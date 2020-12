Kirjailija Raija Oranen, 72, käy terapiassa sopeutuakseen ajatukseen kuolemasta: ”Olen aika ahdistunut, vanheneminen on perseestä”

Raija Oranen on yhä tyytyväinen siihen, että meni 1990-luvulla kauneusleikkaukseen. – Valokuvat ajalta, jolloin join ja söin masennuslääkkeitä, ovat niin kauheita, että minun on vaikea katsoa niitä.

Raija Orasella, 72, on täysi puhti päällä. Hän kirjoittaa, käy avannossa ja tekee kävelylenkkejä koiransa kanssa, mutta ajatus kuolemasta vaivaa.

– Kuoleman lähestyminen on kauhistuttavaa. Käyn tällä hetkellä terapiassa saadakseni apua asiaan sopeutumiseen.

Oranen on uskonnoton ihminen, mutta luottaa ”jonkin voiman olemassaoloon” ja haluaa uskoa siihen, että kuolemaa ei sittenkään ole.

– Eivät perheen rakkaat jäsenet kuollessaan katoa, he vain siirtyvät ullakolle kummittelemaan.

Kirjailija toivoo, että vaikka nykyisenkaltainen tietoisuus loppuu, jotain jää myös jäljelle.

– Meillä on mieheni Jyrkin kanssa ollut erittäin voimakkaita telepaattisia kokemuksia. Tiedämme, että nämä tunnetut aistit eivät ole ainoita. On jotain muutakin.

Huolellisesti meikattu ja hyvin pukeutunut Oranen kääntää katseita kahvilassa ja kadulla. Itse hän sanoo, ettei oikein tunnista itseään peiliin katsoessaan.

– Vuosien myötä käy niin, että nainen häipyy peilikuvasta pikkuhiljaa ja tilalle tulee vanha nainen.

Yli 20 vuotta sitten Oraselle tehtiin kauneusleikkaus, johon hän on edelleenkin tyytyväinen.

– Tiedän omasta kokemuksestani, miten karmeasti ihminen voi muuttua. Olin ollut pitkään masentunut – se näkyi myös kasvoistani. Piirteet olivat kääntyneet alaspäin, hän muistelee.

– Valokuvat tuolta yli 10 vuoden ajalta, jolloin join ja söin masennuslääkkeitä, ovat niin kauheita, että minun on vaikea katsoa niitä. Kyllä ihmisestä näkyy, miten hän elää.

Oranen toteaa kauneudessa olevan kysymys ihmisen ilmeistä.

– Ne, jotka pystyvät ajattelemaan positiivisesti ja iloitsemaan, ovat myös vanhoina kauniita. Sanotaan, että ’olet mitä syöt’. Minä sanon: Olet, mitä ajattelet.

