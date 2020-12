Kun Linda Manelius, 21, meni armeijaan, yksi asia shokeerasi alkuun – näyttelijälle inttimaailma oli kotoa tuttu, mutta silti arki yllätti

Linda Manelius yhdisti armeijan ja näyttelemisen. – Onneksi saimme aikataulut järjestymään, vaikka skapparit aika tiukasti tuijottivat.

Linda Manelius, 21, on haaveillut näyttelijän työstä siitä lähtien, kun hän yhdeksännellä luokalla sai ensimmäisen roolinsa kotikaupunkinsa Kouvolan teatterista. Kallion ilmaisutaidon lukiossa Linda pääsi koekuvauksiin ja sai pieniä rooleja myös kameran edessä.

Lukion jälkeen Linda lähti suorittamaan varusmiespalvelusta, mikä ei ole tyypillisin urapolku näyttelijän työstä haaveilevalle.

– Isäni on työskennellyt koko elämäni kapiaisena, ja isän vaimo on töissä maanpuolustuskorkeakoulussa. Intin käyminen on aina kiinnostanut ehkä taustanikin takia.

– Viimeiset vuodet mietin, että mielelläni intin kävisin. Ainoastaan se huoletti, meneekö jotakin työmahdollisuuksia palveluksen aikana ohi tai miten niitä saan sumplittua, Linda kertoi eilen Peruna-elokuvan lehdistötilaisuudessa.

Lopulta Linda lähti armeijan aikana Liettuaan, jossa hän näytteli linnanneidon roolin Peruna-elokuvassa. Samalle kesälle osui myös Diva of Finland -elokuvan promootiokiertue.

– Olin vähän paineessa kesällä 2019, mutta onneksi saimme aikataulut järjestymään, vaikka skapparit aika tiukasti tuijottivat, kun luettelin menojani. Olin näistä kuitenkin ennen palveluksen aloittamista jo varoittanut.

Armeija-arki yllätti

Vaikka armeijaelämä oli perheen kautta tuttua, niin palveluksen aikana Lindalle tuli eteen myös yllätyksiä.

– Koko se arki yllätti, miten tiukkaa ja kurinalaista kaikki oli: moneltako syödään ja herätään aikaisin. Myös aseiden kanssa toimiminen oli alkuun shokeeraavaa. Minua auttoi ajatus, että teemme tätä, jotta voimme tarpeen vaatiessa puolustaa maatamme.

Linda suoritti yhdeksän kuukautta kestäneen varusmiesajan soittokunnassa, jossa oli yhdeksän naista. Tupakavereista hän sai monta ystävää.

– Elokuva-alalla ihmiset eivät ole tuominneet inttiäni, vaan olleet ennemmin, että vau, hieno juttu, Lahden kansanopistossa näyttelijän työtä tällä hetkellä opiskeleva Linda sanoo.

Perunan ensi-ilta on 25.12.