Chisu ja Jori Roosberg kertovat ensimmäisessä yhteishaastattelussa, miten työparista tuli myös aviopari: ”Välillämme oli heti syvä luottamus”

Taiteilijapari Chisu ja Jori Roosbergilla on yhteinen visio siitä, mihin yhteisellä yrityksellä pyritään. Syvän luottamuksen keskellä uskaltaa suunnitella maailmanvalloitusta ja kilahtaa toiselle kesken autoloman.

Jori ja Chisu ovat yhdessä ROOS+BERG, aviopari, työpari sekä yhtiökumppaneita. ”Yhteisen tekemisemme ydinajatus on palveleminen, tuoda iloa ja hyvää muille ihmisille ja planeetalle.”­

Oikeasti ravintola Sicapelle on näin aamuisin yleisöltä suljettu, mutta taiteilijapari Christel ja Jori Roosberg käy silti tottuneesti sisään. Porvoolaisravintola on tuttu kohtaamispaikka, ja vanhan hirsirakennuksen toisen kerroksen kirjastohuone toimi keväällä Jorin työhuoneena hänen luodessaan uutta albumiaan, ensimmäistä soololevyä ihan syntymänimellään Jori Sjöroosina.

Koti on pienen kävelymatkan päässä, ja siellä taas on Christelin eli laulaja Chisun työhuone sekä ovessa yhteinen sukunimi Roosberg. Sen aviopari jalosti Sundbergista ja Sjöroosista ensin musiikintekijäduonsa tunnukseksi ja sitten yhteiseksi nimekseen.

– Se tarkoittaa meille uutta aikakautta ja on nimi suvulle, jonka me yhdessä loimme. Saa nähdä, saammeko joskus yhteisiä lapsia, mutta jo nimen mukana syntyi jotain uutta. Sillä on ollut iso merkitys, vaikka alkuun vaikeinta olikin muistaa, mikäs mun nimi on, Chisu, 38, sanoo.

Jori tunnistaa saman merkityksen: sukunimen vaihtaminen tarkoitti totaalista muutosta identiteetille. Niin myös avioliitto, joka vuosi sitten solmittiin.

– Naimisiin mennessä luodaan nimenomaan voimakas kahden hengen liitto, juttu josta pidetään kiinni ja jota ei olisi ilman meitä. Häät sinänsä olivat sinetti romanttiselle rakkaudelle mutta myös syy hyville juhlille.

Liiton merkiksi rystysiin on nyt tatuoitu ROOS ja BERG. Parilla on myös heille suunniteltu tunnus, ROOS+BERG-risti, fyysinen symboli, jota Chisu ja Jori pitelivät hääalttarillaan. Sama risti koristaa vihkisormuksia sekä häissä best maneille ja kaasoille annettua kaulakorua.

– Tämä sormushan on hirveän kätevä eikä ikinä tartu mihinkään. Eli joka kerta, kun pukee hanskat, muistaa olevansa naimisissa, Jori, 44, virnistää.

Chisu oli pitkään ollut avioliittoa vastaan ja pitänyt sitä vanhanaikaisena instituutiona, jonka ainoa tehtävä oli ollut turvata naisten asemaa siinä kun miehet olivat saaneet toteuttaa itseään.

– Ajattelin, että se oli joskus muinoin ollut hyvä turva mutta nykyään jo hieman tarpeeton. En myöskään uskonut lauseeseen ’kunnes kuolema meidät erottaa’. Siksi meidän vihkivalassakaan ei luvata mitään mahdottomia.

Chisu puhuu asenteesta ja pelosta, jotka murtuivat Jorin vaikutuksesta. Siinä rytäkässä entinen kontrolloiva tee kaikki itse -nainen taipui tiimiläiseksi.

– Koko suhteemme perustuu vapaaehtoisuuteen ja rehellisyyteen. Näyttäydymme siinä toisillemme sellaisina kuin todella olemme. Kun olemme sitoutuneita liittoon, joka valitaan joka päivä uudelleen, meillä on hyvät mahikset päästä yhdessä jopa sinne kuolemaan saakka.

Kaverina kasvattava kärsimys

Chisu painelee edellä ja houkuttelee katsomaan kirjastohuonetta. On vedenvihreät tapetit, notkea lautalattia ja koristeellinen kattokruunu. Vanhanaikainen romantiikka piirtää toisenlaisen tunnelman kuin se elämän pimeä puoli, josta Jori kertoo täällä ammentaneensa uuteen musiikkiinsa. Sjöroots-albumi on…

– Se on ihan sairaan hyvä! Chisu huikkaa laidalta spontaanisti ennen kuin Jori ehtii sanoa mitään.

– Se on musiikkia, jota en ole ikinä ennen kuullut. Se syntyi uteliaisuudesta nähdä, mitä tulee, kun antaa vain tulla, Jori kertoo inspiraatiostaan.

