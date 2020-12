Märtha Louise elättää itsensä ja seurustelee shamaanin kanssa – 7 syytä, miksi kohuttu prinsessa on Euroopan kiinnostavin kuninkaallinen

Norjan prinsessa Märtha Louise on muun muassa pyörittänyt enkelikoulua ja kritisoinut kuninkaallisten valkoista ylivaltaa. Kuka on kuningasperheen kummajaisena pidetty prinsessa?

Olet ehkä jo kuullut, että prinsessa Victoria lukee kirjoja, ja prinssi William ei saa twiitata. Koska Suomessa ei ole omia kuninkaallisia, olemme erityisen kiinnostuneita seuraamaan muiden maiden kuningasperheiden arkea. Tutuiksi ovat tulleet etenkin Ruotsin ja Britannian kuninkaallisten pienimmätkin juorut, mutta kiinnostavia kasvoja löytyy muistakin monarkioista.

Eräs mielenkiintoinen kruunupää on Norjan kuningasperheen outolinnuksi tituleerattu 48-vuotias prinsessa Märtha Louise, joka muun muassa uskoo enkeleihin ja seurustelee shamaanin kanssa.

Lue myös: Prinsessa Märtha Louisen tulot julki – verotiedoista paljastui todellinen yllätys

Monille kotimaassaan kohua herättänyt ja kuninkaalliselta elämänpolulta poikennut prinsessa ei ole ennestään tuttu, ja siksi keräsimme Märtha Louisesta seitsemän kiinnostavaa faktaa. Ne osoittavat, että kuninkaallistenkaan ei aina tarvitse asettua kuninkaalliseen muottiin, ja että hekin voivat vastustaa perinteisiä valtarakenteita.

1. Ei peri kuningattaren kruunua

Märha Louise on Norjan kuningasparin vanhin lapsi, mutta vasta neljäs kruununperijä. Edellä perimisjärjestyksessä kulkevat hänen pikkuveljensä kruununprinssi Haakon sekä tämän kaksi lasta Ingrid Alexandra sekä Sverre Magnus.

Norjan kuningasperhe vuonna 2016. Takana keskellä Märtha Louisen pikkuveli kruununprinssi Haakon.­

Omituiselta kuulostava järjestys on peräisin Norjassa vuonna 1990 voimaan astuneesta lakimuutoksesta, jossa kruunun perii poikalapsen sijaan järjestyksessä ensimmäisenä syntynyt lapsi.

Muutos on myös sallinut Märha Louiselle enemmän vapauksia ja vähemmän kuninkaallista vastuuta kuin veljelleen Haakonille.

2. Kohuttu avioliitto kirjailijan kanssa

Märtha Louise avioitui vuosituhannen alussa kirjailija Ari Behnin kanssa. Pariskunnasta liikkui kohuja ja juoruja norjalaisten keskuudessa, sillä he elivät poikkeuksellisen boheemissa ja vapaamielisessä suhteessa, jossa esimerkiksi flirttailu muiden kanssa oli sallittua.

Prinsessa Märtha Louise ja Ari Behm esikoisensa Maud Angelica Behnin kanssa vuonna 2003.­

Liiton aikana syntyivät Märtha Louisen ja Behnin kolme lasta: Maud Angelica, Emma Tallulah ja Leah Isadora Behn.

Avioliitto päättyi kuitenkin eroon vuonna 2016. Tästä kolmisen vuotta myöhemmin sattui tragedia, kun mielenterveysongelmista kärsinyt Behn menehtyi oman käden kautta.

3. Tahtoo elää kuin muut kansalaiset

Märtha Louise on kautta aikojen vastustanut kuninkaallista ja ylellistä elämäntapaa sekä vältellyt kuninkaallisia velvollisuuksia. Hän on kertonut haluavansa elää mahdollisimman tavallista arkea. Prinsessa on esimerkiksi opiskellut fysioterapeutiksi, hän maksaa muiden tavoin veroja ja tienaa oman elantonsa yrittäjyydellä.

Kun Märtha Louise avioitui Behnin kanssa, hän luopui kuninkaallisen arvonimensä etuosasta ”hänen kuninkaallinen korkeutensa”. Samalla tempauksella hän jättäytyi pois myös osasta kuningashuoneen velvollisuuksista.

