Vuosien koulukiusaaminen sai nuoren Minna Parikan liikkumaan ja syömään sairaalloisesti: ”Kun kaverit ostivat donitsit, minä ostin kurkun”

Minna Parikka tottui jo lapsena siihen, että kiusaajat kyseenalaistivat hänen olemuksensa ja tapansa olla. Kokemukset ovat jättäneet jälkensä, vaikka Minna on sittemmin kääntänyt kritiikin voimavaraksi.

Minna Parikka oli asetellut jokaisen kenkäparin kauniisti osaksi huolellista esillepanoa. 25-vuotias tuore yrittäjä oli tohkeissaan. Hän oli ensimmäistä kertaa Pariisin muotimessuilla mukanaan ensimmäinen oma mallistonsa. Pian kaikki rakastuisivat hänen omaperäisiin kenkiinsä.

Harmaantunut italialainen rouva kokomustissaan asteli Minnan messupisteelle, tarttui siivekkääseen valkoiseen korkokenkään ja tarkasteli sitä nenänvarttaan pitkin. Sitten hän lausui tuomionsa kovaan ääneen: ”Italialaiset tekevät parempia.”

40-vuotiasta Minnaa huvittaa, kun hän muistelee tilannetta, mutta aikanaan ei naurattanut.

– Se oli tosi kova kolaus, koska en ollut vielä saanut hyvää palautetta. Mietin, että tätäkö tämä tulee olemaan.

Raadollisella muotialalla kritiikkiin sai tottua. Samainen rouva kävi toistamassa Minnalle jokaisella messuvierailulla, kuinka paljon inhosi hänen kenkiään, eikä hän suinkaan ole ollut ainoa, joka on lytännyt Minnaa. Varsinkin uransa alussa hän oli jatkuvasti arvostelun kohteena. Kollegojen lisäksi esimerkiksi sisäänostajat kritisoivat, epäilivät ja kyseenalaistivat Minnan tekemistä. Työvoimatoimiston mies tytötteli starttirahaa hakenutta suunnittelijaa ja totesi, ettei tämän unelma ikinä toteutuisi.

Sittemmin Minna Parikasta on tullut kansainvälisesti menestyvä kenkäbrändi, jonka tuotteita ovat käyttäneet maailmantähdet Lady Gagasta Kylie Jenneriin. Suunnittelijan mukaan yritys teki tänä vuonna kaikkien aikojen parhaan tuloksensa.

Vasta saavutusten myötä Minna on oivaltanut, minkä ansiosta on jaksanut armotonta kritiikkiä. Siksi, että siinä ei ollut hänelle mitään uutta. Häntä kiusattiin tauotta viisivuotiaasta yläasteelle saakka.

– En varmasti olisi saavuttanut tätä kaikkea, jos minua ei olisi kiusattu. Jos olisin elänyt hyvin tasaisen ja turvatun lapsuuden, en olisi ikinä lähtenyt muotialalle. Tai jos olisin lähtenyt, olisin tullut tosi nopeasti häntä koipien välissä takaisin, Minna uskoo.

– Kykenen olemaan haastavissa tilanteissa, koska olen pienestä pitäen tottunut siihen, että olemukseni ja tapani olla kyseenalaistetaan päivittäin. Olen kääntänyt kritiikin voimavaraksi ja saan siitä tosi paljon energiaa. Minulle tulee näyttämisen halu – ajattelen, että niinhän sä luulet.

Kuten myöhemmin uralla, myös lapsuudessa Minnalla oli myös niitä, jotka aidosti pitivät hänestä. Vaikka häntä kiusattiin rankasti, kavereitakin oli aina paljon.

– Elämäni on aina ollut sellaista, että jotkut tykkäävät, jotkut eivät. Kahtiajakoisuus on tehnyt minusta sellaisen, mitä olen tänä päivänäkin. Minun ei tarvitse miellyttää kaikkia, koska tiedän, että on ihmisiä, jotka tykkäävät.

Kukaan ei puuttunut

Minna oli vasta päiväkodissa, kun muut lapset alkoivat nimitellä häntä ja jättää hänet leikkien ulkopuolelle. Kun Minna aloitti koulun, kiusaaminen vain paheni. Välitunneilla ja koulumatkoilla kiusaajat jengiytyivät hänen ympärilleen, haukkuivat ulkonäköä ja naureskelivat. Normaalikokoista tyttöä nimiteltiin esimerkiksi lihavaksi.

– He tulivat oikein provosoimaan, että kohta se itkee. Olin ja olen edelleen hyvin herkkä, joten minun kanssani huutelulla sai aina tuloksia. Itkin joka kerta.