Jori tunnetaan jo tuottajaguruna muun muassa Vestan sekä PMMP:n menestysten takana, mutta nyt oli vaihteeksi aika tehdä jotain omaa ja vailla paineita siitä, millaista musiikin kuuluisi olla. Levy on raivokas, primitiivinenkin, välillä karjumista, välillä pelkkää rytmin nakutusta. Musiikkiin on puettu ajatus siemenestä, joka kasvaessaan pyrkii kohti valoa, mutta elääkseen tarvitsee ensin juuriaan syvällä pimeässä. Jori kuvailee tuskaansa hahmoksi, jolle jutella.

– Omat kipuni halusivat tulla kuulluiksi ja minä halusin antautua niille. Siksi albumi voi kuulostaa synkältä ja aggressiiviselta, mutta sen tekeminen oli hyvin puhdistava kokemus. Sain siitä iloa ja rauhaa.

– Levyä tehdessä pukeuduin kuukausia pelkästään mustiin vaatteisiin, aina kotoisia pieruverkkareita myöten. Kun albumi oli valmis, aloin taas käyttää värejä.

”Parisuhteen kannalta on hyvä merkki, kun uskallamme turvallisesti kilahtaa toistemme seurassa”, Roosbergit sanovat.­

Roosbergit ovat käsitelleet kärsimystä, valoa, kokemuksiaan ja ylipäätään ihmisyyttä yhteisen terapeuttinsa kanssa. Ja koska terapeutti ei ole virallinen terapeutti, kutsutaan häntä mieluummin guruksi tai henkiseksi ohjaajaksi. Terapeutteja Chisulla on ollut parhaimmillaan kolmekin, ja heistä tämä Kehto Koulun Tommi Kujala, henkiseltä nimeltään Charanpal Singh, on jäänyt toistaiseksi vierelle.

– Minulla oli muutama vuosi sitten elämässäni tosi haastavaa aikaa ja tajusin tarvitsevani apua. Lähdin silloin selvittämään, olenko jotenkin ihan hirveä, viallinen yksilö, Chisu aloittaa.

Yksityiselämä oli myllerryksessä, luovuus sakkasi ja julkisuus ahdisti. Ajoittain Chisu saattoi poistua kotoaan vasta piilouduttuaan pipoon ja kolmeen kaulahuiviin.

– Olen vasta hiljattain sisäistänyt, että kärsimys todella kuuluu elämään ja että kivun äärellä voi oppia itsestään, jos sitä vain sietää ja rohkenee pysähtyä. Pelot ja ahdistus ovat hyviä navigaattoreita oikean tarpeen ja itsen äärelle. Ja kun oloni välillä onkin paska, se ei tarkoita, että olisin paska ihminen.

Terapian lisäksi Chisu on saanut apua joogasta ja meditaatiosta ja oppinut oman ajan tärkeydestä puolisoltaan.

– Olen ollut malliesimerkki uhrautujanaisesta, joka haluaa hoitaa kaikille kaiken ja lopulta syyttää heitä tilanteesta, johon on ajautunut. Jorin kanssa sitä kaavaa on ollut turvallista purkaa, Chisu pohtii.

– Oli tärkeää oivaltaa olevani tyttärelleni esimerkki, että äiditkin voivat sanoa ei ja pitää huolta myös itsestä.

Jori on määrätietoisemmin aina raivannut tilaa ja aikaa ajatuksilleen, itsensä kuuntelulle ja luovuutensa hoitamiselle.

– Tärkeintä on säilyttää puhdas yhteys itseensä ja saada välillä räiskiä ja antaa tulla. Okei, on myös arki ja verot ja palaverit tilintarkastajan kanssa, mutta niiden keskellä ei saa unohtaa sisintään.

Jori tuumii oppineensa Chisulta kärsivällisyyttä ja projektien viemistä loppuun, siis asennetta, että kuoritaan peruna kerrallaan. Siitä muistuttaa nyt molempiin tatuoitu sana focus.

– Olen innostuja ja tehnyt varmasti jo kolme neljä levyä, joiden keskeltä olenkin tempautunut johonkin uuteen. Silloin mikään ei valmistu, ja se turhauttaa kaikkia.

Jori kertoo oppineensa vaimoltaan myös rehellisyyttä, sellaista oikein brutaalia rehellisyyttä. Vieressä Chisu kädet korvillaan pelleilee, ettei muka kuule. Suoruus ei liity vain taiteeseen tai palautteeseen vaan myös yhteiseen olemiseen. Mielipiteet, halut ja tavoitteet saa ja pitää sanoa ääneen.

