaan hänen selkärankansa taipui 55 astetta sivulle. Silloin hän oli esikouluikäinen.

– Siinä vaiheessa ranka painoi jo toista keuhkoa. Se vaikeutti hengittämistä, ja muistan, että ihan pienikin kävely sai haukkomaan henkeä.

Ala-asteiässä Mai joutui käymään selän leikkauksissa noin puolen vuoden välein. Selkärankaan asennettiin metallitangot, joita pidennettiin pituuskasvun mukaan. Leikkauksia tehtiin yhteensä yhdeksän.

Runsaat poissaolot, korsetti ja tietty ulkopuolisuus olivat osasyitä siihen, että Maita kiusattiin ja syrjittiin koulussa.

– Tämä on asia, joka tulee harmittamaan minua ehkä loppuelämäni, hän sanoo.

– Kun aloitin koulun, vanhempani kertoivat opettajille, että tällainen tilanne on. Muille lapsille kukaan ei selittänyt mitään. Sanottiin vain, että varokaa Maita, häntä ei saa töniä.

Mai pääsi eroon korsetista 12-vuotiaana, yhdeksännen leikkauksen jälkeen. Siitä alkoivat rauhallisemmat vuodet, jolloin tehtiin pelkkiä seurantoja. Kiusaaminen jatkui peruskoulun loppuun asti, eikä hän lukioon mennessään kertonut skolioosista kenellekään muulle kuin liikunnan opettajalle.

Viimeinen leikkaus

Viime vuoden alussa Mai oli 18, kun tarkastuksissa huomattiin, että selkärangan mutka oli taas alkanut kasvaa. Toinen tukitanko oli katkennut.

Koska Mai oli nyt aikuinen ja pituuskasvu oli päättynyt, voitiin hänelle tehdä selkärangan luudutus. Sitä ei ole mahdollista tehdä lapselle, sillä se pysäyttää myös rangan pituuskasvun.

– Vastasyntyneen selkäranka on keskimäärin 25 senttiä pitkä, ja aikuisella se on 70 senttiä. Eroa on todella paljon. Jos lapsen ranka luudutettaisiin, voisi käydä niinkin, etteivät sisäelimet mahtuisi kasvamaan riittävästi, Mai selittää.

Hänen viimeinen leikkauksensa tehtiin elokuussa 2019. Siinä huomattiin, että ranka oli itse asiassa jo alkanut luutua itsekseen. Se yllätti lääkäritkin.

– Nyt selkääni on pysyvästi jäänyt 38 asteen mutka, mutta sitä ei huomaa mitenkään.

Luudutuksen jälkeen selän pitäisi pysyä taipumattomana koko Main loppuelämän. Sitä ei kukaan voi ennustaa, tuleeko skolioosi aiheuttamaan kipuja tai estämään joitakin haaveita.

– Lääkäri sanoi, että periaatteessa saisin nyt tehdä mitä vain, vaikka hypätä laskuvarjohypyn, Mai sanoo.

– Itse taistelen enemmänkin pääni sisällä. Sulattelen sitä tietoa, etten koskaan voi hakeutua raskaisiin fyysisiin töihin, vaikkapa palomieheksi. Ja kuka tietää, miten selkäni kestäisi toimistotyötä kahdeksasta neljään joka päivä. Kokeilemallahan se selviää.

Kauan kaivattua vertaistukea

Lukion jälkeen Mai aloitti matkailun liikkeenjohdon opinnot ammattikorkeakoulussa. Hän on innoissaan alasta ja uskoo, että matkailun saralta voi löytyä vielä yllättäviäkin urapolkuja.

Asia, jota Mai itse olisi kaivannut jo lapsuudessaan, on vertaistuki.

– Olisin kovasti kaivannut lapsena sitä, että joku vähän vanhempi lapsi olisi kertonut, ettei skolioosi ole maailmanloppu, että sen kanssa voi elää kaikesta huolimatta. Ettei tarvitse pelätä, että joku tönäisee ja menen siitä rikki, Mai sanoo.

– Kun lääkärissä puhuttiin vierailla termeillä, minua pelotti ja ahdisti. Luudutusleikkauksesta puhuminen sai minut pelkäämään, että olisin sen jälkeen kuin robotti, joka ei taipuisi enää sitäkään vähää!

Siksi hän hiljattain otti itse yhteyttä pääkaupunkiseudun selkäyhdistykseen ja ehdotti vertaistukitoiminnan järjestämistä.

Nyt hän on mukana toiminnan suunnittelussa. Todennäköistä on, että hän itsekin ennen pitkää toimii tukena jollekin toiselle. Hän haluaisi voida kertoa muille skolioosin kanssa eläville nuorille, että vaikka diagnoosi voi kuulostaa hurjalta, sen kanssa voi elää aivan tavallista elämää.

Maille suurin ulkopuolinen tuki oli lopulta lääkäri, joka alkoi hoitaa hänen tapaustaan, kun hän oli 9-vuotias.

– Tämä lääkäri on kulkenut mukanani 12 vuotta. Hän on ymmärtänyt huumorintajuani ja kohteli minua lapsena, ei vain potilaana sairauden kautta. Hän on ollut korvaamaton voimavara.