Oululainen Tiina tapasi Samin jouludiscossa 15-vuotiaana – kertoo nyt, mitkä asiat ovat saaneet pysymään yhdessä yli 30 vuotta

Tiina Rantapään ja Sami Heikkilän suhteessa on ollut alusta saakka tärkeää, että he voivat tarpeen tullen ”puhdistaa pöydän”.

–Tykkäämme tehdä paljon asioita yhdessä, kuten lasketella ja hiihtää sekä vaeltaa. Tämä kuva on syksyiseltä Lapin-vaellukseltamme, kertovat Tiina Rantapää ja Sami Heikkilä.­

Oulun kaduilla paukkui kova pakkanen, ja 15-vuotias Tiina Rantapää oli vetänyt jalkaansa ruskeat purjehduskengät. Eli purkkarit, tuon aikakauden statussymbolit.

Vuoden 1989 osalta koulu oli ohi ja joululoma oli alkanut. Tiina lähti juhlistamaan yhdeksännen luokan puoltaväliä discoon ystäviensä kanssa.

Nuorisodiscossa tytöt ja pojat olivat pitkälti omissa porukoissaan, kunnes tuli hitaiden aika. Ennen viimeistä kappaletta Tiina meni kivannäköisen pojan luo ja kysyi:

– Lähekkö mun kaa tanssimaan?

Yhteinen hetki tanssilattialla meni nopeasti ohi, ja valomerkki tuli. Molemmat lähtivät omien ystäviensä kanssa, ja tiet erkanivat.

Tiina pohti, näkeeköhän hän tanssipariaan enää koskaan. Ei ollut kännykkää, eivätkä he vaihtaneet lankapuhelinnumeroita.

Reilu viikko myöhemmin Tiina tapasi pojan uudenvuodendiscossa ja alkujännityksen jälkeen asiat etenivät nopeasti.

– Sami soitti seuraavana päivänä ja tuli käymään meillä. Aloimme heti seurustella tiiviisti. Uudenvuodenaattona juhlistammekin aina yhdessäolomme vuosipäivää, Tiina kertoo.

”Jos joku ärsyttää, siitä pitää sanoa heti”

Tiina Rantapää ja Sami Heikkilä ovat nyt 46-vuotiaita. He asuvat molempien kotikaupungissa Oulussa.

Vaatesuunnittelijaksi aikoinaan kouluttautunut Tiina työskentelee perheyrityksessä. Sami puolestaan on finanssialalla aluejohtajana. Heillä on kaksi poikaa ja kaksi koiraa.

Tilastojen mukaan useat suomalaiset eroavat nelikymppisinä. Tiinan mukaan ero ei ole koskaan edes tullut heidän mieleensä.

– On meilläkin ollut alamäkiä, mutta opimme jo nuorena keskustelemaan asiat halki. Jos joku juttu ärsyttää, siitä pitää sanoa heti eikä vanhoja juttuja enää vatvota. Sen olen oppinut kotoani, lähes 55 vuotta yhdessä olleilta vanhemmiltani, hän sanoo.

Sami ja Tiina ovat olleet yhdessä nyt 31 vuotta. Sitä ennen kummallakin oli ollut teiniromansseja tahoillaan, mutta ei mitään sen vakavampaa.

– Sami oli ensirakkauteni, Tiina sanoo.

Tiina ja Sami reissaavat paljon lastensa kanssa, mutta he ottavat aikaa myös toisilleen.­

Ulkomaille yhdessä 17-vuotiaasta lähtien

Kun Tiina ja Sami aloittivat seurustelun, he olivat 15-vuotiaita.

– Meillä on ikäeroa vain viisi päivää ja olemme horoskoopeiltamme oinaita. Olemme molemmat vahvoja persoonia.

Yläaste ja sen jälkeiset kolme vuotta menivät Tiinan mielestä rennosti: vapaa-aikansa he viettivät yhdessä, mutta liikkuivat myös paljon kavereidensa kanssa. Sami meni lukioon ja Tiina aloitti opinnot käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa.

– Sami oli paljon yötä meillä jo silloin ja työskenteli kesäisin perheyrityksessämme. Ystävät olivat jo silloin tärkeitä molemmille. Harrastimme yhdessä ja erikseen.