Minna ajattelee, että itkuherkkyys teki hänestä hyvän uhrin kiusaajille. Reaktio ikään kuin palkitsi ja kannusti jatkamaan.

Kiusaamista tapahtui niin koulussa kuin sen ulkopuolella. Minna ei saanut olla rauhassa edes oppitunneilla. Ääneen lukeminen oli hänelle lapsena hyvin vaikeaa, vaikka lukihäiriötä ei virallisesti todettu. 1990-luvun taitteessa jopa opettajat saattoivat korjata virheitä ikävään sävyyn. Muut oppilaat saivat lukuvaikeuksista lisäsyyn herjata Minnaa. Kun hän viittasi, kiusaajat keksivät vastauksesta aina jotain vikaa. Jos se meni väärin, muut lällättelivät tyhmäksi, mutta oikeillekin vastauksille irvailtiin milloin mistäkin syystä.

– Minut hiljennettiin ihan täysin. Se sai jännittämään viittaamista ja esillä olemista tosi paljon, enkä enää uskaltanut olla äänessä tunneilla.

Ala-asteella myös liikuntatunnit olivat Minnalle helvettiä. Hän kertoo motoriikkansa kehittyneen muita hitaammin, minkä vuoksi hänet valittiin aina viimeisenä jouk­kueeseen ja muut sadattelivat samaan tiimiin päätymistä.

– Oli ihan hirveä tunne odottaa rivissä joukkuejakoa. Aloin keksiä tekosyitä, miksi en enää osallistunut liikuntatunneille.

Lopulta Minna rohkeni nostaa kätensä pystyyn ja olla äänessä lähinnä vain englannin tunneilla. Hän tiesi osaavansa puhua englantia hyvin, mikä antoi itsevarmuutta. Sen lisäksi Minna loisti taideaineissa.

Vaikka Minnaa kiusattiin vuosikausia aivan opettajien silmien alla, kukaan ei ala-asteella puuttunut siihen. Minna arvelee, että jopa opettajat pelkäsivät luokan pahimpia häiriköitä.

– Luokallamme oli hyvin häiriintyneitä lapsia. Miesopettajamme huusivat heille naama punaisena, mutta he vain nauroivat. Sijaiset itkivät aina 15 minuutin sisällä. Opettajat eivät puuttuneet muiden oppilaiden kiusaamiseen millään tavalla, koska olisivat silloin itse saaneet niin paljon niskaansa.

Koska koulussa ei tehty kiusaamiselle mitään, Minna ei uskonut että kukaan muukaan voisi muuttaa tilannetta. Vanhemmat saivat tietää kiusaamisesta vasta, kun Minna oli aikuinen.

– Kun olin pieni, perheessämme oli sairastelua, enkä ilmeisesti halunnut rasittaa vanhempiani lisää. Ajattelin, että minun täytyy vain elää tämän asian kanssa.

Minna sanoo olleensa kiusaamisesta huolimatta iloinen lapsi. Koska hänellä oli aina myös ystäviä, kotona ei huomattu kiusaamista.

Välillä Minna itki iltaisin salaa omassa huoneessaan. Kouluun meno kammotti.

– Tosi usein en olisi halunnut aamuisin herätä ollenkaan.

Ystävät estivät murtumasta

Minna ei muista, että kiusaamisessa olisi koskaan ollut suvantovaiheita. Vain perheen kanssa tiuhaan tehdyt ulkomaanmatkat tarjosivat hengähdystauon.

Toisaalta jopa kuukauden mittaiset matkat saattoivat myös lisätä bensaa liekkeihin. Minnan perheessä matkoihin panostettiin enemmän kuin mihinkään muuhun, ja niitä varten säästettiin. Silti kaikissa perheissä ei ollut välttämättä samanlaisia mahdollisuuksia.

”Minulla oli palava halu ilmaista jotain suurta itsessäni, koska minua oli painettu alas niin paljon”, Minna sanoo.­

Tilannetta ei auttanut sekään, että Minna on aina erottunut joukosta. Hän arvelee, että takapuoleen saakka ulottunut, vaalea tukka saattoi herättää muissa kateutta. 11-vuotiaana hän alkoi myös pukeutua näyttävästi, tai kuten hän itse sanoo ”riskialttiisti”. Valtavat lierihatut ja räikeänväriset vaatteet olivat sekä tapa tulla nähdyksi että suojakuori.

– Minulla oli palava halu ilmaista jotain suurta itsessäni, koska minua oli painettu alas niin paljon. Ja jos kommentointi koski vaatteita, se ei välttämättä tuntunut niin pahalta kuin älykkyyden tai ulkomuodon kritisointi. Tykkään edelleen näyttävistä ja dramaattisista vaatteista. Niihin pukeutuminen on ollut myös defenssi, josta on muodostunut elämäntapa ja osa identiteettiäni.

