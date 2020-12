Marja Kihlström löysi miehensä treffisovelluksesta, mutta Matin profiilikuva melkein pilasi kaiken – suostui tapaamiseen vasta toisella yrittämällä

Seksuaaliterapeutti Marja Kihlströmin pettämisen pelkoon auttoi sinnikäs tunteiden käsittely ja se, että Matti jaksoi kuunnella, kun Marja yhä uudelleen puhui peloistaan.

Matti Kihlström hikoilee. Uusi neulepaita on yllättävän lämmin, eikä kameran edessä oleminen helpota tuskaista oloa. Mainosohjaajana pitkään työskennellyt Matti on tottunut tarkkailemaan, ei olemaan itse tarkkailtavana.

Onneksi tilanne on tuttu puoliso Marja Kihlströmille. Marja on antanut seksuaaliterapialle kasvot jo monta vuotta, ja osa hänen työtään on puhua kameroiden edessä seksistä. Tuorein hänen kohua herättäneistä juontotehtävistään on tv-sarja Naked Attraction Suomi, jossa tavalliset suomalaiset etsivät kumppania alasti.

– Muru, kaikki menee hyvin, Marja rauhoittelee ja silittää Matin käsivartta.

Muru on sanana Marjan työn ytimessä: hänen bloginsa Puhu muru oli ensimmäinen areena, jolla hän alkoi erityistason seksuaaliterapeuttina tehdä työtään yleisölle tutuksi. Blogia on seurannut neljä tietokirjaa, podcast ja aktiivinen Instagram-tili.

Samalla ”muru” on Marjan ja Matin juttu. Sanan lausuminen tuntuu joka kerran yhdistävän pariskunnan toisiinsa hetkeksi. Katseet kohtaavat, ajatuksia vaihdetaan, kumpikin rentoutuu. Ja kun päästään asiaan, myös Matin on helpompi keskittyä puhumaan aiheesta, jonka pariin Marja hänet on puolivahingossa houkutellut.

Biljardi oli pilata kaiken

Marja ja Matti tapasivat, kun Marjan poika Dani oli parivuotias. Virallinen tarina kertoo, että hyvin nopeasti kaksikko päätti olla toistensa kanssa tosissaan.

Todellisuudessa oli hyvin pienestä kiinni, ettei koko suhde jäänyt syntymättä. Kaiken olisi voinut pilata biljardi.

– Löysimme toisemme sellaisessa Facebookin treffisovelluksessa, joka oli vähän kuin Tinder. Minulla oli siinä ensin profiilikuva, jonka olin ottanut koneen kameralla toiseen käsivarteen nojaten, Matti kertoo ja imitoi asentoaan.

– Ja minä luulin, että hän pelaa siinä kuvassa biljardia. Ajattelin, että en todellakaan lähde seuraamaan, kun joku mies pelailee kaikki illat! Marja jatkaa nauraen.

Vaadittiin hetki taukoa ja uusi yritys, ennen kuin Marja suostui treffeille asti. Siellä kipinä syttyikin heti.

Marja tiesi jo tuolloin, 24-vuotiaana, ettei hänellä ollut aikaa saati halua ryhtyä jahtaamaan ketään. Jos suhteeseen alettaisiin, sen pitäisi olla tietoinen päätös alusta asti.

Matti punnitsi vaihtoehtoja. Hän oli kolmekymppinen, ehtinyt tehdä uraa tukka putkella jo vuosia ja tiesi kaipaavansa pian omaa perhettä. Marjan kanssa olo tuntui hyvältä. Oli paras lyödä hynttyyt yhteen.

Nuorenparin arkea leikkimässä

Kihlströmit ovat olleet pariskunta yli kymmenen vuotta. Sinä aikana on opeteltu paljon sekä toisesta että itsestä. Ei ole sattumaa, että juuri seksuaaliterapeutin parisuhteessa käsitellään suhteeseen liittyviä asioita jatkuvasti.

– Meidän parisuhteemme käännekohta oli minusta se, kun sinä opiskelit ensin seksuaalineuvojaksi ja sitten seksuaaliterapeutiksi, Matti sanoo Marjalle.

– Se pakotti meidät käymään läpi asioita, esimerkiksi minun tapaani mököttää.

– Tai minun tapaani raivota, Marja jatkaa lausetta.

Opiskeluihin liittyvät kotitehtävät ohjasivat kaksikon työstämään suhdettaan aivan uudella tavalla. Marjan mukaan on mahdollista, ettei suhde olisi selvinnyt ilman sitä työtä ja tietomäärää. Opintojen ohella he saivat huomaamatta tilaisuuden pureutua kipukohtiin, joista olisi voinut muuten tulla ylitsepääsemättömiä.

