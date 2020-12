Seksuaaliterapeutti Marja Kihlström kertoo seksielämästään puolisonsa Matin kanssa – pelkkä makaronilaatikkoseksi ei riitä

Seksuaaliterapeutti Marja Kihlströmin ja Matti Kihlströmin parisuhteessa olennaisinta on puhuminen. – On ollut hirveän iso oivallus, miten paljon työtä parisuhde vaatii, Matti myöntää.

Seksuaaliterapeutti Marja Kihlström ja hiljattain Puhu muru -yritykseen mukaan lähtenyt puoliso Matti ovat olleet pariskunta yli kymmenen vuotta. Sinä aikana on opeteltu paljon sekä toisesta että itsestä. Ei ole sattumaa, että juuri seksuaaliterapeutin parisuhteessa käsitellään suhteeseen liittyviä asioita jatkuvasti.

– Meidän parisuhteemme käännekohta oli minusta se, kun sinä opiskelit ensin seksuaalineuvojaksi ja sitten seksuaaliterapeutiksi, Matti sanoo Marjalle.

– Se pakotti meidät käymään läpi asioita, esimerkiksi minun tapaani mököttää.

– Tai minun tapaani raivota, Marja jatkaa lausetta.

Seksi alkaa kauniista sanasta aamupalapöydässä, katseesta kesken päivän tai kosketuksesta ohimennen ruokaa laittaessa, Kihlströmit kuvaavat. Ilman tätä kaikkea ei olisi sitäkään, mikä tapahtuu myöhemmin kahden kesken.

– On todella tärkeää, että näistä pieniltä tuntuvista asioista pidetään huolta. On ollut hirveän iso oivallus, miten paljon työtä parisuhde vaatii, Matti myöntää.

– Meillä ei ole ollut koskaan kovin pitkiä taukoja seksissä. Ruuhkavuosina on tosin joskus ärsyttänyt, jos seksi menee sille makaronilaatikkotasolle, että se on vain helppoa, nopeaa tyydytystä. Se on ihan fine, mutta jos sellaista alkaa olla liikaa, niin se ei riitä.

Kumpikin on huomannut, kuinka tärkeää on kokea yhteyttä toiseen pelkän suorittamisen sijaan.

Matti muistelee, miten suorittaminen kuului vahvasti etenkin nuoren miehen seksielämään, johon otteet oli opittu lähinnä pornoelokuvista ja miestenlehdistä.

– Toivoisin, että myös miehen rooli seksissä opittaisiin näkemään inhimillisempänä.

Kummallekin on äärettömän tärkeää puhuminen. Avoimuus ja tunteiden käsittely varmistavat sen, että yhteys säilyy.

Kun Matti aiemmassa työssään matkusteli paljon, yhteys oli toisinaan katkolla. Marja oli lasten kanssa kotona ja tunsi jäävänsä yksin samalla, kun puoliso reissasi työn perässä maailmalla.

Pettämisen pelko oli voimakas. Marja tiesi, että Matin työssä pyöri viehättäviä naisia, ja samalla hän itse odotti kotona raskauskilojen tuomine epävarmuuksineen.

Pelkoon on auttanut sinnikäs tunteiden käsittely.

– Olet kuunnellut, kun olen uudelleen ja uudelleen puhunut peloistani. On ollut hirveän merkittävää, että olet jaksanut käydä niitä juttuja läpi kerta toisensa jälkeen, Marja kiittelee Mattia.

Miten Kihlströmien kotona puhutaan seksuaalisuudesta? Mikä melkein esti paria päätymästä yhteen? Lue koko haastattelu Me Naisten tuoreesta numerosta 50/2020. Digilehden voit lukea tästä.