Pukeutumisen lisäksi Minna pääsi toteuttamaan itseään puutöissä ja kuvaamataidossa sekä harrastuksissaan. Hän kävi kaikki lähistöllä järjestettävät kädentaitokurssit savitöistä emalointiin. Niistä saatu onnistumisen tunne vahvisti itsetuntoa.

” Jos kommentointi koski vaatteita, se ei välttämättä tuntunut niin pahalta kuin älykkyyden tai ulkomuodon kritisointi.

Myös ystävät auttoivat jaksamaan. He seisoivat rinnalla kiusaamisesta huolimatta. Heidän kanssaan Minna pystyi olemaan oma itsensä ja sai pitää hauskaa.

– Ystävillä on ollut suuri rooli siinä, että en ole murtunut.

Donitsi vai kurkku?

Yläasteelle siirtyessä Minnan motoriset taidot ottivat aimo harppauksen, ja hänestä tuli äkkiä todella hyvä liikunnassa.

Kun liikunta yhtäkkiä sujui, vuosia lihavaksi ja epä­urheilulliseksi haukuttu Minna innostui liikaakin. Hän kävi 14-vuotiaana puolentoista tunnin taekwondo-treeneissä kuusi kertaa viikossa ja toisinaan siihen päälle aerobicissa. Kuuden kilometrin harrastusmatkat hän pyöräili.

Minna alkoi myös laskea jokaisen kalorin. Energiaa kului huomattavasti enemmän kuin hän sai ruuasta.

– Aloin katsoa ulkonäköäni sairaalloisesti ja yritin muokata sitä sen mukaan. Söin melko paljon, mutta hyvin terveellistä ruokaa. Kun kaverit ostivat donitsit, minä ostin kurkun.

Minna tunsi eri ruoka-aineiden energiamäärät niin tarkkaan, että alkoi nähdä ateriat kaloreina. Pää alkoi laskea niitä kuin itsestään.

– Olin teininä tosi tikissä, mutta en anorektinen. Minullahan oli koko ajan hyvä ja energinen olo. En nähnyt toiminnassani ongelmaa.

Aikuistuessaan Minna tajusi vähitellen, että jotain olisi pakko muuttaa. Ruoka pyöri päässä niin paljon, että oli vaikea ajatella muita asioita. Lopullisesti hän pääsi kalorienlaskusta eroon parikymppisenä.

Vaikka Minna alkoi pärjätä hyvin liikuntatunneilla, muu kiusaaminen jatkui yläasteella yhtä pahana kuin ennenkin.

Minna oli kuitenkin kerännyt sen verran itsevarmuutta, että alkoi itse pitää puoliaan. Hän uskalsi sanoa kiusaajille takaisin ja kertoa asiasta koulun aikuisille, kuten oppilaanohjaajalle. Opo kutsui pahimman kiusaajan, muiden johtajana toimineen tytön, ja Minnan keskustelemaan tilanteesta. Keskustelun seurauksena kiusaaminen laantui huomattavasti.

Kokonaan se loppui vasta, kun koko luokkaa kohtasi tragedia: yksi oppilaista kuoli sairauteen. Muisto kahdeksannen luokan tapahtumista pakottaa kyyneleet Minnan silmiin, vaikka hän yrittää taistella niitä vastaan.

– Se yhdisti meitä oudolla tavalla, hän saa sanotuksi hetken hiljaisuuden jälkeen.

Ikuinen särö

Osa kiusaajista on aikuisiällä pyytänyt Minnalta anteeksi. Se on tuntunut erikoiselta.

– Tosi hienoa heille, että he ovat kasvaneet ja heidän asenteessaan on selkeästi tapahtunut muutosta. Mutta mielestäni anteeksipyynnöt ovat liittyneet siihen, että olen kaikesta huolimatta saavuttanut asioita elämässäni. En usko, että he olisivat pyytäneet anteeksi, jos olisin sulautunut tapettiin tai kiusaaminen olisi murtanut minut. Se on väärin.

Lähes kymmenen vuotta kiusattuna on jättänyt Minnaan särön.

– Olen uusien ihmisten kanssa alkuun varautunut, ja minulla menee kauan, että oikeasti luotan ja päästän toisen lähelle.

Toisaalta varovaisuus on suojellut esimerkiksi syöksymästä liian nopeasti uuteen parisuhteeseen. Ei sillä, että Minna olisi muutenkaan koskaan tarvinnut kumppania elääkseen rikasta elämää. Unelmia on voinut toteuttaa myös omin päin.