Viime keväänä, kun korona alkoi myllätä markkinamaailmaa, päätti Matti toteuttaa suunnitelman, joka oli pyörinyt mielessä jo pitkään. Työ mainonnan parissa oli alkanut tuntua lattealta, ja samalla Marjan työ näytti päivä päivältä tärkeämmältä.

Niinpä Matti vaihtoi uraa ja hyppäsi Marjan Puhu muru -yritykseen mukaan.

Juuri nyt Kihlströmien koko elämä mahtuu muutamiin kortteleihin Helsingin Töölössä. Kodin lähellä sijaitsevat lasten koulu, päiväkoti ja puistot, ja parin minuutin kävelymatkan päässä on myös työtila, jossa Marja ja Matti viettävät valtaosan viikoistaan.

Työtilan ohella huoneisto on pariskunnan kakkosasunto, jossa kolmilapsisen perheen vanhemmat voivat ajoittain olla vain kaksin.

– Me emme ole koskaan eläneet ilman lapsia, Marja huomauttaa.

– Täällä me voimme leikkiä sitä tuoreen pariskunnan lapsetonta arkea, jota meillä ei koskaan ollut.

Makaronilaatikkoseksiä

Sekä Marja että Matti ovat ehdottomasti sitä mieltä, että seksuaalisuudesta ja seksistä on puhuttava jo lastenkin kanssa avoimesti, ikätason mukaan. Heidän perheeseensä kuuluvat 13-, 8- ja 5-vuotiaat lapset.

Matti kertoo saaneensa avoimuuteen itse hyvän esimerkin omasta lapsuudestaan.

– Meitä on kolme veljestä ja kolme siskoa, ja minä olen keskimmäinen. Isäni vei meidät pojat teini-iän kynnyksellä vuorotellen kalaan, ja siellä veneessä hän sitten otti asiat puheeksi, Matti kertoo.

– Minä ja pikkuveli tiesimme jo odottaa vuoroamme, mutta isoveljelle se on voinut tulla pienenä yllätyksenä.

Matin mukaan isä ja äiti ovat kantaneet hyvin vastuunsa seksuaalikasvattajina. Lapsille kerrottiin muustakin kuin vahinkoraskauksista ja sairauksista. Isä puhui nautinnon ja kumppanin kuuntelemisen puolesta ja vannotti, että jälkikasvu ottaa toisen huomioon.

Kihlströmien kotona seksuaalisuudesta ja seksistä puhutaan luultavasti enemmän kuin useimmissa kodeissa, pari arvelee. Heillä aihe on esillä joskus ruokapöydässä, kesken leikkien tai iltasadun aikaan.

– Kerrankin yksi lapsista tuli ohimennen kysymään, että ”äiti millaista seksiä homoilla on?” Selitin, että siihen kuuluu samalla tavalla läheisyyttä ja kosketusta kuin heteroillakin ja kerroin vähän, millaisia asioita kaksi miestä voivat esimerkiksi tehdä, Marja sanoo.

– Lapsi totesi, että aijaa, ja jatkoi matkaa huoneeseensa. Toisetkin olivat takuulla höristäneet jossain kulman takana korviaan ja kuunnelleet vastaustani.

Myös lasten kaverit osallistuvat välillä keskusteluihin ja kyselevät samalla tavalla. Marjan mukaan lasten kanssa juttelu on mutkatonta, mutta joskus aikuiset saattavat säikähtää aiheita ja pitää niitä sopimattomina.

Marja on yrittänyt vakuuttaa, että juuri näitä keskusteluja lapset siinä hetkessä tarvitsevatkin. Tästä syntyi lopulta idea seksuaalikasvatuskirjojen sarjasta, joista ensimmäinen, Oikeilla nimillä – seksuaalikasvatusopas aikuisille (Kosmos) ilmestyy joulukuussa.

Inhimillisyyttä seksiin

Vaikka kaikista asioista voidaan perheessä puhua, on kahden ihmisen välinen seksuaalisuus silti kahdenkeskistä, Marja huomauttaa.

– Lasten ei tarvitse tietää vanhempiensa seksielämästä, mutta minusta on ihan ok, että he tietävät vanhempien harrastavan seksiä, hän täsmentää.

Hän haluaa kuitenkin siellä täällä nostaa esille aiheita, joista on normaalisti vaiettu ja kertoa omista kokemuksistaan, jotta ihmiset saavat laajemman käsityksen siitä, millaista elämä voi olla.