4. Enkelit ja vaihtoehtohoidot elämänkäänteenä

Prinsessa on erottautunut muusta kuningasperheestä myös tieteenvastaisilla uskomuksillaan ja maailmankatsomuksellaan.

Märtha Louise on kertonut avoimesti uskovansa muun muassa enkeleihin ja kiinnostuneensa erilaisista vaihtoehtohoidoista sekä hengellisyydestä opiskellessaan Alankomaissa 90-luvun puolivälissä.

Kiinnostus johti lopulta siihen, että prinsessa perusti vuonna 2007 ystävänsä Elisabeth Nordengin kanssa enkelikoulun. Uskomushoitoihin keskittyvä yritys ehti pyöriä parillakin eri nimellä, kunnes sen toiminta loppui vuonna 2018.

Valtavirrasta poikkeavat uskomukset kuohuttivat aikoinaan norjalaisia medioita, eikä kuningasperhekään suhtautunut niihin aluksi suopeasti. Prinsessan otsaan on lyöty toistuvasti hullun, huijarin tai vääräuskoisen leimaa niin Norjan kansalaisten, kirkon kuin lääkäreidenkin toimesta.

5. Erityisherkkä prinsessa

Ymmärrystä ja tukeakin on sadellut median riepottelemalle Märtha Louiselle. Myötätuntoa on edesauttanut etenkin se, että prinsessa on viime vuosina avautunut erityisherkkyydestään.

Hän on julkaissut yhdessä ystävänsä Nordengin kanssa kolme kirjaa. Kaksi edeltävää ovat keskittyneet lähinnä hengellisyyteen, mutta viimeisimmässä teoksessaan Herkäksi syntynyt hän kertoo perusteellisemmin elämästään erityisherkkänä. Kun enkelikoulu lopetti toimintansa, Märtha louise on siirtynyt luennoimaan erityisherkkyydestä ja auttamaan muita kaltaisiaan.

Hänen sanojensa mukaan kaikki menee ”ihon alle” tavanomaista helpommin. Hän esimerkiksi pystyy vaistoamaan voimakkaasti muiden tunteita ja mielialoja.

6. Uusi suhde shamaanin kanssa

Märtha Louise rakastui uudelleen pari vuotta sitten, kun hän alkoi seurustella tapaamansa shamaani Durek Verretin kanssa.

Verretin kerrotaan olevan puoliksi norjalainen ja puoliksi yhdysvaltalainen parantaja, johon prinsessa tutustui alkujaan asiakassuhteen kautta. Henkistä apua tarjonneen Durekin ja Märtha Louisen suhde kääntyi hiljalleen asiakkuudesta rakkaudeksi.

Suhteen vastaanotto ei kuitenkaan ole ollut lämmin ja hyväksyvä, vaan pari on saanut osakseen valtavasti kritiikkiä ja ennakkoluuloja.

Verretin on epäilty muun muassa hyväksikäyttävän prinsessan varallisuutta ja valta-asemaa sekä manipuloivan tätä.

7. Kritisoi kuninkaallisten valkoista ylivaltaa

Prinsessan ajankohtaisin edesottamus oli se, kun hän otti sosiaalisessa mediassa kantaa Black Lives Matter -liikkeen synnyttämään rasismikeskusteluun.

Märtha Louise kertoo, ettei ole aiemmin elämässään joutunut kohtaamaan rasismia silmästä silmään. Vasta suhde tummaihoisen Durek Verretin kanssa on saanut hänet tiedostamaan, miten etuoikeutetussa asemassa hän ja koko Norjan kuninkaallinen hovi on valkoihoisina vallankäyttäjinä.

Prinsessa kertoo rasismin näkyvän parin arjessa toistuvasti. Norjan kansalaisten jakaman kritiikin ja epäilyksien ohella Verretiä ei ole otettu hovissa tai ystäväpiirissäkään vastaan kovin lämpimästi.

Märtha Louise tilittää kantaaottavassa Instagram-postauksessaan, että ystävällisesti käyttäytyvän Durekin esimerkiksi oletetaan aina valehtelevan, häntä ei haluta kätellä eikä tarjota paikkaa pöydän äärestä.

Lähteet: Apu, Seura, Ilta-Sanomat.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten sivuilla elokuussa 2020.