Kilahduksia, rakkaudella

Roosbergeissa yhdistyy herkullisella tavalla eksentrinen, luova elämäntyyli, kansainvälisyys ja samalla jotain niin kovin suomalaista. He tarinoivat matkoistaan muodin ystäviä hyväilevässä Pariisissa, Kreikassa missä illallistettiin Hollywood-tähden kanssa sekä seikkailuntäyteisessä Istanbulissa, missä paikallinen vaikuttajahahmo avasi ovet parhaisiin reiveihin ja hämärien klubien vip-tiloihin. Toisaalta seikkailu voi tarkoittaa uusperheen retkeä Ruissalon kylpylään tai viime kesän autolomaa kahdestaan Pohjois-Norjaan asuntoautolla – siis Roosbergit karavaanareina.

– Joo, joo, olin aina haaveillut, millaista asuntoautoreissulla olisi, ja sehän oli ihan parasta, Jori innostuu.

– Eikä meillä ollut kuin pari kunnon faittia, Chisu laskee.

Toinen niistä seurasi huonosti nukuttua yötä, kun hyttyset olivat päässeet sisälle, ja toinen sai kipinänsä tasa-arvokeskustelusta, missä sukupuolten välisestä tasa-arvosta kyllä oltiin samaa mieltä mutta Chisun avauslauseesta ei.

– Tulin siinä yleistäneeksi, että vitsit miten miehet ovat tyhmiä, kun ahdistelullaan saavat naiset koteloitumaan eivätkä nämä uskalla avoimesti näyttää saati jakaa seksuaalisuuttaan. Jori ihan aiheellisesti huomautti, olinko itse ajatellut, miten ilmaisin itseäni. No mullahan siinä heti leimahti.

Hetken asuntoauto tuntui kovin pieneltä, mutta jälkimainingeissa voitiin todeta, että olipa hyvä keskustelu.

– Parisuhteen kannalta on hyvä merkki, kun uskallamme turvallisesti kilahtaa toistemme seurassa.

Chisu ja Jori törmäsivät ensi kerran Emma Gaalassa 2010. ”Ohitimme toisemme portaikossa ja uskalsimme kumpikin vain huikata, että mä fanitan sua.” Ystävyys syveni vasta sävellystyössä Muumilaakso-sarjan soundtrackille 2018.­

Matkat merkitsevät Roosbergeille seikkailua, irtaantumista arkikuvioista ja tilaa inspiroitumiselle.

– Se on se kokemus, kun muualla uskaltaa olla värikkäämmin ja ehkä lähempänä sitä, mitä haluaa olla mutta mitä tutussa ympäristössä ei uskalla tai arjessa jaksa. Että Lontoossa sulla on yhtäkkiä turkoosi keinoturkis päällä ja Suomessa pikkuhiljaa palaa mustiin, Chisu sanoo.

Puhe kääntyy tyyliin ja siihen, miten kummassakin elävät goottius sekä muinainen ja moderni. Jorin mielestä parin yhteistä olemista tukee se, että molemmissa on sekä feminiini- että maskuliinienergiaa. Tänä aamuna Chisun tytär oli kommentoinut äitinsä näyttävän pojalta suuressa Nirvana-collegessaan ja lippiksessään.

– Samoin mun poikani välillä sanoo, että isä sä näytät ihan tytöltä. Se on mahtavaa, Jori kertoo.

– Nuorempana oli vaihe, kun käytin meikkiä ja rakastin miehiä, jotka ilmaisivat itseään naisellisesti. Koen edelleen turvallisuutta feminiinisten miesten seurassa, koska itsessäni on voimakas feminiinienergia.

On Jori huomannut siinä ongelmiakin. Esimerkiksi työhaastatteluun ei kannattanut mennä mustassa tukassa ja meikattuna.

– Äiti opasti etukäteen, että ei ehkä noin, mutta olin että tältähän minä näytän. En tietenkään saanut sitä työpaikkaa – onneksi. Olen jo vuosia ymmärtänyt, että meissä kaikissa on nämä molemmat puolet ja hyvä niin.

” Yhdessä olemme sairaan hauska viisikko.

Yllättäen Chisukin sanoo kamppailleensa nimenomaan naisellisuutensa kanssa.

– Feminiinienergian kanssa painitaan, koska se on edelleen niin demonisoitua. Kaikkea naisellisuuteen liittyvää on pidetty heikkoutena, ja tyttöys on ollut synonyymi tyhmyydelle. Se on tosi väärin mutta onneksi muuttumassa.

Siksi alku-urallaan Baden-Baden-videonsa aikaan Chisu kipuili, voisiko hän olla uskottava verkkosukkahousuissaan ja mikroshortseissaan.

– Sitten totesin, että totta kai voin. Nykyään joku Cardi B voi twerkata kaikkine muotoineen ja räpätä seksuaalisuudestaan eikä häntä kyseenalaisteta siksi.