– Meillä ei ole esimerkiksi ollut koskaan kovin pitkiä taukoja seksissä, Matti arvioi ja vilkaisee Marjaan, joka nyökyttelee.

– Ruuhkavuosina on tosin joskus ärsyttänyt, jos seksi menee sille makaronilaatikko-tasolle, että se on vain helppoa, nopeaa tyydytystä. Se on ihan fine, mutta jos sellaista alkaa olla liikaa, niin se ei riitä.

Kumpikin on huomannut, kuinka tärkeää on kokea yhteyttä toiseen pelkän suorittamisen sijaan.

Matti muistelee, miten suorittaminen kuului vahvasti etenkin nuoren miehen seksielämään, johon otteet oli opittu lähinnä pornoelokuvista ja miestenlehdistä.

– Toivoisin, että myös miehen rooli seksissä opittaisiin näkemään inhimillisempänä.

Pettämisen pelko pitää käsitellä

Seksi alkaa kauniista sanasta aamupalapöydässä, katseesta kesken päivän tai kosketuksesta ohimennen ruokaa laittaessa, Kihlströmit kuvaavat. Ilman tätä kaikkea ei olisi sitäkään, mikä tapahtuu myöhemmin kahden kesken.

– On todella tärkeää, että näistä pieniltä tuntuvista asioista pidetään huolta. On ollut hirveän iso oivallus, miten paljon työtä parisuhde vaatii, Matti myöntää.

– Meillehän on lapsena näytetty lähinnä satuja, joissa kaikki päättyy siihen, kun pari saa toisensa. Ei ole ollut mitään tietoa, mitä vaaditaan sen jälkeen.

Se on opeteltu pikkuhiljaa. Äärettömän tärkeää on puhuminen. Avoimuus ja tunteiden käsittely varmistavat sen, että yhteys säilyy.

Kun Matti aiemmassa työssään matkusteli paljon, yhteys oli toisinaan katkolla. Marja oli lasten kanssa kotona ja tunsi jäävänsä yksin samalla, kun puoliso reissasi työn perässä maailmalla.

Pettämisen pelko oli voimakas. Marja tiesi, että Matin työssä pyöri paljon viehättäviä naisia, ja samalla hän itse odotti kotona raskauskilojen tuomine epävarmuuksineen.

Pelkoon on auttanut sinnikäs tunteiden käsittely.

– Olet kuunnellut, kun olen uudelleen ja uudelleen puhunut peloistani. On ollut hirveän merkittävää, että olet jaksanut käydä niitä juttuja läpi kerta toisensa jälkeen, Marja kiittelee.

Viime kesänä Marja eleli kuukauden ajan arkipäivät yksin Helsingissä. Muu perhe lomaili sukulaisten luona, ja Marja vietti heidän kanssaan vain viikonloput.

Se kuukausi oli Marjalle mullistava.

– Olin viikot yksin, tein töitä ja iltaisin kuljeskelin ulkona ja vain nautin, hän sanoo.

– Sain olla rauhassa ajatusteni kanssa, tehdä omia juttujani ja tutustua vähän taas itseeni.

Viimeistään se osoitti, miten tärkeää koko suhteen ja perheen hyvinvoinnille on, että kumpikin aikuinen saa toisinaan tilaa olla yksin. Marja tajusi, että tätä Matti oli tehnyt keskittyessään työhönsä menneinä vuosina. Tämä oli se ero: Matti sai enemmän tilaa itselleen samalla, kun Marja hoiti lapsia kotona.

Ei ihme, että heidän oli ollut toisinaan vaikea ymmärtää toistensa reaktioita. Kumpikin katsoi tilanteita aina omasta vinkkelistään.

Juuri nyt kaikki on kääntynyt toisin päin. Marja keskittyy nyt terapeutin työhön, somevaikuttamiseen, kirjoittamiseen ja tv-ohjelmien tekoon samalla, kun Matti on enemmän vetovastuussa perheen arjessa. Yhdessä he jatkavat tulevien verkkokurssien työstämistä, ja suunnitteilla on myös uusi yhteinen tv-sarja.

Marja ja Matti tietävät itse, että rakkaus vaatii toisinaan ponnistuksia, mutta toisen luo on mahdollista löytää, vaikka olisi eksynyt jo kauemmaksi. On vain löydettävä yhteys aina uudelleen.

– Armollisuus itseä ja toista kohtaan on tärkeää. Riittävän hyvä riittää, ja se on suojellut meitäkin, Marja sanoo.