Minna ajattelee, että nyt on oikea aika kokeilla rennompaa elämäntapaa. ”En tiedä, onnistuuko se, mutta juuri tällä hetkellä se tuntuu oikealta valinnalta.”­

Ulkonäön jatkuva kritisointi lapsuudessa on vaikuttanut myös siihen, miten Minna näkee itsensä ja ajattelee, että muut näkevät hänet. Tosin enää itsekriittisyys iskee lähinnä hetkittäin, koska hän on käsitellyt kiusaamis­kokemuksiaan paljon.

Myös tapa käsitellä vaikeita asioita on peruja lapsuudesta. Kun kiusaamiseen ei puututtu, Minna tottui sulkeutumaan itseensä ja löytämään vastaukset sisältään. Kyky kuunnella itseä on auttanut yrittäjän uralla paljon.

Uusi tapa elää

Vaikka kiusaaminen on jättänyt jälkensä, Minna kokee yhä olevansa pohjimmiltaan samanlainen kuin pienenä viisivuotiaana. Sekä hyvin herkkä että hyvin vahva.

– Entiset poikaystäväni ovat sanoneet, että ihan kuin deittailisi kolmea eri tyyppiä, kun sisimmässäni on niin paljon asiaa. Olen onnistunut säilyttämään sisälläni herkkyyden ja ilon, kun taas kiusaamiskokemukset ovat voimistaneet vahvaa puoltani älyttömästi.

Molempia puolia on tarvittu kenkäimperiumin rakentamiseen: herkkyyttä luomiseen, vahvuutta epävarmuuden ja arvostelun kestämiseen.

Vaikka kritiikki on kannustanut Minnaa työskentelemään entistä lujemmin unelmiensa eteen, lapsen saaminen on saanut miettimään, tarvitseeko sitä jaksaa loputtomiin. Voisiko sittenkin vähän hellittää?

– Pienen lapsen kautta olen pystynyt miettimään, mikä on minulle oikein. En haluaisi, että lapseni olisi jatkuvasti paineen alla. Miksi sitten haluan sitä itselleni?

Minna Parikka -yrityksen toiminta päättyy vuodenvaihteessa osin juuri näiden pohdintojen takia. Muoti­alalla on kehityttävä ja uudistuttava jatkuvasti. Näkyvä rooli brändin kasvoina on tuonut omat paineensa. Minnalle yritysjohtajuuden ja läsnäolevan sinkkuäitiyden yhdistelmä on sopinut huonosti, vaikka jonkun muun elämään voivat mahtua molemmat.

– Itsekseni pystyin lataamaan akkuja ihan eri lailla vaikka lähtemällä matkalle. Enää en pysty tekemään sitä niin spontaanisti, koska minun pitää olla päivittäin läsnä lapselleni. Kun on pieni ihminen, joka tarvitsee minua, en halua olla stressaantunut ja omissa maailmoissani.

” Lapseni kautta olen pystynyt miettimään, mikä on minulle oikein.

Minnan tytär täyttää pian kolme. Enää pari vuotta, niin hän on saman ikäinen kuin Minna aikoinaan kiusaamisen alkaessa.

– Pelkään samaa tyttäreni kohdalla, varsinkin koska hän on ruskea. Emme ole vielä kohdanneet rasismia, mutta esimerkiksi äärinationalististen puolueiden kannatuksen kasvu pelottaa todella paljon. Se, että tyttäreni luultavimmin kohtaa jossain vaiheessa syrjintää ulko­näkönsä takia, murtaa sydämeni.

Tähän asti lapsella on ollut tasainen elämä, ja kaikki on päiväkodissakin sujunut hyvin.

– Tyttäreni on iloinen, puhelias ja hyvin voimakastahtoinen. Hän on niin vahva luonne, että kunhan hänestä ei vain tule kiusaajaa, Minna miettii, mutta jatkaa sitten samaan hengenvetoon:

– En usko siihen, koska hän on myös hyvin empaattinen. Jo näin kaksivuotiaana hän on usein puolustanut muita päiväkodin pihalla.

Minna uskoo, että oma tausta auttaa häntä ymmärtämään tytärtään ja tunnistamaan vaikeudet, jos niitä jossain vaiheessa ilmenee.

Nyt on kuitenkin aika laittaa yritys pakettiin ja kokeilla, voiko 40-vuotiaana oppia uuden, rennomman tavan elää.

– En tiedä, onnistuuko se, mutta juuri tällä hetkellä se tuntuu oikealta valinnalta minulle.