– Teimme 17-vuotiana ensimmäisen yhteisen reissumme. Sen jälkeen olemmekin käyneet ulkomailla melkein joka vuosi ja haaveilemme paljon matkustamisesta, vaikka emme pääsisikään lähtemään minnekään.

Ennen kuin Sami lähti lukion jälkeen armeijaan, he menivät kihloihin. Molempien perheet olivat jo alusta saakka iloinneet heidän yhdessäolostaan, mutta eräässä perhejuhlassa papin puheet hämmensivät Tiinaa.

– Olimme jossain rippijuhlissa, kun pappi sanoi, että olettepa te niin nuorena kihloissa. Olimme silloin 18-vuotiaita ja minusta oli outoa, että kaikki eivät halua meidän olevan sitoutuneita toisiimme.

Kihlautumisen jälkeisenä vuonna he muuttivat ensimmäistä kertaa yhteen.

– Yhdessäolomme tuntui alusta saakka niin luonnolliselta. Olimme tunteneet toisemme pitkään ja pyörineet yhdessä, joten ainakaan minulla ei ollut mitään pelkoja suhteestamme tai yhteisestä asumisesta.

Naimisiin he menivät puolestaan yhdeksän vuoden seurustelun jälkeen, 25-vuotiaina.

”Emme pidä odotuksia korkealla”

Muutaman kerran Tiina on nähnyt unta, jossa Sami on ollut toisen naisen kanssa.

– Ne unet ovat olleet kamalia painajaisia. Sydämeni revittäisiin irti, jos näkisin mieheni oikeasti toisen kanssa.

– Toiseen ihastuminen on aina mahdollista, mutta en voisi päästää itseäni sille tunnetasolle. Baarissa joku on voinut flirttailla ja tarjota hyvää juttuseuraa, mutta ei yhtään enempää. Meillä on toisiimme keskinäinen luottamus. Annamme toisillemme vapaata aikaa ja tilaa olla ystävien kanssa, mutta teemme asioita paljon toistemme seurassa.

Suhteen sitovin asia on Tiinan mukaan heidän avoimuutensa sekä halu keskustella mistä tahansa asiasta. Hänen mielestään myös samanlaiset arvot ovat yhdistäneet heitä yli 30 vuotta.

– Emme pidä odotuksia korkealla ja uskallamme puhua vaikeistakin asioista. En voi olettaa, että Sami tekee jotain, jos en puhu siitä. Hän ei pysty lukemaan ajatuksiani.

”Olen oppinut suodattamaan puheita”

Arjen huomaavaisuus ja pienet asiat saavat Tiinan onnelliseksi.

Yksi huomaavainen ele hurmasi tällä viikolla, hän mainitsee. Kun hän saapui salilta kotiin, Sami yllätti hänet valmiilla ruoalla – vaikka hän oli jo valmistautunut tekemään itse ruokaa.

Vapaapäivinä he kokkailevat paljon yhdessä ja joka päivä he syövät saman pöydän ääressä.

Tiina myöntää, että kun 13- ja 17-vuotiaat pojat olivat pieniä sekä samaan aikaan työt väsyttivät, saattoi heillä tulla riitaa helpommin. Silloin myös ilkeitä sanoja on sanottu useammin puolin ja toisin – mutta se ei ole koskaan vähentänyt heidän rakkauttaan toista kohtaan.

– Samilla on hyvä ilmaisutaito ja hän osaa käyttää terävää kieltäkin, mutta olen oppinut suodattamaan hänen puheitaan. Hän on kuitenkin yhä hurmaava kuin 15-vuotiaana. Hän osaa luoda erityisesti iloa sekä voimaa, kun minulla on huono hetki.

” Olemme aina puhdistaneet niin sanotusti pöydän kotona ja puhumme kaikesta. Pariterapiaa emme ole koskaan harkinneet.

– Olemme aina puhdistaneet niin sanotusti pöydän kotona ja puhumme kaikesta. Teemme päätöksiä ja itkemmekin yhdessä. Emme tee näin usein, mutta se toimii. Pariterapiaa emme ole koskaan harkinneet.

