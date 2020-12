Me Naiset

– Vaikka olin itse ihan rikki ja romuna, sitä jotenkin vaan halusi silti hoivata toista. Hän oli erittäin manipuloiva ihminen, sanoo suhteesta irti päässyt Rosa-Maria.

Joka kolmas nainen maailmassa on kohdannut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa. Yksi heistä on 27-vuotias Rosa-Maria. Hän eli pitkään väkivaltaisessa parisuhteessa.

Vaikka suhteen alussa oli hyviäkin hetkiä, merkkejä henkisestä väkivallasta alkoi Rosa-Marian mukaan näkyä nopeasti. Mies vähätteli Rosa-Marian tunteita, töitä ja menoja.

Ensin väkivalta oli kyttäämistä, rajoittamista ja alistamista. Rosa-Maria ei esimerkiksi saanut tavata kavereitaan vapaasti. Mies oli sairaalloisen mustasukkainen ja kyttäsi Rosa-Marian puhelinta. Väkivalta saattoi alkaa ihan mistä tahansa. Siitä, jos Rosa-Maria katsoi toista ihmistä väärin, tai ei tullut töistä suoraan kotiin.

Rosa-Maria tekee töitä ravintola-alalla. Parhaimmillaan hänellä oli neljä eri työpaikkaa, jottei kotona tarvitsisi olla. Arki oli uuvuttavaa ja ahdistavaa.

– Kotona vaan laskin tunteja, koska pääsisin takaisin töihin. Kotiin päästyä piti aina olla sormet ristissä.

Aina vaan pahempaa

Rosa-Marian mukaan tilanne paheni koko ajan. Väkivalta muuttui fyysiseksi – lyömiseksi, retuuttamiseksi ja puristamiseksi. Ex-mies on tuomittu muutamia vuosia sitten tapahtuneesta pahoinpitelystä käräjäoikeudessa.

Rosa-Maria kertoo olleensa istumassa iltaa tyttökaverin kanssa.

– Mies oli kuullut, että joku olisi läpsäissyt minua pyllylle. Vika oli heti minussa, että olisin ollut jonkun toisen kanssa.

Mustasukkainen mies oli retuuttanut Rosa-Mariaa ympäri asuntoa. Hän oli ensin painanut Rosa-Mariaa vasten jääkaappia ja sen jälkeen raahannut vessaan. Siellä hän oli kaatanut Rosa-Marian lattialle ja pitänyt tätä aloillaan puristamalla jaloilla kyljistä. Lopuksi mies oli vielä paiskannut Rosa-Marian olohuoneen lattialle.

Toisella kerralla väkivalta alkoi mustasukkaisuuskohtauksen jälkeen ja johti syyteharkintaan törkeästä pahoinpitelystä.

Sittemmin pari erosi.

Eron jälkeen ex-mies ilmestyi Rosa-Marian työpaikalle ja pahoinpiteli hänet. Rosa-Maria päätyi pahoinpitelyn seurauksena tajuttomana sairaalaan. Tapaus on syyteharkinnassa törkeänä pahoinpitelynä ja pahoinpitelynä. Esitutkinnassa Rosa-Marian ex-mies vangittiin törkeästä pahoinpitelystä. Hänellä on muutakin rikostaustaa.

Pahoinpitelyjä käsitellään parhaillaan oikeudessa.

Kulissit kaatuivat

Rosa-Maria julkaisi hiljattain somessa kuvia pahoinpidellyistä kasvoistaan. Jäljet näkyvät selvästi. Silmä on musta, kasvot turvonneet.

– Moni luuli, että meillä oli kaikki hyvin. Nyt kun olen päässyt suhteesta yli ja takaisin jaloilleni ajattelin vähän raapaista pintaa.

Kuvien julkaiseminen jännitti, mutta palaute oli pelkästään positiivista.

– Minulla on ollut rikkinäinen lapsuus. Ehkä sieltä tulee halu pitää kulissit pystyssä. Oli tosi rankkaa julkaista kuvat, mutta en saanut yhtään ilkeää kommenttia. Moni laittoi viestiä siitä, miten vahva olen. Ei ollut ok elää niin ja luulla, että se väkivalta oli normaalia.

Väkivallasta tuli rutiinia

Lähisuhdeväkivallan uhreilta saatetaan kysyä hyvääkin tarkoittaen, että mikseivät he vaan lähde suhteesta.

– Milläs lähdet, kun toinen tekee kaikkensa sen estämiseksi? Tuollaisesta suhteesta irtautuminen ei ole helppoa. Hän painaa 120 kiloa, minä hädin tuskin 45. Minkä minä sille voin, jos hän päättää tehdä jotain?

Rosa-Maria kertoo yrittäneensä itsekin useamman kerran suojella pahoinpitelijää. Väkivallan jälkeen Rosa-Maria saattoi olla se, joka tarjosi olkapäätä.

– Ajattelin, että hänellä on paha olla, ja häntä pitää yrittää ymmärtää. Siitä tulee rutiinia, että saa aina välillä turpaan. Lopulta ei jaksa enää edes puhua. Sitä vain tyytyy osaansa. Olin niin väsynyt siihen.

– Pahinta on, että sitä itse sokeutuu koko tilanteelle. Vaikka olin itse ihan rikki ja romuna, sitä jotenkin vaan halusi silti hoivata toista. Hän oli erittäin manipuloiva ihminen.

Kohti parempaa

Rosa-Maria on saanut koko ajan tukea ja apua pikkusiskoltaan. Turvakotiin hän ei ole halunnut mennä. Omasta kodista lähteminen olisi tuntunut epäreilulta.

Nyt Rosa-Marialla menee paremmin. Arki on tasaista, ja hän aloittaa pian terapian.

Rosa-Maria kiittelee naispoliisia, joka haki hänet pahoinpitelyn jälkeen kuulusteluihin. Poliisi kannusti Rosa-Mariaa puhumaan kaikesta tapahtuneesta ja ohjasi saamaan apua Rikosuhripäivystyksen kautta. Se auttoi pääsemään irti väkivallasta.

– Jos ajattelen sitä, miten silloin elin, itku pääsee. Jokainen nainen on arvokas, eikä väkivalta ei ole millään tavalla hyväksyttävää.

– On ihanaa, kun voi hengittää vapaasti. Enää ei tarvitse olla vahva tai paeta. Elämälläni on sittenkin merkitystä, ja se on omissa käsissäni.