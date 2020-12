Alina ja Ida-Liina ovat Me Naiset Radion uudet aamujuontajat: ”Voimme tulla studioon ihan vain omina itsenämme”

Ida-Liina Huurtela ja Alina Kangasluoma odottavat pääsevänsä tekemään ohjelmaa, jossa puhutaan fiksusti yhteiskunnasta ja arjesta.

Me Naisten puheenaiheita käsitellään tammikuusta lähtien myös radioaalloilla, kun Me Naiset Radio aloittaa toimintansa.

Aamuohjelman tulevat juontajat Alina Kangasluoma,35, ja Ida-Liina Huurtela, 29, kertovat suhtautuvansa uuteen haasteeseen kunnianhimoisesti. Pitkään yhteistä 20-30-40 -podcastia tehnyt kaksikko on innoissaan kokonaan uuden kanavan tuomista mahdollisuuksista.

– Emme halua tehdä pelkkää studiolätinää, jossa me kaksi vertailemme kokemuksiamme, Huurtela sanoo heti.

– Haluamme olla näkökulmittamassa keskusteluja. Minulle on tärkeää, että kiinnostavasta aiheesta saadaan puhuttaa asiantuntijoita ja eri tavoilla ajattelevia ihmisiä, mutta haastaen. Mitä tahansa emme osta.

Kangasluoma komppaa:

– Kyllä, olemme kovia kyseenalaistamaan, mutta emme minusta ikävällä tavalla. On vain palava halu oppia lisää ja ymmärtää, miksi toinen ajattelee noin.

Naiseus on kaikkea mahdollista

Puheenaiheita on luvassa laidasta laitaan, sillä kumpaakin kiinnostaa yhteiskunta ja elämä sen eri muodoissa. Huurtela kuvaa itseään ammattimaiseksi hurahtajaksi, joka on koukussa play stationiin, nauttii arjen ongelmanratkaisusta ja ymmärtää vasta nyt pohjalaisten juuriensa merkityksen.

Kangasluoma taas on stadin friidu, yksinhuoltajaäidin ja maahanmuuttajaisän tytär, elokuvafanaatikko ja uusperheen äiti, joka rakastaa crossfitia.

– Olemme hirveän tavallisia. Ennen media-alaa olen työskennellyt paperitehtaalla, siivoojana, kaupan kassalla ja koulunkäyntiavustajana, Huurtela laskee.

– Emme ole julkisuuden henkilöitä, eikä meillä ole mitään julkisuuskuvaa varjeltavana. Se on hienoa, sillä siten voimme tulla studioon ihan vain omina itsenämme, Kangasluoma toteaa.

Uusina aamujuontajina Ida-Liina ja Alina haluavat päästä haastamaan eri näkemyksiä.­

Jos ohjelmaa tehtäisiin juuri nyt, Kangasluoma kaipaisi meneillään olevan joulufiilistelyn vastapainoksi näkökulmia yksinäisyydestä. Myös rokotekriittisyys kiinnostaa ilmiön ollessa nyt ajankohtaisempi kuin aikoihin.

Vapaalla ystävyksiä on viime aikoina puhuttanut erityisesti parisuhteiden moninaisuus, avaruuden mustat aukot ja hömppäviihde.

– Aiheet, jotka naisia – toisin sanottuna ihmisiä – kiinnostavat, ovat paljon enemmän, kuin se perinteinen kylpyvaahto ja kosmetiikka, Kangasluoma huokaa.

– Meidän pitää mennä sen perinteisen kerronnan yli. Naiseus ja se, mitä me olemme, on kaikkea mahdollista. Tiedossa on fiksua keskustelua politiikasta ja sijoittamisesta, mutta myös suolen toiminnasta ja ruuansulatuksesta.