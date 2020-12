Minna Parikkaa kiusattiin tauotta päiväkodista yläasteelle saakka – oivalsi vasta saavutusten myötä, mitä hyötyä siitä oli muotialalla

Minna Parikkaa haukuttiin ja itketettiin, eikä hän saanut olla rauhassa edes oppitunneilla. Kritiikistä tuli hänelle kannuste, joka on auttanut jaksamaan töissä.

Minna on kääntänyt kritiikin voimavaraksi: ”Saan siitä tosi paljon energiaa. Minulle tulee näyttämisen halu – ajattelen, että niinhän sä luulet.”­

Kun Minna Parikka aikanaan haki starttirahaa yritykselleen, työvoimatoimiston mies tytötteli ja totesi, ettei unelma ikinä toteutuisi. Raadollisella muotialalla kritiikkiin on saanut tottua, ja varsinkin uransa alussa Minna oli jatkuvasti arvostelun kohteena. Kollegojen lisäksi esimerkiksi sisäänostajat kritisoivat, epäilivät ja kyseenalaistivat hänen tekemistään.

Sittemmin Minna Parikasta on tullut kansainvälisesti menestyvä kenkäbrändi, jonka tuotteita ovat käyttäneet maailmantähdet Lady Gagasta Kylie Jenneriin. Vasta saavutusten myötä Minna on oivaltanut, minkä ansiosta on jaksanut armotonta kritiikkiä. Siksi, että siinä ei ollut hänelle mitään uutta. Häntä kiusattiin tauotta viisivuotiaasta yläasteelle saakka.

– En varmasti olisi saavuttanut tätä kaikkea, jos minua ei olisi kiusattu. Jos olisin elänyt hyvin tasaisen ja turvatun lapsuuden, en olisi ikinä lähtenyt muotialalle. Tai jos olisin lähtenyt, olisin tullut tosi nopeasti häntä koipien välissä takaisin, Minna uskoo.

– Kykenen olemaan haastavissa tilanteissa, koska olen pienestä pitäen tottunut siihen, että olemukseni ja tapani olla kyseenalaistetaan päivittäin. Olen kääntänyt kritiikin voimavaraksi ja saan siitä tosi paljon energiaa. Minulle tulee näyttämisen halu – ajattelen, että niinhän sä luulet.

” Jos olisin elänyt hyvin tasaisen ja turvatun lapsuuden, en olisi ikinä lähtenyt muotialalle.

Minna oli vasta päiväkodissa, kun muut lapset alkoivat nimitellä häntä ja jättää hänet leikkien ulkopuolelle. Kun hän aloitti koulun, kiusaaminen vain paheni. Välitunneilla ja koulumatkoilla kiusaajat jengiytyivät hänen ympärilleen, haukkuivat ulkonäköä ja naureskelivat. Normaalikokoista tyttöä nimiteltiin esimerkiksi lihavaksi.

– He tulivat oikein provosoimaan, että kohta se itkee. Olin ja olen edelleen hyvin herkkä, joten minun kanssani huutelulla sai aina tuloksia. Itkin joka kerta.

Kiusaamista tapahtui niin koulussa kuin sen ulkopuolella. Minna ei saanut olla rauhassa edes oppitunneilla. Ääneen lukeminen oli hänelle lapsena hyvin vaikeaa, vaikka lukihäiriötä ei virallisesti todettu. Muut oppilaat saivat lukuvaikeuksista lisäsyyn herjata Minnaa. Kun hän viittasi, kiusaajat keksivät vastauksesta aina jotain vikaa. Jos se meni väärin, muut lällättelivät tyhmäksi, mutta oikeillekin vastauksille irvailtiin milloin mistäkin syystä.

– Minut hiljennettiin ihan täysin. Se sai jännittämään viittaamista ja esillä olemista tosi paljon, enkä enää uskaltanut olla äänessä tunneilla.

Ala-asteella kukaan ei puuttunut kiusaamiseen. Nimittely, porukasta eristäminen ja mitätöinti jatkuivat tauotta kahdeksannelle luokalle saakka.

Välillä Minna itki iltaisin salaa omassa huoneessaan. Kouluun meno kammotti.

– Tosi usein en olisi halunnut aamuisin herätä ollenkaan.

Miten Minna jaksoi lähes kymmenen vuotta jatkunutta kiusaamista? Millaiset jäljet se on jättänyt häneen? Entä miten kokemukset liittyvät päätökseen lopettaa menestyvä yritystoiminta? Lue Minnan haastattelu Me Naisten uusimmasta numerosta 50/2020. Tuoreen digilehden voit lukea täällä.