Kun mitä vain voi tapahtua

Roosbergien liitosta syntyi myös yhteinen firma, 11 ONES Oy, jota Jori luonnehtii moderniksi musiikkiyhtiöksi. Sen tähtäin on kirkkaasti kansainvälisessä tekemisessä. Chisu ja Jori olivat pyöritelleet ulkomaankuvioita tahoillaan, mutta yhdessä he kokevat olevansa isompi voima.

– Meidän välillämme tuntui heti jokin puhtaus ja syvä luotto toiseen. Oli selkeä maali, jota kohti oli helppo yhdessä lähteä. Jo heti alussa tuli tunne, vau, tästä voi tulla mitä vain, Jori kuvailee.

– Tiedämme hyvin, miten saatanan vaikeaa on olla seuraava Dua Lipa, eikä kumpikaan tähtää häneksi vaan taiteelliseksi voimaksi Dua Lipan takana. Kaiken ytimessä on autenttisuus ja se, että on tehty asioita, jotka aidosti liikuttavat, Chisu sanoo.

– Moni kompastuu miellyttämiseen ja siihen, että palvelee liikaa muita eikä omaa luovaa ääntään. Rakastan kaupallista menestystä, mutta aitoutta ei saa tukahduttaa sen kustannuksella, Jori jatkaa.

– Sitä paitsi, suurimmat kaupalliset menestykseni ovat olleet niitä, joissa olen eniten kuunnellut sydäntäni. Kun olen harrastanut laskelmointia, juttu on mennyt pieleen.

Kun Roosbergit listaavat yhteisiä arvojaan, tulee sanoja kuten autenttisuus, ilo, seikkailu ja rehellisyys. ”Ja hyvä aamukahvi on tärkeää!” Chisu huikkaa.­

Vaikka molemmilla on takanaan suuria menestyksiä, uuden yrityksensä Roosbergit näkevät vielä liikkuvan ruohonjuuritasolla. Kansainvälinen verkostoituminen on toteutunut vasta Zoom-puheluina, koska korona on jarruttanut etenemissuunnitelmia. Suunnitelmissa oli jo muuttaa hetkeksi Tukholmaan tai Los Angelesiin.

– Pidemmällä tähtäimellä olisi kiva asua puolet vuodesta jossain lämpimässä.

” Mua ihan ottaa vatsasta, kun olen niin onnellinen.

Arki kuitenkin toistaiseksi pysyy Suomessa perhesitoumusten vuoksi. Jorilla on kuusi- ja yhdeksänvuotiaat lapset, Chisulla kuusivuotias tytär, ja tytöillä keskenään neljän päivän ikäero. Uusperhearki on tänä vuonna alkanut soljua helpommin.

– Vanhemmuudessa on aina haasteita, ja nyt on erityisesti seurattava herkällä korvalla, miten lapset oikeasti voivat. Vaikka joskus sitä ajattelee, että eikö kaikki voisi vain nyt olla hyvin, me kyllä rohkaisemme lapsia kertomaan tunteistaan, Jori sanoo.

– Yllättävän hyvin lapset kuitenkin osaavat sanoittaa tunnemaailmaansa, ja juttelemme asioista yhdessä ja rehellisesti. Olen kiitollinen luottamuksesta, joka on syntynyt puolin ja toisin. Yhdessä olemme sairaan hauska viisikko, Chisu kiittää.

”Filosofiamme on tehdä kaikkea kivaa ja uudella tavalla”, Roosbergit sanovat yhdessä perustamastaan yrityksestä.­

Jori ja Chisu näkevät yhtiönsä sateenvarjona monitaiteelliselle tekemiselle ja tekijäverkostolle, kulttuurin syntymiselle. Sitä kuvaillessa vilahtelee viittauksia Kanye Westin taideyhteisö Dondaan tai Andy Warholin Factory-studioon. Jo nyt Jorin albumia lanseeratessaan Roosbergit yhdistivät levyn ympärille elokuvaa, performansseja, muotia ja keskusteluja.

– Mua ihan ottaa vatsasta, kun olen niin onnellinen siitä, että voimme tehdä mitä vain. Rakastan tehdä sun kanssa töitä, kun se on niin kivaa ja inspiroivaa, Chisu katsoo Joriin.

Jori lisää kierroksia ja kertoo, että tulevaisuudessa Roosbergit toimisivat myös mentoreina taiteentekijöille.

– Filosofiamme on tehdä kaikkea kivaa ja uudella tavalla. Ajattelen jotain retriittiä, missä oravanpyörään jääneen artistin viaton viisivuotias luova pensselinheiluttajaminä saataisiin taas ravisteltua ulos. Emme tarkalleen vielä tiedä, mitä kaikkea olemme tekemässä, ja se juuri on megasiistiä.